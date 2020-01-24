董禹：RCEP簽署 香港該何去何從？

隨着美國大選塵埃落定，一向主張全球化的拜登，有大概率將會帶領美國重新加入現時的跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）。根據拜登近期的表態，未來RCEP和CPTPP必將成為中美兩國在亞太經濟博弈的兩個平台。而對於香港而言，RCEP更像是一把「雙刃劍」，將對其未來的經濟和社會發展產生深遠的影響。

（1）香港自貿港優勢將被削弱

作為一個高度開放的小型經濟體，香港的發展長期倚賴其低稅率和簡便快捷的進出口程序。然而在RCEP框架下，15國區域內將實行免稅政策，這將會導致香港的優勢不再明顯，並最終對香港的貿易產生直接的負面影響。

香港當前的經濟受到疫情及政治運動等衝擊，可謂千瘡百孔，陷入深度衰退。在未來更加激烈的區域競爭背景下，重振香港經濟可謂任重道遠。當然，由於RCEP成員國的市場體量巨大，隨着協議的簽署，各國間的貿易量將會大幅提升，香港作為轉口樞紐，無疑依舊可以在一定程度上坐享漁翁之利。然而，如果香港僅僅滿足於「中轉商」的角色，勢必會被逐漸邊緣化，無法持續分享亞太區域化發展的紅利。

（2）重振香港製造業將難上加難

經過多年的積累和沉澱，香港在高端服飾和玩具、精密儀器、化妝品、藥品等製造方面具備深入發展的基礎。加上中國大陸正處於消費轉型和升級階段，亟需高品質的消費品填補目前市場上的空白，這實際上為香港高端製造業的再造提供了前所未有的機遇和巨大的市場。然而，RCEP的簽署讓中國有了更多的選擇，區域內其他國家將有平等的機會參與到分享中國進口市場增大紅利的競爭中，這將為本來就已很脆弱的香港製造業帶來進一步衝擊。

（3）專業服務領域仍難被取代

香港因其得天獨厚的優勢和人才儲備，能夠提供包括物流、金融、保險、法律、工程管理、專利制度在內的多種專業服務。香港政府通過不斷完善的自由市場經濟制度，促進香港服務業的發展，使之形成了完善的服務配套以及溝通的便捷性。近些年，隨着一帶一路倡議的不斷深入推進，香港理所當然地成為內地高端專業服務需求的提供者。儘管新加坡在專業服務領域有可能成為香港潛在的競爭者，但隨着「十四五」規劃的提出，香港如抓住這個重要機遇，進一步融入粵港澳大灣區的發展，其在專業服務領域的優勢地位將很難被撼動。

（4）鞏固離岸人民幣中心地位

毋庸置疑的是，在RCEP框架下，中國將掌握着主導權，因此愈來愈多的區域內跨境貿易將以人民幣結算，以規避匯率風險。然而，中國大陸當前的金融市場規範和開放程度與香港依然存在較大差距，因此當人民幣跨境結算普及後，區域內的國家和地區或將更多地選擇到香港進行人民幣貿易結算，這會進一步鞏固香港人民幣離岸市場的地位，同時也給香港的金融業帶來更大的增長活力。

（5）海南對香港的衝擊或將弱化

在中美貿易戰陰影猶在的情况下，東盟已成為中國的第一大貿易伙伴。RCEP的簽署，將為海南提供深耕與東盟貿易業務的機會，海南的前景定會一片光明。另一方面，一旦海南有了清晰的自身定位，便不需要與香港爭搶包括西方資本在內的各種資源，避免與香港直接惡性競爭。

作者是天大研究院研究員

[董禹]