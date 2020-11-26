陳韜文：親中建制「重奪話語權」的策略

削弱自由的權力基礎

權力是新聞言論自由最根本的基礎。權力分佈愈是平均，自由愈高。是以要打壓新聞言論自由，沒有什麼方法比縮減對手的權力更有效。香港回歸以來不斷爭議的民主問題，就是關於當權者與民眾權力平衡的問題。在此問題上，當權者不但沒有作出任何實質性讓步，今年更逐步收縮，以多種名堂撤銷議員的資格、弱化或取消議會結構上注定是少數派的民間代議士。當議員的成分都一邊倒時，新聞傳媒就算想「平衡」報道一番，也不容易找到建制派議員的對等反對聲音。像議員這樣正規的代議士式微了，其作用也不是一般民間意見領袖所能完全取代。事實上，主流傳媒對持尖銳意見的意見領袖一向抱有較大的保留。結果是此消彼長，來自親中建制的聲音則愈來愈大。

香港是一個以專業為核心的社會。專業講求的是自主性，評價衡量大多是由同儕負責，盡量減少外界權力的干預。足以媲美歐美一些先進國家的香港專業性，近年也要面對回歸後史無前例的政治壓力。

教學專業方面，學校老師的去留、學校的舉措、試題的擬定、教材的運用以至老師的個人言論都受到重重壓力，而最後的解決的辦法再不是由同儕依學理來進行，而是訴諸權位的高低。

以政治介入專業自主原則的事例除了發生在教育者外，更讓人吃驚的是當權者想連司法的獨立性也打破，試圖把三權完全統合起來。如果一旦成事，司法將變成行政的直接延伸，那自由人權的位置只會隨着當權者的心意及需要而浮動。港澳辦副主任張曉明最近就公然說在香港民主自由等核心價值前面應該加上「愛國」。經他這樣一說，如果司法的獨立性也喪失，新聞言論自由的法律保障勢將蕩然無存。

走向依法管控（rule by law）

如何削減新聞言論自由的權利基礎？如何重新設定自由的邊界？在香港這個極重視法治的地方，而中國也常常把「依法治港」掛在口邊，從法律規定入手乃是不二之選。於是，香港有像《國安法》這樣全新的法律、有人大多次釋法，和被「激活」的古舊法律，再加上一些行政規定，經過綜合運用，當權者的權力已大獲加強，新聞言論自由則大為縮減。國安法對新聞言論自由的打擊，我之前在此欄已有談及，不再重述。可特別一提的反而是近期發生的《鏗鏘集》編導蔡玉玲一案。

在《7．21誰主真相》一集中，蔡玉玲等利用閉路電視的影片、人證、車牌查冊等方法揭露一些7．21元朗事件涉嫌犯事者，從而追訪他們。他們更從影片中微小的痕迹認定有警方便衣曾與白衣人同時在場，而其後卻不見警方有任何適時後續行動，讓人懷疑警方有同謀或失職之嫌。編導們膽大心細，深入虎穴，層層求證，看到他們如此深入調查的求真精神，相信沒有哪個新聞工作者不擊節讚賞的。不過，在證據面前，政府不但不反省，還選擇性地以《道路交通條例》中的查冊規定來檢控蔡玉玲發表虛假聲明，引起社會嘩然。紮實如《7．21誰主真相》的報道，新聞工作者也遭遇被檢控的命運，可見當權者對「依法管控」的着迷。

弱化公民社會 加強附和聲音

以前公民社會的力量主要是透過民意表達、公民組織和社運的方式來呈現。在後國安法時代，公民社會的能量受到削弱。民意表達方面，親中建制派好像已經把心一橫，對大多數的民意已不大聞問。民間社會的資源也變得相對缺乏，或是對傳統民意表達方式已喪失興趣，是以民意表達多是零散的或是宣泄的。相反，親中建制陣營則更有意識地動員民意，包括樹立網絡輿論領袖、建立舉報機制，以至作出大規模的民間簽署、民意調查等。雖然這些簽署和民意調查有欠公信力，但是他們就是打着這樣的旗號來換取觀感上的聲勢和合法性。

以舉報的方式發動民意，或是藉民意來舉報的方式最使人不安，因為它使人感到四面受到監視，偶一不慎就掉進麻煩的泥沼裏。近期引人關注的是科大社會科學部講座教授李靜君受到《文匯》、《大公》等狙擊的案例。根據報道，他們是從「網上流傳」得知李靜君在5月曾參與美國香港民主委員會主辦的網絡會議，與會者尚包括黃之鋒、戴耀廷等，指她在會議上說了「...... Hong Kong belongs to the world ......」，從而判斷她是大學的「獨師」，要求大學順從網上民意從速跟進，不容繼續荼毒學生。事實上，有關會議是合法的，同時李靜君解釋說「香港屬於世界」是就香港的國際聯繫和文化取向而言的，不是指「行政歸屬」。如果記者有把她的說話放回原來的英文語境來考察，應該不會「誤判」。現在兩大親中報章單是根據網絡流傳及網民所言，而不惜以連篇報道及出社論，要把著名學者趕離教壇，由此可見它們為了打擊別人的話語權而去得多盡。

當權者一方面在為新聞言論自由設限，務求把異聲反調消音，同時也為源源不絕的論述戰提供彈藥，佔領輿論陣地。策略上，他們主動利用論述機會，在原則層面提供另類說法，在權力的運作下使港人一向賴以為據的道理邏輯失卻應對能力，為新的措施提供保駕護航的論述根據。運作層面而言，親中建制大量生產攻擊對手的言論及正面的宣傳。現在各種有利於中央及建制言論在電視上已隨時可見，連社交媒體、網絡媒體都充斥着多種多樣的親中論述。這些論述的短期效果或者不明顯，但長遠的效果則不能忽視。

在上述種種因素的綜合運作下，香港論述的空間無疑在萎縮之中，但是在尚餘的空間內，代表大多數的聲音如何可以有效的表達出來？如何在論述戰中爭回應有之地？這是對香港公民社會一大挑戰。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授

[陳韜文]