香港天主教勞工事務委員會：減薪裁員政府束手無策 失業援助刻不容緩

經濟不景，企業開源節流屬無可厚非，僱員亦願意共渡時艱，但國泰似乎不願與員工同甘共苦，在完成第一期「保就業」計劃後，即時裁員，並要求留下的員工永久削薪，幅度可達四成，新合約條件苛刻，相反管理層減薪一成半，僅為期一年，涉嫌肥上瘦下。國泰不但為簽約限期定下死線，且早前只表示向逾期簽約員工發半額津貼；不簽約則視作解僱，賠償減少之外，還喪失退休福利，做法咄咄逼人。國泰賠償方案雖無違反勞工法例，但行為猶如「趁火打劫」，趁僱員議價能力下降，向員工開刀，立下極壞榜樣。資方大石砸死蟹，勞工處卻袖手旁觀，未有對受影響員工作實質支援。政府作為國泰航空股東之一，不應縱容國泰大幅裁員，理應監察及敦促國泰履行社會責任，並承諾在生意復蘇時恢復員工原來的薪酬福利。

香港的最新失業率已達6.4%，是16年來新高。國泰裁員行動，將進一步觸發相關行業的漣漪效應，而隨着政府第二期「保就業」計劃結束，企業裁員潮將一觸即發，這時受波及的不止是基層僱員，恐怕中產專業人士也不能倖免。香港僱員沒有集體談判權條例的保障，類似國泰仗勢欺人的減薪裁員事件將會重複上演。

在勞工法例保障上束手無策，政府在幫助失業人士亦有失焦點。首先，兩輪「保就業」計劃都是向老闆發放資助，政府以為穩住了企業營運，僱員自然受惠，國泰事件及持續攀升的失業率已證明政府「滴漏理論」徹底失效。其次，政府只建議失業人士申領綜援，雖然政府短期放寬綜援資產上限及自住物業首年不計資產，但對於有一定積蓄收入的中產失業人士而言門檻仍高，他們必須耗盡積蓄，直至三餐不繼才能得到支援。經濟復蘇不明的情勢下，每個行業及不同職位的僱員都蒙受失業的風險，以至家庭生計及生活質素也會大受影響。

政府應負起道德責任

全球疫情仍未受控，經濟前景不明，勞工市場持續惡化，本港的失業群體將愈滾愈大。政府短期必須改革綜援制度，並為失業及就業不足人士提供失業援助，以減輕他們及其家庭的生活壓力。本會建議資助金額為僱員之前月薪八成，申領金額上限1.9萬元（註），為期3個月。長遠而言，政府應不再抱守「滴漏理論」，應設立失業保障制度，確保非自願失業者在失業期間有暫時收入，應付家庭的基本生活需要，免於陷入即時的經濟困境，亦避免失業者因短期經濟壓力而被迫接受較差的工作條件或放棄再培訓機會。由於領取失業保障的失業人士有供款責任，能避免標籤效應，更重要是能減輕失業者的不安及經濟困擾。

香港社會即將有更多家庭跌入失業困境，政府應負起其道德責任，避免愈來愈多失業家庭頓失依靠，連環觸發更多社會問題。

註：1.9萬元是本港最新的工資中位數；根據政府統計處發表2020年第二季（4月至6月）的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，香港打工仔的每月就業收入中位數為1.9萬元

[香港天主教勞工事務委員會]