王貴國：香港疫情愈趨嚴峻 一國兩制受到考驗

香港曾經一段時間沒有本地病例。由於政府採取的是非常不嚴謹、不科學的防疫措施，從而導致輸入病例不斷增加，進而發展成什麼什麼病例群組的笑話。政府的責任好像就是每天報告又增加了多少病例，而不是推出一些有效的措施，給市民以信心。人們不禁要問，特區政府每天在做什麼，為什麼不學學其他地方的成功防疫經驗？

市民有權利曉得政府決策程序

說特區政府完全未做任何事情也不是事實。人們之所以有此問，是因為特區政府推出的任何措施似乎都沒有效果，反而使得疫情不斷加重。我無意揣測特區政府的無所為之原因，然在當代世界，政府的任何決策和決定都必須有透明度、具科學性。作為納稅人和市民，我們有權利曉得特區政府關於疫情防控的決策程序，在做決定的過程中是依何科學根據推出每一項實踐中證明無效的措施，以及在此決策過程中，有無人有利益衝突或潛在利益衝突。

試舉一例：在特區政府未推出政府檢測（費用240港元）前，香港私家醫院的檢測費用約為2000港元；而在內地做同樣的檢測僅需要十分之一的費用；每天進出香港的人數以千計，這些人差不多都需要檢測。整體考慮這就是一筆相當可觀的收入。如果將此情况放在內地免費援助香港檢測的背景下，人們會問為什麼特區政府當時表現得並不積極。這其中是什麼緣故？在一個法治社會，在法治化為世界趨勢的今天，特區政府有責任向香港市民和中央政府交代其當時是如何支持、鼓勵全民免費檢測的。特區政府絕不可以兩地的制度不同而輕輕帶過，因為病毒是不分制度、不分膚色、不分群體的。如果特區政府真的盡力了，就應該公布決策的全過程，包括就中央政府多次善意表示可以派醫護人員協助香港進行強制檢測有何回應？特區政府真的努力嘗試過「清零」的目標嗎？

政府是否認真研究過中外經驗？

日前，國際公認的公共衛生防疫專家鍾南山先生建議香港全民檢測，認為只有此辦法可以清零病例。然而特區政府認為全民檢測只是口號，在香港不可行，內地有效的措施在香港無法推動，因為香港實行的是另外一種制度。在特區政府聲稱無法學習內地有效的防疫措施前，不知香港政府的決策官員有無在內地實際體驗過集體隔離是什麼情况，內地無論中央或地方政府遇到病例是如何處理的，以及官員對此問題是如何重視等。退一步講，如果內地的經驗無法複製，澳門的經驗或是新西蘭的經驗能否複製？特區政府是否認真具體研究過這些地方的經驗？古人云：「樂只君子，民之父母」；「民之所好好之，民之所惡惡之」。在疫情面前，老百姓需要政府的關心照顧、領導，需要政府給社會以信心。香港作為700餘萬人口的國際大都會，人口說多並不多，內地的上海、北京及廣州的人口均多過香港，也都有如此密集的高樓，卻也在一段時間內做到清零。作為領導的特區政府理應有能力和魄力推出老百姓認可的有力措施，讓病例清零。在無法清零且疫情不斷加重的情况下，不知道特區政府是否有檢討自己。

情勢已對中央聲譽構成嚴重損害

寫此文時，我身在內地。這些天無論是閒聊還是聚會，幾乎每個人都問香港的疫情為什麼總是控制不住。有人甚至說，如果是在內地，這些官員早就被撤職了。還有人拿特朗普做比較，說如果是在有普選的社會，政府也一定被趕下台了。與香港的友人通話，人們也無不抱怨政府防疫做得很差。凡此種種，無論是在內地還是香港，人們均認為，香港特區政府不有效作為又不承擔責任是無法接受的。此情勢已對中央政府的聲譽構成嚴重損害，進而便會影響到一國兩制政策和制度的貫徹執行。我們呼籲特區政府放棄傲慢的自以為是態度，虛心求教，以老百姓的福祉為根本考量，立即採取有效措施，使病例清零，使香港經濟免於毁於一旦的厄運。

作者是全國政協委員、香港城市大學法學院前院長

[王貴國]