李梓成：誰笑年少青衫薄

1969年1月30日晚上，在香港大學學生會評議會時事委員會牽頭下，逾400名香港大學本科生雲集陸佑堂，要求改善大學故步自封及排除學生參與大學行政的景况，呼籲大學廣納意見，給予機會同學從廣泛層面上參與校政。同學將牢記那夜。

滿懷對改革的殷切熱忱，同學馬上行動，評議會召開代表港大學生會最高權力架構之一的全民大會，一呼百應，通過影響至今的一項極重要議案：要求大學教務委員會、院務委員會及圖書管理委員會增設學生代表，以改革大學行政、教學模式及課程，促進師生關係。同學發表千字聲明予負責審視大學一切教學的最高架構——教務委員會。面對呼聲，大學先後召開3次會議，最後從善如流，4個月後，最高權力機關——校務委員會正式批准於教務委員會增設6個本科生席位，分別從當時5間學院及學生會中央幹事中選出，時人稱之為大學改革運動。

昔日制度改弦易轍之問

此後，學生代表參與的決策愈來愈多，1985至87年，學子成功爭取參與香港大學及香港中文大學的校長及副校長遴選程序；更多大學創校，刊憲的各《大學條例》闡明：最高架構的校董會須設學生席位。第二個問題：其重要性何在？

常言香港大學是教育界的風向標，近月的社會焦點集中在校委會解僱戴耀廷及任命副校長，早前又有報道指校方計劃修改院長遴選指引，剔除經投票產生的學生代表及學院代表，惹來校內教授及學生的強烈質疑。

參與大學行政五載，筆者推測校方的原意是追求效率，精簡架構，加上有管理層將近年高校的爭議歸咎於提出異議的學生，但精研學問的他們或許忘記了，學術的其中兩道要旨是多元，以及提出問題。只因改善效率遂向制度抽刃，難免因小失大，忽視多元性而變成中央集權，誠為各改善方案中最不可取的做法，相信為各人所不樂見。

主權移交以來，各大學校委會及校董會的成員由行政長官委任的校外成員佔大多數，港大24名校務委員，經選舉產生的學生及教職員代表僅佔7席，卻為民主成分最多的席位。現行院長遴選指引中的學生代表與院務委員會主席亦經各學院同學及職員投票產生，把他們排除在制度外，遴選委員會的代表性將大打折扣。最重要的是，學生代表與大學沒有任何利益關係，比起身為大學僱員的其他委員，他們反而是遴選過程中獨立的持份者，本身就是很值得涵括在制度的對象，筆者不能理解剔除他們的理由。

我最近嘗試了解各方看法，一位教授道：「學生是大學的過客，他們懂什麼？」我遂分享了一個故事。在唐代一場上流夜宴，一位青衫單薄的少年敬陪末席，請客的夫人問：「末座慘綠少年何人？」當得悉是一員小官後，夫人卻希望大家莫小覷任何人。此少年就是日後帶領帝國「元和中興」的宰相杜黃裳。

今日學子自身的窘境

從沒想到51年後要動筆捍衛前人奮身爭取的成果。香港教育界不應開歷史倒車。帶領香港校政改革運動的幾位青衫少年陳婉瑩、黃紹倫與宋恩榮，一位是香港大學新聞及傳媒研究中心創院總監，一位曾任港大副校長，宋教授則是中大經濟系前系主任。當年在中文大學校長遴選委員會的學生代表，是現任中大政治與行政學系高級講師蔡子強，誰笑年少青衫薄？

自從《國安法》實施後，香港人一直感受到一股無形的壓力，既是害怕動輒得咎，亦因經歷了驚心動魄的2019年而現精神疲態。學生運動也轉趨沉寂，去年成為戰場的中文大學及理工大學，現時的學生會均出缺，由臨時行政委員會代之。日前，中大校方派保安移除同學籌辦的「中大保衛戰」一周年展覽之宣傳品，並對活動予以譴責；另一邊廂，理工大學發信要求學生會停辦紀錄片《理大圍城》放映會，否則將暫停為學生會代收學生會費及收回學生會場地的管理權。

同學們，與其嗟嘆現在社會連最和平的討論和反思都容不下，在學運低潮的客觀環境下，我們是否足夠團結支持願挺身者呢？我懷疑很多人都太冷漠了，甚至很多人都不會相信他們的努力。半世紀滄海桑田，但無論是制度的改革還是向自身的詰問，我等應向社會發出一個響亮的呼號：學生不能退場！

作者是香港大學前校務委員、前校董會成員（2019/2020）

[李梓成]