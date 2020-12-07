梁前俊：誰把通識「污名化」？

特首出席電台節目時談到通識科改革時，指出通識科「第一天已經出現問題」，例如培養學生「批判性思考」的宗旨導致學生每件事情都要反對，甚至令學生認為《基本法》及政府提出的說法都要統統反對才夠「批判」。我相信，這就是特首對通識科所謂「異化」的其中一個理解。特首又提到，通識的宗旨本來是讓學生吸收知識基礎，亦講求「明辨慎思」能力，但很多時就變成辯論時事，甚至容易受某一種指導意見影響。

作為一位通識科教師，我希望與特首簡單分享一下通識課堂是什麼一回事。

充分理解知識 掌握思考方法

近日，我在通識課堂中帶領學生討論香港應否發展明日大嶼。在特首眼中，我的學生的確在「辯論時事」。但辯論時事是否等於沒有知識基礎的學習？是否等於不講求明辨慎思的能力？要有效討論這個當代議題，學生首先需要理解香港的土地問題、房屋政策、公共財政、生態環境、主要及新興產業、影響香港競爭力的因素、區域及國家的發展策略、香港及國家正面對的經濟機遇與挑戰等等，這些都是通識科甚至社會希望學生掌握的知識基礎。學生掌握這些知識後，便可從不同角度探討發展明日大嶼是否可行、發展能否回應香港面對的問題、發展對香港及國家是否必須、如何平衡發展的利弊等等，從而回應議題。事實上，經過充分討論之後，大部分學生都不會覺得明日大嶼一無是處，不應推行。但如果學生對一些知識掌握不足，建基於錯誤資訊，又或者充滿偏見，便很難得出有說服力的結論。這種特首口中的「時事辯論」，既增加學生的「知識基礎」，亦培養他們「明辨慎思」的方法。能力高的學生，更可以將知識及能力轉移，利用某個議題的所學，去理解及思考其他政府的政策。而筆者作為教師的責任，就是要確定學生在討論的時候，對相關知識有充分理解，亦對思考方法、辨別資訊可靠性的能力有一定的掌握，而非引導學生達至某一種結論。

通識科的原意，就是希望透過討論當代議題的過程，培養學生的知識基礎及思考方法，希望學生感受到原來學習與生活息息相關，從而打破以往講求背誦、不求思考、與生活脫節的學習方式。目的就是希望學生離開學校之後，沒有老師指導之時，亦會銘記掌握知識基礎及作出明辨慎思的重要性；他日在這個日新月異、眾說紛紜、充滿紛爭的世界，面對不同的議題的時候，不會不求甚解、人云亦云，可以做一個文明及負責任的公民。畢竟，學生踏入社會之後，再沒有老師亦沒有教科書教大家如何自處。

「引導學生了解意見」易被扣帽子

通識科一直備受爭議，大概是因為通識科與傳統學科不同。傳統學科都有既定的內容，例如今日中學化學教科書所載的理論與20年前的化學教科書的不會有很大分別，自然不會帶來爭論。但通識科的「當代議題」卻會隨社會發展而轉變。如果我今日在通識課堂上與學生討論「沙田應否成為新市鎮」，一來議題既成事實，二來學生亦不會覺得與自己相關，只會淪為與生活脫節的學習。但討論當代議題，不能依書直說，必須理解不同持份者的意見，尤其在今日高度政治化的香港社會，難免會觸及來自不同政治背景人士的看法。討論應否發展明日大嶼，不能避免地要了解支持及反對政府人士的聲音。討論國家改革開放以來所面對的挑戰，去思考國家如何做得更好走得更遠，亦必須先了解國家推動政策原因，也要考慮改革開放為國家帶來了什麼問題。當教師在課堂上引導學生去了解這些不同意見的時候，在今日的香港很容易會被別有用心的人扣上「幫政權洗學生腦」、「幫反對派荼毒學生」的帽子。只要通識課堂一日是討論「當代議題」的地方，這種困局都沒法避免。困局並非出於通識科、教師或學生本身，而是在一個高度政治化的環境，如何客觀理性的意見都可以充滿政治色彩。

不知特首如何形成對通識科偏見

特首發表施政報告後，教育局長強調改革通識科反映政府仍然重視通識科，認為通識科初衷正確，改革只是希望去除「污名」，讓學科重新出發。但在我看來，今日的政府不但沒有保障一眾通識教師及學生在課堂上理性討論當代議題的空間，反而希望教師學生在課堂上依賴「教科書」，去討論「發展成熟的議題」。當日教育改革的崇高理念，更在今日特首的口中變成「通識異化」、變成「辯論時事」、變成「受某一種指導意見影響」、變成教導學生「樣樣反對」。筆者真的不知道特首從什麼地方得到什麼資訊，令她對通識科有如此看法，甚至偏見，以為通識課堂隨隨便便，教導學生樣樣都反。我相信所有學生都不會覺得通識就是樣樣反對。

作為通識老師，我期望一個中學畢業生在了解社會、表達意見的時候，都是建基於對事情的充分理解，能夠從不同角度去思考，而不是盡信單一意見，隨聲附和。如果說通識老師在強迫學生以某一特定方式思考，就只會是這種「全面理解的多角度思考」方式（而教育當局以前也會稱這種思考作「批判性思考」）。我們都知道，如果連對事情都沒有基本了解，便作出結論，小則鬧出笑話，大則誤己誤人。

我不會認為通識科毋須改變。自通識科成為高中必修必考的核心科目以來，政府、學界大家跌跌碰碰，想盡辦法讓通識科更能達到當初設立課程的目標。時至今日，筆者依然認為通識科，甚至整個高中課程，仍有不少改善的空間。早前的學校課程檢討專責小組經過廣泛諮詢及全面探討之後，亦提出了很多值得當局考慮的方向。改革通識科如箭在弦，希望特首及政府能夠認真聆聽不同意見，不要成為一眾通識學生的反面教材──原來堂堂特首提出改革通識科，是建基於一些錯誤理解及偏見。

作者是通識科教師

[梁前俊]