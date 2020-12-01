梁美儀：努力興建 盡情破壞

回歸以來，前3任特首都沒有好好執行中央願見的「一國兩制」，任由「兩制」自我膨脹，結果《基本法》23條立不成，國民教育推不來，中央「恩賜」的普選特首方法得不到支持，還弄出個雨傘運動，到最後更因修訂《逃犯條例》，引發到後來演變成對抗中央的反修例運動。

林太縱然受千夫所指，但仍以「雖千萬人，吾往矣」的態度，顧不得外間的非議，盡做前人沒勇氣幹的「大事」，落實《港區國安法》，令香港社會回復平靜，「寒蟬」的低鳴聲也快聽不見。

在新一份施政報告中，林太更提出多項「撥亂反正」措施，「糾正」香港人多年來對一國兩制的誤解，包括研究哪些公職人員要受港區國安法約制，宣誓擁護基本法及效忠特區，除了公務員外，將來在憲制架構內選舉產生的人員，如選委、區議員，還有更多公職人員、收公帑辦事的人，日後不能再咬餵他的手。

當年推動國教無功而還，如今林太藉改革通識，削減學生訓練批判思考的學習時間，另規定學生必須到內地考察，看國家發展與現今面貌，變相令國教借屍還魂。

林太還提出全面融入大灣區的多項措施，例如資助企業聘請港青回內地工作，輸出香港人才；鼓勵本港大學到大灣區辦學；容許機管局入股珠海機場等等。這些措施儼如將香港的精髓血脈輸送到大灣區，不管香港最後被抽乾。

林太不顧民意，盡忠職守做個一國兩制下的香港特區雙首長。

此時想起一首舊歌的歌詞：「努力興建，盡情破壞，彼此也在捱」。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]