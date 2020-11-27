楊文俊：強推「安心出行」不可行　政府宜放棄以勢服人

強制趕上班上學時用App 強人所難

翻查「安心出行」程式的使用方法，市民需自行拍攝貼於公眾場所以及交通工具候車處的二維碼以記錄自己的行蹤。每天上班時間，港鐵站月台的車門往往因乘客衝門而需開關數次才能開車，巴士站往往大排長龍，市民哪裏還有時間撥冗使用「安心出行」程式？對於生活忙碌的香港人來說，強制他們在趕上班趕上學外，碰見二維碼就要從手袋或口袋拿出手機，解鎖手機，打開「安心出行」程式，再花時間拍攝二維碼記錄自己的行蹤，實屬強人所難。

強迫改用智能手機 造成不公

根據香港統計處於2020年3月出版的《主題性住戶統計調查第69號報告書》，香港雖有約九成10歲或以上的人口使用智能手機，但65歲或以上的長者的智能手機使用者佔比卻只有六成左右。長者本身對科技產品適應程度較低，有約四成長者不改用智能手機，實屬正常現象。如果政府強制市民使用「安心出行」程式，那等同強迫沒有使用智能手機習慣者改用智能手機，對本來沒有使用智能手機習慣者造成嚴重不公。

港府問責不及民主國家

在抗疫上，政府動用強制市民改變生活習慣的政策以達到防止病毒擴散的目標，本屬無可厚非。不少西方民主國家，亦有實施禁足令、宵禁以至強制檢測等措施，以利抗疫。然而，香港的政治制度實與西方民主國家的政治制度不同。西方民主國家的管治班子，多以具廣泛民意代表性的方式選出，當政者通常均能代表整體人民的意見，並具有民意基礎進行具強制性的抗疫措施。若政府政策無助解決疫情，惹怒了人民，將有機會在換屆選舉中落敗，無法延續執政黨的統治。在香港，選出香港特首的選舉委員會並不代表香港廣大市民的立場，縱特首民望再低，在選舉委員的支持下仍有機會獲勝，再加上香港實行行政主導，從來也沒有三權分立制衡行政權力，政府遂具有全面的權力施政，在施政上沒有誘因考慮市民的意見，也沒有任何誘因研究政策於實際上是否可行。當然，香港政府本身由一眾從事公職多年者所組成，若民眾對政策有極大的即時性反彈，政府問責班子仍會憑其在公共行政方面的基本知識而將政策撤回，比如極受公眾爭議的「全日禁堂食」政策就在兩日內被政府撤回，但在問責程度上必定遠遠不及具民意授權的西方民主國家的政府。

法例得以設立，並不代表法例可行，更不代表法例能夠達到政府預期的目標。違反市民利益的法例，首先受害的雖然是廣大市民，但長遠而言卻會像回力鏢般損害了政府本身的利益。不符合市民利益、且對抗疫幫助成疑的擾民政策，只會引起民眾憤恨，民眾一時之間或會啞忍，但長遠而言，必定會在政策對他們日常生活造成嚴重負面影響時發難，又或是以「上有政策，下有對策」的方式對政策安排陽奉陰違，最終導致政策徹底失效，政府公信力下降，引起社會動盪。

可派筆記簿 需要時「雙軌並行」

分析「安心出行」應用程式，其本身不會記錄個人資料，沒有中央記錄系統，也沒有自動記錄市民行蹤的功能，純粹是由市民自行通過攝影二維碼記錄行蹤。要做到類似「安心出行」應用程式的效果，同時填補「安心出行」不夠便民的問題，政府只需購買大批筆記簿，派予全港市民，再按現行二維碼系統製造附設的原子印章，供市民到埗處所時於自己的筆記簿蓋印記錄行蹤即可，市民也可選擇用筆記錄。若將來政府強制市民記錄行蹤，可考慮允許市民選擇使用筆記簿或「安心出行」應用程式。這樣做不但可以照顧沒有使用智能手機習慣的市民，同時可給市民在記錄上多點彈性。同時，由於香港超過九成持有手機的市民只擁有一部手機，「安心出行」現階段的功能並無法記錄機主以外人士的行蹤，故無法記錄幼童的行蹤。使用筆記簿記錄，家長就可為隨行兒童作獨立的行蹤紀錄，比現行「安心出行」程式效果更好。

相比「安心出行」程式，使用筆記簿記錄行蹤的唯一缺點是少了提醒市民曾經到過疫症爆發場所的功能，但考慮香港市民素來重視抗疫，對疫情資訊非常着緊，加上傳媒向來均會廣泛報道何處爆發疫症，缺少了通知功能只屬微枝末節。政府早於6月起已曾通過香港郵政向全港各家各戶派發10個即棄口罩，再派發筆記簿供全港市民記錄行蹤並非難事。

港大醫學院院長梁卓偉已指出，香港爆發第四波疫情，病毒並非源於第三波疫情。第四波疫情之所以爆發，有機會是因為於酒店接受檢疫的旅客，仍可以與訪客接觸，病毒傳至訪客後引發社區傳播。對比台灣的抗疫政策，旅客入境台灣後，會以隔離的方式，由接受過專人訓練的司機直接送往酒店接受檢疫，於酒店留宿期間不能與任何訪客接觸，與香港的抗疫政策形成鮮明對比。香港政府宜放棄各種沒有明顯效用、且造成市民不便的抗疫政策，推出有效且符合市民利益的抗疫措施，以求盡快解決第四波疫情，使香港重返正軌。

作者是時事評論員

[楊文俊]