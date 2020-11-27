楊燕恩：世局動盪下紛飛的預言

無助感高 迷信行為特別多

超自然的預言對大眾來說這麼吸引，原因是它滿足了人需要的「操控感」。當前方模糊不清時，人會感到憂慮，想預知未來以趨吉避凶。這亦說明了為何有心理學研究發現，相對於負面的預估結果，不肯定的預估結果令人更感壓力。舉個例子，身體檢測報告就算是負面的，人也可以開始作治療的準備，總比未知結果時的忐忑不安為佳。

於是，人在危機感和無助感高的時候，迷信行為（即缺少科學論證基礎的信仰或相連行為）會特別多。迷信亦與人的信念有極大關係，尤其是否相信宿命論，假如某人認為命運是一早已編寫好的了，便更希望能預早知道這程式以作心理準備。亦有研究發現女性、比較神經質的人、情緒屬極端正向或負向的人更為迷信（Dagnall, Parker, & Munley, 2007）。所以，個人特質有機會加強人的迷信行為。

預言多負面 常浸淫易焦慮

有說人的力量渺小，從超自然能量中略知前景可於危機中作些戒備，那不是壞事吧？！我們首先要明白，雖說是超自然的預言，它也可憑現世的狀况推估出來，又或是在多年流傳下來出現了竄改，當中亦含隨機成分，例如地震或金融海嘯何時會發生，它總有機率言中。所以就算它說的最終成真了，究竟有多少是來自超自然力量實在無從稽考。而最重要的是，倘若它言中了，人又盲目的相信它，它很容易成為人往後重要的考量，干擾了人的自主性，繼而影響原來的人生規劃。但就算某天預言成了人的絆腳石，預言者也不用負上什麼責任。再者，為了所謂避凶，預言多屬負面。常常浸淫在「沒希望啦」、「快完蛋了」的思想中，人又怎能不焦慮抑鬱。於「世界快末日」的論說下，為此驚恐得去尋死的亦時有所聞。這狀况類同於心理學所說的「自證預言」（self-fulfilling prophecy）傾向，即人們先入為主的判斷，無論其正確與否，或多或少皆會影響人的行為，令這判斷最後成真。

重點是學習不癡迷於其中

超自然的預言大多是震撼、引人入勝的，它能抓住人的好奇心絕不出奇，重點是我們要學習不癡迷於其中。有留意到自己或身旁摯親近來常搜尋類似資訊，或接觸過預言後常感焦慮不安，甚至因此沉溺於享樂主義裏（例如經常在想：都沒前景了，還是今朝有酒今朝醉吧），便要提醒自己或摯親得分散注意。要破解對預言的迷思，可問問自己：就算有預言最後會成真，但在排山倒海的預言中，你怎知哪個才可信？如果某預言家是堅實的，為何他所說的又不是所有都能兌現？不同預言家說的常有所矛盾，不停接收這些混亂的資訊是為自己增壓還是減壓？知道了這些預言又真的能做些什麼嗎？即假設某預言說樓價會大跌，你敢把資產於此刻草草售出嗎？

所以，超自然的預言聽聽便好，人生的策劃還是要依據個人判斷，透切地考慮自身處境和需要。接受外在環境未必能被我們掌控，但也努力編好人生的大綱，才能成為自己的預言家，實務的強化自我效能，活好人生。

參考資料：

Dagnall, N., Parker, A., Munley, G. (2007) Superstitious belief: negative and positive superstitions. European Journal of Parapsychology, 22, 121–137.

作者是心理學博士（香港中文大學臨牀心理學）、香港衛生署認可臨牀心理學家名冊會員、心．林．工作坊臨牀心理學家

[楊燕恩]