張建宗：《憲法》——《基本法》及「一國兩制」的根源

《憲法》是國家的根本法，是治國安邦的總章程，在國家內具有最高的法律地位、法律權威、法律效力。《憲法》確立了國家法制的基本原則，明確規定中華人民共和國實行依法治國的方針。《憲法》亦促進了改革開放和現代化建設，並推動法治國家進程，帶領國家在建國後的高速發展，於21世紀躍升成為世界第二大經濟體。

適逢明天（12月4日）是國家憲法日，以及今（2020）年是《基本法》頒布30周年，饒有意義，我藉此機會再次向香港市民闡釋《憲法》與《基本法》的關係。《憲法》是《基本法》的立法依據及效力來源，沒有《憲法》這個「根」和「源」，就沒有《基本法》、沒有香港特區。《憲法》為「一國兩制」在香港特區的實踐，提供了法律保障和憲制依據，是香港社會保持長期繁榮穩定的關鍵及基石。

今年11月公布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》中，清楚提到要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，並維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序。我們必須全面準確把握「一國」和「兩制」的關係，依照《憲法》和《基本法》辦事，維護中央權力，同時保障香港特區的高度自治權。在「一國」的大前提下，善用「兩制」的優勢積極融入國家發展大局，包括參與粵港澳大灣區的建設和發揮香港特區在「一帶一路」國際合作中的關鍵作用，抓緊國家發展的機遇，以「香港所長」服務「國家所需」，共創雙贏。

每個香港市民都必須尊重，並有義務去深入及正確認識及了解《憲法》和《基本法》。香港特區自2017年起，於每年12月4日舉辦座談會，由具分量的專家講解《憲法》發展及相關知識，從多角度向社會大眾推廣《憲法》及《基本法》，全方位加強在社區和學校學習及認識《憲法》的風氣。

維護國家主權、安全和發展利益是「一國兩制」的首要宗旨，也是香港特區的憲制責任。第13屆人大常委會於今年6月通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，讓香港社會重新回復安全和穩定。今年的國家憲法日座談會，由香港特區政府舉辦，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室及勵進教育中心支持，將以「憲法與國家安全」為主題。北京大學法學院陳端洪教授將應邀發表主題演講，而《憲法》及《基本法》專家將透過對談環節，從不同角度剖析《憲法》及《基本法》與維護國家安全的密切關係。座談會將在網上直播，我誠邀各位市民收看。

今年特區政府亦加強國家憲法日的推廣及公眾教育活動，例如鼓勵學校安排學生參與「2020國家憲法日網上問答比賽」，並在家觀看網上座談會，促進他們全面認識《憲法》及《基本法》，增強國家意識和國民身分認同。政制及內地事務局亦設立了國家憲法日專題網頁，上載相關資源供市民持續學習。

《憲法》是國家主權的最高法律體現，不但確立了國家的憲制秩序，更是香港保持繁榮穩定、長治久安的基石。我希望市民能藉着國家憲法日，更深入及正確理解《憲法》的重要性，思考香港特區如何能為「一國兩制」的實踐開創更輝煌的一頁。

作者是香港特別行政區政府政務司長

[張建宗]