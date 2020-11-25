劉銳紹：美國新人事與中外連橫

中國將面對更懂策略的對手

就以名單上的國務卿人選布林肯為例，他曾在克林頓和奧巴馬政府內任職，其實同樣是以美國為中心，只是還未到大美國主義的地步而已。他相信美國的力量可以對全球各國發揮影響力，而且在一些關鍵問題上的影響力可以是巨大的，只是特朗普上台後破壞了美國跟盟友之間的關係，包括與歐洲的關係，才導致美國在過去一段時間裏進入國際影響的萎縮期，同時在主導世界的平台上缺席。

所以，布林肯主張與美國的盟友重建關係。與歐洲國家是首要強化的合作關係，繼而是印太、亞太地區的關係。至於外傳美國與非洲國家的關係，未必是美國的急務，但形勢發展如對美國有利，也不排除美非關係提升。中國經過30多年的經營，與大部分非洲國家的關係一向穩固，但在近期對外投資收縮之下，也傳聞中國與一些傳統友好的非洲國家出現摩擦。這些都是國際合縱連橫的常態和觀察點。

此外，布林肯也特別關注人權和民主問題，既是策略，也是信念。這跟特朗普對外只是以人權、民主作為棋子的做法不同。還有，目前中美兩國的關係，已不是誰主政的問題，而是一個「勢」的問題。中國不斷拉近兩國綜合國力的差距，不單是美國的心中刺，也是現實中的「敵人」。克林頓和奧巴馬最近也回顧了他們主政時的對華政策，語氣中也有後悔之意。種種迹象顯示，拜登上台後將不會像克、奧年代那樣對華軟硬兼施，打「因住波」，而是以硬為主。

美針對華軍工企業的背後原因

所以，特朗普趁着餘下的時間不斷對華「加辣」（例如增加制裁中國企業、提升美國與台灣的聯繫、加強國際軍事合作等），不一定都會被否定。舉例說，有消息指特朗普計劃把89家「軍民融合」的中國航天及其他企業納入制裁名單。如果屬實，這是第三批被指跟中國軍方有不同形式聯繫的企業。

在外國眼中，很容易把不同類別的企業與中國軍方扯上關係。其實，有些企業是軍方直接擁有、控股和控制業務的，有些是軍方參股的，有些則是有業務聯繫的其他企業。外界難以知悉具體的股份和業務細節，但美國往往按其理解而開列制裁名單。

外交界人士分析，這樣做的主要作用不在於制裁的直接效果，而是要讓中國軍方和軍工企業的領導層感到壓力，從而思考現時中國的對美策略是否合適，間接影響中國的政治環境。眾所周知，在中國的政治體制裏，擁有軍權才是最重要的實權；而可以真正指揮軍隊的軍頭，才是真正的造王者。這是「利益與忠誠」的交換，也是軍權與「君權」的平衡。所以，造王者支持誰才是最重要。這也是美國近來加強針對中國軍工企業的背後原因，不排除拜登也有同樣的策略性考慮，不妨靜心觀察。

把這些動態聯繫到德、法兩國已通過它們的印太戰略指引，相關國家的聯合軍演，可見西方世界的合縱連橫也不弱。在拜登還未上台之際，又傳出美國可能考慮重返《巴黎協定》，不會脫離世界衛生組織而另起爐灶，甚至重新考慮《跨太平洋伙伴全面進步協定》（CPTPP）的角色。這些做法都比特朗普的狂牛式衝鋒陷陣理智得多。

西方有理念凝聚 中國主要靠利益

美國搞它的合縱連橫，中國也搞自己的合縱連橫。對比中國和以美國為首的西方合縱連橫，可以找到一些明顯的不同。

其一，雖然大家都以本國的利益為先，但西方的合縱連橫還有一種理念的凝聚。

它們的共同理念，簡單來說只是「反共」二字。所謂「反共」，不是反華，而是反對共產主義及其制度。一些西方國家跟中國保持互動或良好關係，因為它們覺得中國已不是純粹的共產主義國家，而是資本主義化的（聲稱）社會主義國家。所以，它們發展與中國的經貿關係，但同時警惕中國強大之後不按國際規則行事，甚至改變遊戲規則。所以，它們在「反共」這方面的理念凝聚力就更強了。

相反，中國的合縱連橫則主要靠利益凝聚，有些情况甚至是唯一的凝聚元素。如果沒有利益，一些國家跟中國的關係可能很快就改變了。過去一年，中國倡導的「一帶一路」速度放緩，利益凝聚的效力馬上縮水，於此可見一斑。

人文元素：西方較多 中國較弱

其二，西方的合縱連橫有較多的人文元素，而中國的合縱連橫在這方面又是較弱，甚至不重視。

以中國最近與14個國家簽署的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）為例，RCEP雖然在經濟總量、人口和貿易額等方面比CPTPP優勝，但後者有一種優勢是前者沒有的，就是簽署國同意保障和改善勞工利益。它們認為這會更有效地提升生產力；更重要的是，這種政策只要有較大幅度地落實，還會增加對簽署國人民的政治親和力，形成一個政府與民眾之間的凝聚力。這是RCEP較少涉及的。

不深切反思體制 怎努力也事倍功半

其三，中國雖然懂得合縱連橫，也有能力主導合縱連橫，但中國在體制上與合縱連橫的國家總有根本的不同。

中國不承認，但不少國家始終感到中國仍是封建性質的管治意識和模式。其他國家不會干預也不理會中國的政治體制，但因為政治體制的差異而引起的格格不入，決定了中國的合縱連橫只有皮的接觸，而沒有肉的相連，更遑論血的交融。

馬克思當年在《紐約每日論壇報》撰寫中國觀察專欄時也說，政治才是西方勝出的決定因素。數千年來，東方國家都太集權，中央權力太大，害歷史停滯（見伊安．摩里斯(Ian Morris)的《西方憑什麼》的引文）。也許馬克思所說的當年情况沒有在今天全部重現，但有不少地方確是古今如一。如果中國不在這些方面深切反思，那麼，怎樣努力合縱連橫也只會事倍功半了。

作者是時事評論員

[劉銳紹]