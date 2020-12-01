歐陽五：「亞洲世紀」的門匙加速轉動

有西方媒體以「亞洲世紀」曙光來評價RCEP的簽署，甚至有人乾脆說，這就顯示着「亞洲世紀」的到來，足見此舉對亞洲乃至世界的重大影響。當然，RCEP真正落地還有待各國推動國內法律程序批准生效。不過，從近來亞洲各國的積極反應來觀察，「亞洲世紀」的門匙的確是在加速轉動中。

首先，應當看到，RCEP的簽署是真正意義上的「亞洲世紀」共識的凝結。2020這一年濃縮了世界大變局、全球疫情、中美博弈三重考驗，RCEP的簽署既是亞太地區特別是亞洲國家對自由貿易、多邊主義、區域經濟一體化的鄭重投票，也是希望共同抗疫，以及拒絕美國「在中美間選邊站隊」的明確表達。這些共識也回答了面向未來亞洲發展的核心問題。

RCEP之前談判了7、8年只差臨門一腳的決心，在全球疫情大流行近一年的「至暗時刻」順利簽署，不能不說空前危機在加速變局的同時，也加速了各國對共識的確認。大多數亞洲國家在疫情下，面對西方大國甩鍋、抹黑等風潮，能夠堅持科學認知，堅定地站在合作抗疫的「歷史正確一邊」，是亞洲共識的重要體現。同時，中國有效應對疫情，為文化相近、地緣相親的亞洲國家注入抗疫信心，與周邊國家在疫情中的良性互動及對經濟雙鏈（供應鏈和產業鏈）的保護舉措令各國互信增加，國家地區間各種「綠色通道」、「旅行泡泡」等創新舉措不斷湧現，這些都為亞洲一體合作創造了積極建設性的良好氛圍。隨着應對疫情危機及其引發的次生危機日益緊迫的形勢，亞洲一體合作的進程將持續加速推進。

RCEP也被媒體視作中國打通外循環的重要一步。事實上，這種循環聯通的戰略思維，將是推動疫情下恢復重建世界大循環的一條重要路徑。亞洲區域循環圈，則將成為推動世界大循環重新聯通的加速器。

中國將自身打造成各種循環的對接口

RCEP集結了太平洋西海岸15個國家，除了對區域經濟發展的保護和促進，它有與生俱來的開放性和包容性。在刺激了歐美重新融入世界經濟循環渴望的同時，這個區域循環也表達了與歐美經濟圈的對接願望，並且具備接通全球大循環的可能。作為區域大國的中國，在RCEP簽署後，對外釋出加快中歐投資協定、中日韓自貿協定談判進程，以及積極考慮加入CPTPP（《跨太平洋伙伴全面進步協定》）等一系列推動世界大循環的重要信號。因此，可以看到，中國不僅是以自身經濟發展作為亞洲區域循環的動力，還將自身打造成各種循環的對接口，令全球大循環聯通有了現實基礎和路徑。

日前，中國外長王毅對韓國和日本的訪問備受矚目。這種快速外交行動被解讀為推動RCEP落實和中日韓自貿區談判的積極作為。值得注意的是，作為美國安保條約簽署國，日韓政要均表示出調和中美關係的積極意願。作為亞洲經濟一體化的頭部位置，中日韓自貿區的形成無疑將成為引領性自貿區，也將為亞洲的區域循環增加含金量。接下來，正在醞釀的中日韓峰會的確令人期待。

拜登「重返亞太」否 將是亞洲一大變量

所謂識大勢，可知進退，能贏先機。但同樣，看到「亞洲世紀」的光亮，也必須看到當前危機的深重，以及阻止「亞洲世紀」仍然強大的反向拉力。當年美國「重返亞太」戰略激起區域爭端，攪動南海、東海，對「亞洲世紀」的聚合之勢造成了巨大的破壞。如今，在一波三折中組閣的拜登舊業重拾的可能，將是亞洲的一個大的變量。歐洲對RCEP的簽署同樣心態複雜，認為是對歐洲敲響了「警鐘」，是「打擊」、「不是好事」，甚至有極端政客藉此鼓動美歐聯手對抗中國，破壞RCEP。

「亞洲世紀」的門匙掌握在亞洲國家的手裏，同時也掌握在世界各國手中，如何轉動它開啟全新世紀的大門，考驗人類智慧，更考驗對未來的信心。

正如《亞洲世紀》的作者帕拉格．康納說，21世紀的世界是多極的，亞洲的崛起並不意味着歐洲和美國的衰弱。對於歐洲和美國來說，如果他們想持續保持影響力，就需要和亞洲更緊密地聯繫在一起，而不是和亞洲競爭。

「亞洲世紀」的門匙在轉動，唯有希望愈來愈多的人堅信，這個值得期待的新世紀裏，應當如同康納所描繪——亞洲贏了，其他地區也不會輸。

作者是時事評論員

[歐陽五]