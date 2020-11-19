一個是黃色的香港。自2014年七一大遊行時民主動力以黃絲帶為標記開始，黃色就代表了追求符合普世價值標準的民主、法治、人權的港人。經過7年跌宕，有成功的時刻，但被另一香港打壓的時候更多。不過，加入這黃色香港的人，卻是愈來愈多，令黃色香港在不知不覺間壯大起來，也使另一香港感到威脅而警戒起來。

黃色香港與赤紫香港

另一個香港，有人以為是藍色的香港，實在並不是。在佔中時期，反佔中的群體以藍絲帶為標記，故一個藍色香港好像也在形成中。但在藍色背後，其實真正的顏色是代表中共的紅色。有一段時間，赤紅的中共仍以建制的藍色來遮蓋着它的威權手段，但由「反送中」至制定了《國安法》，中共已不介意顯露出真正的顏色來，故這另一香港，在中共所高舉的「一國兩制」下，雖還未變成紅色香港，但肯定不是藍色，而是一個赤紫香港。

在同一片土地上出現兩個社會，在其他地方也有發生。當社會因一些原因出現了嚴重的二元對立，兩個社會就會出現。在種族隔離的時代，南非曾出現白色與黑色的南非互相攻擊的局面。從美國總統選舉的爭拗看，美國也出現了紅色和藍色的兩個美國。

本來香港是多元社會，不同人擁抱各自的價值觀是正常不過的事，自由的社會本應就是多樣顏色並存。多元意見之間，即使會分成一軸的兩端，但界線並不清晰，在兩個顏色之間也會有不同深淺的漸進光譜，且在兩個主色以外，還會有代表着其他價值信念的不同顏色共存，而不會出現只有兩種顏色的兩個社會。

當兩套主流價值信念出現衝突，其中一套主流價值要求另一主流價值改變卻被拒絕，並產生了防衛性的排斥作用，兩套價值觀相互嚴重撞擊下，其他顏色被迫歸邊，界線就變得愈來愈分明，兩個社會的形態就是這樣形成了。

赤紫香港不斷侵蝕黃色香港

通常若兩個社會之間的力量是對等的，經過長期對立，結果會是兩敗俱傷。故雙方過了一段時間，在理性的抉擇下，最終都會想方法去減低對立的程度，令大家可以共存下去，使兩者之間能再次出現多元的空間，讓其他價值可重新出現，而兩個主色也會在確認對等地位的前提下，作出修正去包容對方及其他價值，二元對立的社會就會慢慢消失，回到多元多色彩的正常狀態。如兩者未能及時調校策略，分裂很大可能就會發生，破壞將會更大。

但當一方的力量遠遠凌駕另一方，處強勢的一方會用盡方法去壓制弱勢的一方，目標是要消滅對方，統一社會的顏色。這正是香港當前的處境。赤紫香港是在上，正在不斷侵蝕黃色香港，黃色香港正被遏抑，會被迫到公共空間以外，更可能要走到地下去。但黃色香港發展至今，所包含的那套價值，已深植於香港的土地中，赤紫香港想要把整個香港變色，短時間是做不到的。即使為香港大量換血，但也不可能使黃色很快地在香港徹底消失。

黃色香港可於體制外維持活躍度

兩個香港就是香港當前的景况。體制內是赤紫香港強，黃色香港弱，但在體制外，赤紫香港反不及黃色香港滲透得那麼深及廣。故此，至少在一段時間內，香港會維持赤紫香港與黃色香港對峙的局面。赤紫香港擁有體制的強制力量，正要把黃色香港從體制及公共空間清除出去。但無論赤紫香港做多少門面的輿論工夫，也不可能扭轉黃色香港在公民社會的話語權。在體制之外，黃色香港會繼續是民間的主導及強韌力量。簡單來說，赤紫香港將會佔據體制內的全部空間，但在一段時間內，即使外圍被不斷壓縮，但黃色香港應仍可於體制外的空間維持相當的活躍度。

變成紅色香港還是變回多姿多彩？

兩個香港會怎樣演變下去呢？一個可能是赤紫香港經過周密的長期部署，終連體制外的空間也攻佔了，把香港徹底統一為單色的香港，但到時候，已不是赤紫香港了，而會變成紅色香港，與紅色大陸完全融合起來。赤化香港能成功，除了是中共的滲透策略有效以外，另一原因可能是黃色香港選擇了撤離香港本土，流亡至海外，求存於一時，等候回歸的契機。

因此，即使香港真的變成紅色，黃色香港也不會消失，只是會分散到外地各處，組建起一個黃色香港的海外網絡。雖然已離開了香港本土，但仍對香港不離不棄，會緊密關注香港的事態發展，等候回歸香港的時機。

另一個可能是赤紫香港中的紅色慢慢褪去，讓這個香港可以歸回到原本的藍色。不論是藍色還是黃色，它們才是源於本土的色彩。紅色是外來的，霸道地令香港由多姿多彩變成沉悶單調。但它始終是香港以外的顏色，在香港是沒有根的。若這紅色從香港消褪，香港就會歸回到本身的色彩。不過若去到那點，兩個香港也不會再存在，因原先令香港走向兩極的原因已不在，香港會再次是多元多色的社會。藍色黃色當然仍會在香港社會內，但兩者的分界再不是那麼明顯，且更多的顏色也會在香港重現。

兩個香港只會在一段時間內存在，長遠來說兩個香港必會消失，只是沒有人知道香港最終會變成紅色香港，還是變回多姿多彩的香港。

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]