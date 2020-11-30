吳壁堅：通識教育改革——減少震盪與不忘初心

減少改革對老師的震盪 是局方責任所在

取消IES（獨立專題探究）、減少課時，受影響的必然是前線教師，意味着通識科（筆者在此暫時仍沿用通識科這名字）的人手需求必然減少。最理想的估算，課時大概會減少40%，現在任教通識科的老師人手也必須減少40%。當然，這只是數學上的換算，因為實際減少的人手未必會是這樣。

通識科的課時縮減，必須從整體新高中課程改革的脈絡觀察，才能看出端倪。專責小組報告已清楚表明中、英、數、通4個核心科目課時會整體削減，而騰出空間讓學生多選一個選修科，又或修讀新的應用學習課程。所以，隨着每間學校選修科的增加，學校人手上也必然會適當調配，當中又以通識科老師的調配空間最為彈性，因為當初不少通識科老師也是從不同的選修科而來，現在只是可能回歸到自己本科任教；另一方面，通識科老師也比中、英、數老師容易調配，所以實際上也不會是削減四成老師。

所以，這次改革最大影響的，是一群專教通識科，又或在大學修讀通識專業的老師，他們調配的空間比較小，壓力會比較大。既然是次改革事在必行，筆者認為局方必須提供適切的方法，讓這批老師能順利過渡，以減少學界的震盪。首先，局方可提供指引，暫時凍結通識科老師人手3年，以讓他們從舊課程過渡到新課程，並藉着這段時間，讓他們持續進修，以作轉型。另一方面，局方亦可提供指引，優先讓這批老師轉型到生活與社會科或其他人文學科，並提供適切培訓，讓他們順利轉型。

每次改革也必然帶來陣痛，猶記得教育改革初期不少老師因承受不了壓力，導致輕生。任何人也不希望這些事件會再次發生，也應體諒這批老師在通識科這10年間的積極發展、盡其專業，所以局方既然必須改革，也希望他們能體恤這批老師曾經的付出。

就算名稱如何變 初心也不應變

教育局長在記者會提及新通識課程會加強《憲法》及《基本法》教育、提供內地考察的機會、取消IES，並列明重點概念等。筆者認為，除考評評級改變的爭議比較大之外，其他的部分在專責小組的最終報告已有提及，在此暫且不再討論。但是，筆者認為，無論課程框架如何改變，課時如何削減，通識教育的初心不應改變，包括文理兼通的跨學科特性以及其所展示的世界觀。

筆者在不同的報刊也一再提及，通識教育的精神在於文理兼通的跨學科特性，讓學生在滿足學習文、理知識的基礎上，自由選擇不同的學科，這與世界的新高中學制的精神接軌。既然現行新高中整體學制不變，只是個別學科的改革，那不論新通識也好、舊通識也好，這種精神也必須繼續堅守，而且更應藉此機會向不同的持份者，包括學界、學生、家長、僱主等闡明，以維持本科在新高中學制乃至於香港的價值。

再者，通識科基本上是唯一一科能讓學生整體並系統地認識當代的世界，這種價值也應保留。沒有人會否定我們必須加強憲法及基本法教育，而大部分也認同香港學生必須加強國民身分認同。但與此同時，我們也應與世界接軌，認識當代世情，做到立足祖國，面向世界，而這種情懷也是香港一貫以來的精神。香港作為國際城市，所培育的學生也必須有這種視野與胸襟。通識科就是能夠展示這種胸懷的學科。

變幻原是永恒，在變化之中不忘初心，迎難而上，做好改變，才是教育工作者應有的態度。

作者是將軍澳香島中學通識教育科科主任

[吳壁堅]