為何年輕人變成反政府、反建制，追源溯始，有人認為「禍源」是在香港推行了約10年的通識教育。

為何特首說「第一天已出問題」？

行政長官林鄭月娥接受訪問時，說通識「第一天已出問題」。記得林鄭特首在剛上任時說過，她最不熟悉的政策範疇就是教育，因為她從沒有主理過教育政策。既是門外漢，為何卻有「超常能力」，認定通識教育「第一天已出問題」！

通識真的出了問題嗎？

先看「新高中通識教育」的課程設計，其宗旨有幾點：

加深學生對自己、社會、國家和世界的理解；

幫助學生透過處理不同情境（例如文化、社會、經濟、政治）經常出現的當代議題，建立多角度思考；

幫助學生成為獨立思考者，使他們能夠建構知識，面對個人和社會環境的不斷轉變；

幫助學生發展與終身學習有關的能力，包括批判思考能力、創造力、解決問題能力和運用資訊科技能力；

幫助學生欣賞和尊重多元社會中文化和觀點的多樣性，並學習處理相互衝突的價值觀；

幫助學生建立個人的價值觀，並加以反思，能夠作出抉擇和判斷，最終成為對社會、國家和世界有識見和負責任的公民。

有指當年本港學生缺廣闊知識基礎

教育工作是為了培育社會未來的主人翁，政府當年推動通識教育成為高中必修科，是鑑於當年香港大專學生的質素不斷受到社會批評，在國際間的競爭力也受到質疑，認為與本港學生缺乏廣闊的知識基礎有關。

教育界認為，香港的大專生在專門學科表現仍然突出，但對一些如文化、時事和世界形勢等基本知識不足，而且香港過去奉行英式的中學教育體制，文理分科清晰，過早接受專科教育，不利學生全面發展，學生繼續深造或投身日趨國際化的社會也會有困難，故此香港教育必須向通識教育的方向發展（註）。

為學生的個人發展、經過教育界長期討論，「新高中通識教育」出台之初，建制派普遍表示歡迎，反對或持較有保留意見的反而主要是泛民議員；這樣一個目標清晰、希望學生能有全面發展的課程，為何特首說「第一天就出問題」？是馬後炮？還是因政治正確而刻意貶低通識科的功用？

標籤成青年問題罪魁禍首 捉錯用神

認為推行一門學科而令學生變質、激進，甚至做出一些不為社會建制認同的行為，到底兩者是否有關，必須有非常具說服力的研究和論證，不應想當然地作出結論。香港學生運動從1960年代開始就有不少激烈行動，當年沒有通識課程，社會氣氛也沒有現在的開放自由，學校只有公民科或公共事務科，都是正面教導學生做個「好市民」，並沒有什麼「批判思維」成分，為何仍然會冒出一批在建制人物眼中離經叛道的激進學生（他們之中不少後來都成為社會認可的傑出人士）？很明顯，社會大氣候才是造就一批又一批「搞事」學生的主要原因！

高中和大學年代是年輕人追求理想和社會公義的時期，風華正茂，激進、反社會、反建制是這個時期青年的特點，政府和當權派當然不會喜歡他們，但在一個「正常」的社會環境，學生年代的激進年輕人踏入社會謀事之後，他們會逐步融入建制，成為社會眾多角色中的一員，慢慢和昔日的激情道別。

政府和建制派如果有信心，應該知道激進青年終會轉身投入另一個角色，通識教育只是啟蒙，不會令他們成為終身的反社會分子。把通識科標籤成為青年問題的罪魁禍首，顯然是捉錯用神，抓不住當前香港問題的要害。

香港通識科英文是Liberal Studies，在美國的大學，Liberal Studies目標是培養學生有堅實的跨學科基礎，包括人文學科、自然科學、社會科學和藝術，為他們準備日後投身不同的事業打好根基；通識教育希望培養學生有良好溝通能力（包括讀和寫），並且要有解難能力和批判思維。跨學科學習，是通識教育的核心要素。

中文大學應是香港專上學界最早倡導通識教育的學校，從課程結構來看，中大的通識主要是跨學科設計，例如「與人文對話」、「與自然對話」、「中華文化傳承」、「自然、科學與科技」、「社會與文化」等。至於指定閱讀材料，主要是經典著作，例如「與人文對話」包括《論語》、《聖經》、《國富論》；「與自然對話」則包括柏拉圖《理想國》、達爾文《物種起源》等，目的是希望學生能兼具人文和科學的基本知識。

改革應是練好「基本功」 減游談無根

香港通識教育科涉及的範圍太過廣泛，既要擴闊學生的知識基礎，也要加強學生對社會的觸覺，落實到具體內容則有六大單元，從個人成長與人際關係，到今日香港、現代中國、全球化、公共衛生、能源科技與環境。事實上，範圍太過廣泛，編寫教科書並不容易，據教育界一些通識科老師說，他們都不大喜歡用出版社編寫的課本，反而會自行編纂教材，但要駕馭這六大課題而又要跟學生在課堂討論，最方便可行的方法就是使用報刊媒體的評論文章，結果是教材質素良莠不齊，為人詬病。

通識教育的本意是跨學科學習，要改革的話，高中階段的通識應該在基本知識學習上做工夫，練好「基本功」，令學生不囿於傳統的文科理科，而是在知識爆炸的年代，學生仍然有機會在人文及科學的經典著作中吸收養分，紮實地學習，減少游談無根式的放言空論。

求真求是 知識無禁區

通識教育不是要令學生的思想「正確」；在知識的世界，學習是為了求真、求是，應該鼓勵學生勇於探索、追尋；知識無禁區，因此沒有不能問的問題，也不應有不能討論的議題。

通識教育已是國際大潮流，香港要做的，是如何把通識「重納正軌」，令學生受惠，而不是把它歸咎為教育出問題的根源。

註：參考容萬城〈香港教育改革與「新高中通識教育」的實踐與挑戰〉，《香港教師中心學報》，2005

作者是資深傳媒人

[陳景祥]