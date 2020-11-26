陳帆川：歷史會否給青年公正評價？

黃之鋒和周庭這對二人組合，代表了一個時代。雨傘運動後，他們被劃分為「大台」，屬於「大中華膠」，在網上不斷遭到部分本土派支持者人身攻擊，現實生活中也被親北京媒體長年騷擾，可謂腹背受敵。後來他們參選立法會遭拒，猶如被剝奪政治權利終身。

「反送中」運動爆發時，黃之鋒還在坐監，出來後轉打香港人比較陌生的國際線。以前泛民打國際線，很多時候僅發布幾張合照，寫段新聞稿，有點離地。黃之鋒打的國際線，除了活用Twitter和facebook，鼓勵全民參與，還有具香港惡搞色彩的幽默感，例如透過改圖製造出跟多款熱門遊戲的合照，意味要弄得中國將多款遊戲下架，藉此戲弄大陸網民。

過去一年，國際上更多人認識黃之鋒，香港人也似乎對他更了解。在抗爭無大台的情緒下，大家不再單純奉他為學運領袖，而是更加平起平坐地欣賞他「識玩」，把他當成是隔空的朋友，一齊「做任務」。至於接二連三跟本地KOL合拍網片的周庭，也是一樣。二人不再硬邦邦喊咪叫口號，而是推銷一種在示威被遏止後還有機會維繫下去的軟實力。

當權者密鑼緊鼓重寫歷史

政治一日也嫌長，今天的紅人，可能不日就無緣無故淪為眾矢之的。反送中運動期間大力鼓吹的黃色經濟圈，至今猶在，但內訌分裂似乎無日無之，各方罵戰連連，局外人看了只覺煩厭。在網上世界，「出賣香港人」的門檻低得過分，有時一幅合照、一個笑容，已足以令公眾人物被扣上港奸的帽子。

與此同時，當權者已密鑼緊鼓地重寫他們心目中的歷史。黃之鋒、周庭、林朗彥3人被收押，大陸媒體冠他們為「港獨」分子，無視他們在香港一直被嘲諷為「大中華膠」的事實。藍營全力攻擊亂港分子，寫得繪聲繪影，香港人一笑置之，但再過十年八載回望這幾年，便可能發現被兩方的正反資訊干擾，模糊了真相。

今天我們記憶猶新，黑白分明；他朝各散東西，移民的移民，留下來的當上大灣區人，反送中的記憶又能否如六四一樣，原封不動保留好幾十年呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]