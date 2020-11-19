王慧麟：特朗普主義有力左右大局

討厭侵侵的美帝選民，主要有幾方面原因。其一，他用人唯親，不避嫌疑，連女兒及女婿等也紛紛入幕。其二，他盡情破壞原有的政治慣例及體制，遠的不說，近的如在大選前，堅持仍然硬推保守派法官巴雷特成為最高法院大法官，不願意待大選完成後才處理，就引起了社會的巨大爭議。但他除了所謂「違綱亂紀」之外，反對他的人士，多針對他個人方面，口不擇言，毫無忌諱（例如貶損政敵為Sleepy Joe），又甚至攻擊民主黨的議員、外國元首等行為等。但其選舉的一個致命失誤，應是在抗疫方面，交不出好的成績單，累其輸了大選。

特朗普主義支持者將deep state理論玩到出神入化

但支持侵侵的美帝國民，心裏倒是覺得，侵侵確實做到，敢說敢做。因為他能夠針對華府長期以來把持朝政的「政商勾結」的體系，進行創造性破壞，令其施政時，毋須受到政治說客以至利益集團綁架，所以，他每一次辭退高級官員，不單止是這些官員不聽話，而是懷疑其決策受到其他人士或團體影響。更重要的是，侵侵的說到做到的性格，特別能夠為一些基層人士帶來工作，而不是口口聲聲幫窮人，施政時往往傾斜原有的利益階層。

現時仍然好難定義何為「特朗普主義」及其內涵，但對7000萬位支持他連任的美帝人民來說，侵侵的魔力，在於能夠揭穿華府管治精英的deep state，甚至他所屬共和黨陣營裏面的「雙面人」——即是表面上支持共和黨的保守價值，但就與民主黨，以至官僚體系內同聲同氣的政界人士之假面具，將這些表面上，看似是公平公開公正的所謂程序、看似是有效施政的規則，予以迎頭痛擊，將所謂「殘酷的政治現實」呈現予選民。「特朗普主義」的支持者，將deep state理論玩到出神入化，散佈「不信任」建制的種子，加速發芽及成長，令未來拜登（假如真的勝選的話），就要在這種充斥「不信任」的陰影下施政，舉步維艱。即使拜登曾經說過，要團結美帝社會，相信在此「不信任」的氣候下，恐怕難有作為。

未來個多月大膽推新政 令拜登難入手改革

侵侵支持者的deep state論述，其實已深入骨髓，未來一個多月，侵侵就需要在行動上，繼續邁步向前，利用手上的權力，大膽推出新政，務求即使拜登真的上場，只要拜登推翻侵侵的「新政」，就有被指受deep state操控的嫌疑。侵侵的一個可行辦法，就是要盡用手上的權力，例如利用總統的行政命令，在拜登的一些社會福利政策（例如醫療），又或者能源政策（因為部分人士一直批評，民主黨阻礙頁岩開採係因為要向民主黨背後的傳統能源企業跪低）方面，進行更多的「破壞」，令拜登需要改革時，難以入手。另外，就是在外交政策上，針對印太戰略的部署，針對中國崛起的情勢，及時利用手上的關稅牌及制裁牌等，大力打壓親北京的公司及人士，令這些公司及人士在國際政治以及商業交往上，出現相當大的困難。一旦拜登在上台後改動這些針對中國的措施，就會「印證」在競選期間，外界指拜登親中，背後受北京操控的說法。

喬治亞州參議員選舉迫在眉睫

侵侵這樣做，既要埋下「地雷」，讓侵侵及其政治盟友，在兩年後中期選舉方面打出好成績，更劍指4年多後的總統寶座；但短期內共和黨迫在眉睫的，是下年1月喬治亞州的參議員選舉。只要共和黨拿下這次參議員選舉，令共和黨繼續主導參議院，再加上民主黨內的左翼少壯派如奧卡西奧-科爾特斯不斷「追擊」拜登的溫和路線，至少可以令拜登即使能「登基」，開局也處處受到掣肘，難以有力施政。

侵侵拒不認輸，但要翻盤呢，恐怕相當困難。與此同時，侵侵即使輸了，但其帶來的「特朗普主義」，相信仍然有力，左右大局。

作者是時事評論員

[王慧麟]