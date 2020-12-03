蘇鑰機：回歸內地的特首施政報告

以施政報告的英文版本計，今年的長度約2.5萬字，比去年長，但比再之前兩年短，可說今年是回到正常水平。附表列出一些關鍵詞的數目和排名，其中可分為5大類共23個內容詞，另外有7個功能詞。

5大類關鍵詞看施政報告焦點

這些關鍵的內容詞可顯示施政報告的主要焦點，透過比較這些內容詞在同一年的排名，能得知它們受重視的程度。再看這些內容詞在不同年份的排名升跌，更可了解一些政策範疇的變遷。功能詞的作用是探索施政報告的行文風格，從而了解作者的性情取向。

第1類是最受重視的內容詞，包括房屋、土地、經濟。房屋和土地在過去4年報告中的名次基本上升（土地今年稍有回落），一直都是香港面對的主要矛盾。經濟則保持平穩，因為它一直是施政的核心議題。

第2類是基本受到重視的詞，當中又分為逐步上升的（附表分類為2a），如法律、內地和國家（英文分別有national和country），法律一詞飈升，涉及《基本法》、《國安法》和法治等；另外是今年特別跳升的詞（附表分類為2b），包括特區、中央、中國。未有列於附表中的上升詞還有疫症、安全、大灣區、深圳、廣東。看來今年施政報告的主旋律，涉及香港與整體國家和鄰近地區的聯繫發展。

第3類是穩定的內容詞，包括財政、運輸、環境。它們是一些必要的政策範疇，但重要性不算很高。

第4類是走勢浮動的詞，其中也分開兩種。首先是先跌後升的（附表分類為4a），如工業、技術、教育、創新、國際，本屆政府初始時就看重技術與創新，教育也是受關注的領域；其次是先升後跌的稍次範疇（附表分類為4b），包括市場、學校、家庭。

第5類是下降的內容詞，計有社區、商業，另外還有帶、路、長者。這些也是較次要的，而且「一帶一路」現時已被大灣區議題取代。

功能詞方面，與去年比較，它們的出現比例有升有跌，也有些較穩定。我們可將7個功能詞組合成3個指數，首先是I和my的「個人指數」，顯示作者的個人色彩是否強烈，是否多從自己角度看問題；其次是we和our的「集體指數」，作者是否常以眾人的立場說話；還有can、should和must組成的「命令指數」。這3個功能詞代表了不同強度的命令，可以從不同方面顯示作者的個性風格。這些指數的計算方法是，把指數內有關字詞的數量相加，除以該年的總字數，再乘1000。

林鄭「個人指數」高 「集體指數」低

比較幾位前任和現任特首，依次為董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥，他們的平均個人指數分別為5.6、4.7、2.7、5.7，可見董和林鄭較有個人色彩，梁在說話時最少表露自己。

4位特首依次的平均集體指數分別是31.6、21.6、11.4、11.9。董的集體指數最高，可能是他較重中國傳統；梁和林鄭就顯得偏低。個人指數和集體指數不一定呈兩極走向，例如董建華就是兩者皆高，曾蔭權在中間，梁振英則兩者皆低。林鄭月娥卻是例外，個人指數高而集體指數低。

命令指數方面，董、曾、梁、林鄭的平均指數分別是4.8、4.0、3.3、2.5，每任特首的分數都比上任低。似乎首任特首在發號令時行文顯得較強勢，之後繼任者的風格愈發委婉。

呼應國家主席號召 跟隨中央方針

今年施政報告的題目是「砥礪前行，重新出發」，令人想起2019年12月習近平在全國政協新年茶話會上提及「砥礪前行」。習近平又在2019年5月參觀中央紅軍長征出發紀念館時表示：「現在是新的長征，我們要重新再出發！」香港特首施政報告的方針理念，正在呼應國家主席的號召。

香港市民對施政報告的評分很不理想。港大民研和香港民研過去幾年的調查結果顯示，對現屆政府施政報告的評分，由2017年的62.4分，下降至之後兩年的48.5和29.7，今年初步結果更跌至27.2分。分數不斷下降，代表施政報告內容未能符合市民的期望。

「中間報紙」中立報道評論佔逾半

香港報紙的新聞和評論方面，由11月26日至12月2日的一星期內，可用慧科新聞資料庫中標題有「施政報告」的條目作分析。和過去數年的情况相似，《蘋果日報》主要是批評施政報告，而且今年更為一面倒，所有7篇文章都是負面報道和評論。相反4份親中報紙《大公報》、《文匯報》、《香港商報》、《香港仔》則大力肯定施政報告，在36篇文稿中，八成一是正面文章，完全沒有負面報道。值得注意的是其他10多份政治上處於中間的報紙，它們共有58篇文章，五成七的報道和評論取態中立，正面比例是一成四，負面比例佔兩成九。這個分佈似乎較為持平。

今年的施政報告，和往年一樣，極少出現政治一詞，但整份報告的政治味道卻很濃。以前施政報告的要點在經濟、民生和建設，基本上不談政治。今年施政報告以政治理念先行，重點放在香港與內地的聯繫，這可見於報告中列出頗多的訪京成果。

其實梁振英在他後期施政報告中，曾大力提倡一帶一路，也是緊跟中央路線。林鄭在任內第一年的施政報告仍重視一帶一路，之後內地也少提這個項目。今年的施政報告清晰地跟隨現時中央的方針，涉及內地的發展範疇更多。今屆政府在此時要重新出發，前行的路怎樣走，看來殊不容易。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長

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