陳帆川：泛民總辭不利建制派？

當權派一旦缺乏反對派制衡，一來容易下錯決定走錯路，二來容易成為民眾的單一出氣袋，無法長治久安，這樣的論調並不令人陌生，因為我們過去就是這樣分析大陸政局，認為在一黨專政下，最終會官逼民反，政權自然分崩離析，然而這一直沒有發生。反而，中國在新冠疫情下快速翻身，歐美卻深陷泥沼，美國大選也陷入僵局，所謂一黨專政會爆煲的講法，香港人台灣人也漸漸不講了，連西方世界都開始懷疑專政是否真的一無是處。

香港建制派跟中共一脈相承，外界常常猜度他們內部明爭暗鬥鬼打鬼，又常常傳出得失民心，終究還是固若金湯；反觀香港民主派沒有先天優勢，凡事要看民意，而民意又隨着社交媒體當道而變得飄忽無定，逼得他們常常顧此失彼。不辭不辭還須辭，結果總辭並無投下一顆震撼彈，話題性遠不及美國大選。

政治議題話題性相信只會更低

對很多網民來說，特朗普能否逆轉勝，比起立法會會否變成一言堂更加重要。網民對於拜登和賀錦麗上台的恐懼，更甚於香港建制派議員獨大，以及港澳系統京官在《基本法》論壇上輪流以口述方式治港。這種情緒反應除了出於對香港政局的無力感，也出於趣味性——總統候選人唇槍舌劍、隔空過招，比起泛民開記招和京官讀硬稿有趣得多。

泛民離開議會後，政治議題的話題性，相信只會更低。黃絲陣營基本上靠接踵而來的社會議題來凝聚，當一個負面消息出來後，民主派會劃下批評的框架，市民透過主流傳媒了解，再在網上討論和發酵，發酵成熟便化為社會運動，議員亦同時向官員質詢，社運和議會又再獲得媒體報道，就此形成一種對政府和建制派的輿論壓力。

現在社運被杜絕，議會也失守，政治議題的發酵僅剩下媒體報道和網上討論，難以完整地營造輿論氛圍。過往不少爭議性的議案之所以那麼具爭議，是一邊靠泛民議員拖延，一邊讓輿論發酵。而當議案通過，木已成舟，熱度立即急降。今後當局若跟建制派速戰速決，市民的反彈其實未必如想像般大，一年下來，市民會否習慣泛民缺席的新常態，從而令投票的熱情冷卻，猶未可知。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]