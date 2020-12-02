黃均瑜：政治凌駕專業 教協賊喊捉賊

「專業」精神是保護服務對象

政府公布改革後，立法會教育界議員葉建源（現已離任）即第一時間出來重彈老調，指摘政府「以政治凌駕教育專業」，違反了林鄭月娥上台後強調的「專業領航」方針。今時今日聽到教協仍然臉不紅氣不喘地自訛「專業」，不禁令人失笑。教協對失德教師的包庇與縱容，已是路人皆知，這樣還不止，早前還在隱瞞「播獨」教案的情况下去做民調和眾籌，教協還有何公信力可言？從來，「專業」的精神都是保護其服務對象，如醫生保護病人，律師保障其受託人，教師則要保護學生，讓下一代健康成長，從未聽聞「專業」是用來保護自己的，教協恐怕是第一人。

政府作為社會的受託人提供基礎教育，制定教育政策和方向，既是其職責，也是應有之義，不是由教協說了算，除非所謂「專業領航」被理解為由「香港教育專業人員協會」領航，才算是「專業」，亦只有從這角度去理解，才可以說教協是對的。

教協輕率地以「以政治凌駕教育專業」去標籤別人，而忘記了來自教協的教育界代表，剛剛跟隨了政治號令，辭去立法會議員職位，這是政治決定還是專業決定呢？莫說是徵詢選民，最低限度有沒有徵詢過會員意見呢？9月份向會員抽樣調查倒是有的，但得來的結果是基於會員「意見強烈」而留任，言猶在耳，卻又跟從攬炒大隊的政治決定而出爾反爾，這又符合程序公義嗎？舉凡沒有經過教協同意的，就是不合程序、不符專業？賊喊捉賊，「以政治凌駕教育專業」這標籤，教協才當之無愧。

另一點令人相當震驚的，是教協指通識科改動是將國教科「借屍還魂」！以「借屍還魂」來形容，是學民思潮黃之鋒污名化國民教育的把戲，現堂堂號稱「專業」的教育團體竟跟隨黃毛小子，拾人牙慧，令人震驚之餘，亦充分顯示教協對教育專業的踐踏！猶記得2012年葉建源親口說不反對國民教育，而只是反對洗腦式國民教育，現在教協以「屍」來形容國民教育，是否墮落至反對一切國民教育？

通識科改革加入了內地考察活動，隨即惹來強迫北上、若不願意會否遭懲處之說。其實從事學校教育的老師都知道，莫說出境，即使是學校的本地旅行，也需徵得家長同意，無法強迫。強迫北上之說竟出自號稱「專業」的人口中，無非是危言聳聽，製造恐慌。

唯一一點我同意教協的，就是今次的改動是大改動，除了頂層設計外，更需要顧及執行上的細節，做好支援，例如出版教科書需要時間，如何處理過渡期的教材？學校課時和人手配置，也要有調適的過程，教育局應深入細緻地把改革落到實處。

強調守法精神更重要

新高中課程由2009年9月開始推行。實施教改，是因為當年的考試過於偏重操練與背誦，於是希望透過一場改革，包括重新釐定教學語言、中學和大學學制、考評制度，以及課程結構，以培養學生獨立思考、批判性思維和創造能力，其中一個大動作，就是引入通識科。

過去幾年，教育界例如戴耀廷之流，不斷利用培養年輕人獨立思考為由，瘋狂散播「公民抗命」和「違法達義」的歪理。回首初衷，獨立思考固然重要，但即使是思想家也沒有踰越法律的特權。培養獨立思考之餘，更重要是強調守法精神。只談批判，不問是非，過猶不及，禍患無窮，把學生送上不歸路，絕非教育專業所為！

通識改革，勢所必然！

作者是全國人大代表、教聯會會長

[黃均瑜]