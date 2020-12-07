張釋之：行政長官需戒慎恐懼 砥礪前行

林鄭恢復的 只是為人詬病的盲目自信

去年6月風波爆發後，行政長官首度接受媒體訪問，一度淚灑當場，稱「自己與所有香港人一同成長」，「為香港作出不少犧牲」。那個訪問的效果如何，不知林鄭自己有沒有了解過。當時有本港資深新聞界人士曾流下悲痛的淚水，感嘆發生了這樣的大事，「她心中想到的主要是她自己」。作為行政長官而更多的竟是自憐自戀，這原本就難以理解，更難以置信的是，在公務員隊伍內由低到高，進而登頂，連在哪裏買廁紙都不知道的行政長官，當時的社會風波才剛剛開頭，她個人受到的衝擊還很有限，竟然就已有了「為香港作出不少犧牲」的委屈。這樣的思想境界，足以讓為香港命運憂心的良心人士揮淚如雨。幾天後，行政長官為修例工作的「不足」和「引起社會矛盾、紛爭和焦慮」，向市民道歉，並表示政府絕不貿然重啟修例程序；7月9日，再進一步表示相關工作完全失敗，修例建議「壽終正寢」。行政長官提出修例建議之初所表現的傲慢和自得的神情從此一掃而光。其後長達幾個月的時間內，行政長官雖偶有在媒體露面的時候，但更多的時候是失去蹤影，除了四面受敵、疲憊不堪但仍忠於職守的警察，香港已基本上看不到還有政府在有效管治的痕迹。行政長官則為自己連理髮、行街都已不能而委屈不已。

給警隊的公開支持很有限

修例風波中，在黑暴橫行、社會秩序陷於崩潰、治安完全靠警隊前線人員浴血奮戰的至暗時刻，行政長官於去年10月19日接受電台訪問時，以「客觀公正」之姿，稱自己支持警隊執法，但並非「盲撐每一位警務人員，每一個（警方）行動」。作為特區最高官員，給予警隊理直氣壯的公開支持很有限，從去年6月風波爆發，歷經漫長的半年時間，行政長官只在去年8月份與其他官員一起探訪過5個地區的警務人員後，才再於去年12月31日到訪灣仔警察總部，「了解警隊後勤支援服務和警察公共關係科的工作」，以及「了解警方為前線執勤人員提供的膳食安排，並為前線人員打氣」。此情此景，不知讓那些在半年中歷經了酷暑夏天和寒涼冬日，在警車中吃飯盒已成常態的前線警員們作何感想。

讓香港走出困境的 是中央政府力量

在順境時做太平官不存在什麼難度，做得好是應分，努力做好是本分。但作為一地的領袖，逆境時能迎風而立，把握方向和做正確的事，才謂之具有領袖的素質、具有充任領袖的資格，正所謂「滄海橫流方顯英雄本色」。如果狂風巨浪一來，領袖人物就被打回原形，情緒大起大落，沮喪不敢作為，與普通市民無異，甚至在身邊朋友、同事的「逼迫」下，竟去做一些自己覺得不正確的事，那社會還如何信賴和依靠領袖人物？政府的頭號人物還如何帶領政府實施有效管治？

中央政府針對香港的亂局，痛下決心制定《港區國安法》，才終於讓香港開始擺脫混亂，逐步回復安寧。在社會撕裂、許多市民不知何去何從的深淵中，行政長官並沒能挺身站立。恐怕全世界都看在眼裏，讓香港走出困境，靠的不是行政長官的「帶領」，而是中央政府的力量。行政長官得以恢復自信，靠的不是自己有何三頭六臂的特異本領，那些曾經流淚消沉的日子應該足以為其帶來自省，需摒棄並無多少基礎的自得自滿，戒慎恐懼，腳踏實地為國為港服務。

作者是新範式基金會資深研究員

[張釋之]