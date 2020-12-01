鄧家彪：積金廿年積弊生 政府改革莫遲疑

強積金十大問題

（1）回報無保證

工聯會在10月向6000多個僱員進行調查，市民最不滿的原因是回報跑輸通脹，更稱其為「強蝕金」。回顧法例審議之時，政府應勞工界要求設立保值措施而推出「保本基金」及「保證基金」，但它們並不保證能追及通脹。強迫供款而不獲保證，正是強積金認受性低的癥結所在。

（2）退休保障微薄不足

世界銀行指出香港強積金問題是不足夠（inadequacy），假設工資及權益增長等同通脹，以10%的收入供款水平供款40年，只有48個月月薪。如以每月收入替代的比率屬中水平的四成計，也只夠花費120個月。強積金是界定供款性質，沒有再分配功能，貧者的積金更快耗盡。有連續供款19年的員工累算只有約42萬元，如現時退休也只夠以每月3500元勉強生活10年，現實是每位僱員平均只得約21萬元，退休保障嚴重不足！

（3）對冲破壞積金制度

以積金抵消遣散費和長期服務金（對冲）是制度的嚴重漏洞。遣散費是按年67%月薪，而強積金僱主供款則是每年60%月薪，遣散費經對冲後便所剩無幾。2015至2019年對冲的總金額逾200億元，今年經濟持續惡化、裁員不斷，估計將創60億元新高。對冲問題不解決，制度便淪為僱主儲錢撥備的工具，甚至有僱員為獲得應急錢而主動要求遣散，扭曲了退保原意。

（4）設計偏頗僱主 有違就業趨勢

近年工作零散化、網絡化，使短約及件工制盛行，僱傭關係愈發模糊。過去約20年只有9萬人持續受聘於同一僱主，而強積金設計偏頗，計劃任由僱主選擇，不由僱員決定，導致一人多戶。全港有逾1000萬個帳戶，其中36%結餘不足1萬元，成本效益極低！

（5）市場失效 機構食利嚴重

私營制度是假定市民懂得理性選擇，促使市場就收費、回報、透明度及服務態度競爭。可機制未見其成，先讓金融機構食利。以現時強積金平均開支比1.45%計算，金融機構本年已獲利145億元！強制供款先是全民讓利，後是受託人由僱主選擇，而僱主沒有誘因為僱員監督受託人表現，更為諷刺是政府也不願為僱員利益肩負監督責任，一切全靠市場，監管缺位不問責。大部分受託人把管理和投資工作委託同集團的姊妹公司，而母公司正是強積金計劃的推薦人／保薦人（sponsor）。即集團包辦訂定基金收費、規劃和推廣，而積金局竟無權過問推薦人的職能和收費！積金局早已指出問題，惟至今仍未解決。以香港教師公積金成立委員會為例，以教師為主體取代受託人，委會按成本及表現揀選投資和行政機構，更以0.3%開支換取5%合理回報。同有私營強積金的墨西哥，更有權審批否決營運者來年收費預算。

（6）資訊繁多欠透明

儘管積金局就400多種基金設立網上基金平台，提升透明度，但僱員個人戶口的信息依舊不理想。受託人每年發出的成員報告，並沒有顯示帳戶的實際收費開支，也沒有提及回報率。每人平均有2至3個戶口，資料多卻不到位，關鍵信息失焦。

（7）道德風險

強積金是界定性供款計劃，並非社會保險，現行法例容許分期提取權益，但更多為一次過領取。金額涉及數以十萬，存在道德風險，包括不善理財、錯誤投資、寬鬆消費等，以致未能提供持續保障。

（8）成本高昂不見標準

積金局曾就基金收費調研得出三大結論：

（i）收費高不等於回報好，不少低收費基金回報猶勝高收費基金；

（ii）資產規模大的基金收費依然高企，遠高於規模小的新基金，沒有因規模效應而降低收費；

（iii）新基金收費普遍低於舊基金，受託人多因輿論壓力而推出；此類基金規模較小，參與者都較少。

沒有預期的規模效應，沒有監控機制，受託人對強積金收費予取予攜，賺蝕一律按基金資產比例收費。

（9）功能單一 難以銜接開拓

強積金功能單薄，只涉及供款的收付，系統未能兼容其他保險項目，如壽險、醫保、勞保及年金計劃。強積金為一項具認受性的僱傭關係和入息證明，未有銜接其他政府福利計劃，如職津和學津，應讓基層直接取得補助，使扶貧更精準到位。甚至增設讓市民參加內地社保功能，如養老和醫療保，促進大灣區融合發展。可惜政府和業界皆未有籌謀開拓，難以跟上電子化和區域化的趨勢。

（10）大數據未為調研所用

公營運作的全民供款系統有助政府掌握人力市場真實數據，包括年齡、性別、行業、薪金分佈水平、失業及再就業狀况，再利用大數據科學制定社會和經濟發展政策。奈何強積金是分散式私營管理，政府只能按法例要求受託人提交有限資料，白白浪費科學調研的上好工具。

7項改善建議

就上述十大問題，筆者提出7項建議：

（1）盡快落實取消強積金對冲。基於勞資共識，採用劃線方式取消，政府提供短期資助，讓僱主可承擔有關方案。

（2）強積金行政工作及數據處理中央化。公開投標以揀選具成本效益的行政機構，並解決數據獲得的障礙。

（3）委託金管局旗下的公營公司，如按揭證券有限公司成為公共受託人，並提供投資產品能追及通脹，開發與外匯基金表現掛鈎的成分基金。

（4）落實以僱員為本的戶口統籌管理，早日實現強積金全自由行。

（5）政府成為受託人的監管者，統一行政流程文件格式。設立收費審批權，要求受託人提交翌年收費預算，經政府審批以管控開支；或引入按表現收費機制，解決推薦人無王管問題；及引入公眾人士或僱員代表為受託人獨立董事，披露每年財務狀况，增加透明度。

（6）在落實上述措施的情况下，增加供款比例及提高供款上限，並加快落實政府為低薪僱員代供強積金措施，改善保障不足問題。

（7）擴大強積金的應用，包括結合年金保險供款給付，兼容其他個人保險付費及大灣區社保系統，銜接政府各種扶貧津貼計劃。

作者是工聯會權益委員會副主任

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[鄧家彪]