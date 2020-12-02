甘文鋒：香港要渡疫困 只有靠疫苗

近日內地抗疫專家鍾南山院士提出，香港應盡快全民強制檢測，但特首的回應卻令人氣餒，只說這個方法不科學，她的4名專家都不支持在香港進行全民檢測。筆者不是專家，不敢評價哪個方法較科學，也明白全民強制檢測不是唯一抗疫方法，的確很多地方沒有用這個方法都能成功抗疫，可惜香港卻不在其中。

專家若仍沒新方案 不如早點離席

到今天第四波的疫情，香港市民看不到這班香港專家的意見多有效，那為什麼就不試試其他地方有效的方法？全民強制檢測的方法是有效的，這點基本上在內地已獲證實。對一般市民來說，哪管這個方法是否「科學」，只要這個方法有效就可以了。就算特首不肯用全民強制檢測，那請你詢問你身邊的專家，請他們提出有效的方法吧，今天的限聚令不是第一次用了，難道之前沒有效，今天會突然變得有效？

更令人失望的是，當中更有專家指香港抗疫失敗是市民「不聽話」，難道香港人是今天才「不聽話」嗎？提出抗疫方法是不是應該要應對當地的文化和市民習慣？否則你的方法就算多「科學」，也是離地沒有效用的，結果就是失敗！如果政府專家仍沒有新的方案提出，其實留在這個位置亦只是為香港政府的無效抗疫背書，那不如早點離席，否則最終只會成為香港抗疫失敗的罪人。

與其討論全民強檢 不如加快入口疫苗

雖然愈來愈多人要求全民強制檢測，但今天的政府已失去管治意志，即使中央早前已撥備資源派遣人手來港，港府也不願推行，最好的時機已然過去。因此，今天的香港與其討論是否全民強制檢測，不如集中方向加快入口疫苗予香港人接種，可能對香港的疫情有更大幫助。因為即使香港現時能夠推行全民強制檢測，將確診人數清零，要與內地及世界回復正常交流，其實也是要接種疫苗。既然已有疫苗即將投入生產，那不如盡快安排接種。

要拆牆鬆綁 方便引入國產疫苗

早前政府已預留資金作購買疫苗之用，當時在時間安排上是最快在2021年4月可接種。但現時國產疫苗已經準備量產，其實港府更應主動向中央反映，先讓現時獲豁免隔離進入內地的香港人優先接種疫苗，以免再有個案由香港傳入內地。之後再逐步引入，讓願意接受國產疫苗的香港人接種，慢慢回復兩地的交流。

當務之急，政府是要拆牆鬆綁，方便香港能夠引入國產疫苗。例如可以接受國家藥監局批核的疫苗，不一定要等到疫苗在美國註冊才可引入香港。又或者是特例容許西九高鐵站改裝成為注射疫苗地點，讓香港人過關進入內地口岸區接種疫苗等等，都是可以考慮的方法。

總括而言，愈快能夠普及新冠疫苗注射的地方，就可以在疫後的世界取得主動權，香港政府只有盡快向中央申請分配疫苗，才有機會加快渡過疫情難關，恢復經濟。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]