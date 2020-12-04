周永新：《施政報告》有否回應市民訴求？

特首講長遠規劃 市民憂目前困境

現在社會最大的關注，也可以說是香港當前最嚴峻的問題，是社會出現了前所未有的分化和撕裂。在施政報告中，特首雖不至完全不談去年的「反修例風波」，但提的是社會必須穩定，強調《港區國安法》在這方面發揮了積極的作用。筆者明白，此時此刻，特首就算要化解社會矛盾和衝突，能夠做的十分有限，但迴避了，社會分化和撕裂不會消失，累積的怨氣只會愈來愈大。但特首總算釋出一點善意，就是以警司警誡計劃處理認罪、有悔意、非涉嚴重罪行的未成年犯。當然，這離市民期望的「和解」仍有差別，但復和是雙方面的，現在特首願意踏出第一步，年輕人也應對自己在「反修例風波」中的行為有所反思。

過去一年，市民對防疫抗疫的生活確實感到疲累，尤其是那些因疫情失去工作或收入的打工仔。對於市民的困難和憂慮，特首在施政報告中有什麼回應？很可惜，特首並沒有對市民的困難表示關心和慰問。或許特首認為，只要疫情過去，香港經濟回復舊貌，就業不足就算未能大幅回落，以港人那種靈活的應變能力，必然有謀生的辦法；所以，特首着眼的，是香港如何融入大灣區的發展、把握國家「雙循環」的機遇，及如何加快推動香港的創新科技產業。長遠來說，特首的想法沒有錯，但普羅大眾關心的，並不是長遠的規劃，而是目前的生活，怎樣才能好過一些？政府又有什麼即時措施幫助他們？這方面，特首卻隻字不提。

市民目前的困難 特首沒表示關心

財政司長陳茂波過去多次提醒市民，政府本年度的財政赤字將超過3000億元，是政府儲備的四分之一。不過，就是有了3輪防疫抗疫基金、兩次「保就業」計劃，市民有沒有感受到政府的幫助？香港每位成年永久居民獲派1萬元，應最受市民歡迎，其他防疫抗疫基金派發的補助，市民並不知錢往哪裏去？他們知道的，是不少過去一年仍有盈利的企業，卻可從政府手中得到千百萬元的補助，這些錢真的如政府說的「用得其所」？

同樣，特首宣布的公營房屋興建計劃，可有滿足市民對施政報告的期望？政府能夠覓得330公頃土地，並且在未來10年興建31.6萬公營房屋單位，如果單從數字看，政府似乎有很大成就，最少，是自2014年以來，首次達到《長遠房屋策略》訂下的目標。不過，只要翻查過往《長遠房屋策略》每年發表的報告，可知覓地興建公營房屋從來不是困難的事，問題是土地覓到了，卻不表示政府可以如期開發，更不要說準時建成公營房屋，滿足市民住屋的需要。前土地供應專責小組主席黃遠輝指出：單位實際建成時間是達標的最大障礙，因多年來不少公屋項目在籌劃、興建都有延誤，往往影響供應量（見《明報》2020年11月26日報道）。自回歸以來，歷任特首都有訂下興建公營房屋的目標，但延誤、擱置、取消卻屢見不鮮，今次特首宣布的公屋興建計劃，看來沒有為急需入住公屋的市民加添一點興奮。

短期房屋解困措施 零碎無實效

解決住屋困難的方案中，相信市民最感興奮的，是為輪候公屋超過3年、未獲首次編配公屋、未領取綜援的基層家庭而設立的「現金津貼試行計劃」。多年來，民間關注組織都有要求政府為輪候公屋的市民提供津貼，但政府多次否決，理由是津貼最終只會落入業主的口袋；政府或者鑑於現在香港經濟陷入困境，租金短期內不見有上升的機會，現金津貼終於出籠。

此外，特首還透露，政府正研究資助住屋有困難的市民租住酒店和賓館，並與非政府組織及約10間酒店和賓館磋商。這項臨時措施，如果目的是要挽救受疫情打擊瀕臨倒閉的酒店和賓館，政府真的要三思：因為這樣一來，除了租用酒店和賓館的費用外，還得計算審查申請家庭的行政費用，而計劃與公屋輪候家庭現金津貼也有重疊之嫌；計劃唯一優勝之處，是小部分居住環境惡劣的市民可以即時受惠。

通識科修訂 「價值爭奪戰」還將伸展

施政報告中，有兩項與年輕人有關，也極具爭議。第一項是提出「大灣區青年就業計劃」，目的是鼓勵年輕人到大灣區工作。政府的想法是資助香港及大灣區的企業聘請本地大學畢業生，工作地點必須在大灣區，月薪至少1.8萬元，並以創科職位為主。民政事務局也會推出「大灣區青年創業資助計劃」，目的是資助200家青年初創企業落地大灣區。

創新科技是今天經濟發展的火車頭，政府鼓勵年輕人向這方面發展，應是走對了路，但問題是：為什麼把重點放在大灣區？是間接承認年輕人只可到大灣區才有發展的機遇？還是預計未來兩三年，香港的大學畢業生很難找到合適的工作，所以年輕人最好到大灣區碰碰運氣，看看自己能否在大灣區落腳？有意見認為特首這樣做，是把年輕人「送走」，挖空香港的人才；但以二三千個名額來看，明顯是誇張的說法。筆者憂慮的，是大部分今天的年輕人都曾參與去年的「反修例風波」運動，他們思想上對「北上」都有抗拒，也怕在大灣區生活，資訊流通上會受到限制。

第二項是通識科最快到明年新學期開始時將進行大幅度修訂。據教育局長楊潤雄透露的消息：通識科將改名，內容大規模的削減，雖然仍是必修必考，但只有及格和不及格兩個等級，有關教科書也必須送檢。筆者以前講過，通識科的修訂是一場價值觀念的爭奪戰。特首說通識科從第一天便出現問題，這樣，為什麼2009年成為必修必考的科目，過了11年，現在才決定修訂？官員的說法是通識科出現「異化」，也就是教導學生認識的內容被扭曲，學生學習得到的知識和概念，與本來的原意有出入，甚至出現相反的效果。所以，教育局長必須把失去的陣地重奪過來，改革通識科是協助學生建立在政府眼中認為正確的價值觀念，包括對國家的愛護和對自己國民身分的認同。這場價值觀念爭奪戰，筆者講過遲早都會到來，而且，戰事將十分漫長，還會伸展至市民生活多個層面，箇中情况，以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[周永新]