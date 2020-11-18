韓成科：基本法頒布30年 是時候把政治規矩講清楚說明白

正本清源有利「一國兩制」行穩致遠

張曉明將人大決定概括為「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」的政治規矩。泛民人士聽起來可能會覺得礙耳，更認為有關規矩是針對他們而來，揚言「一國兩制」已死云云。但「一國兩制」由提出的第一日起，已明確「愛國者治港」原則，明確「真誠擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區」的政治倫理和要求。「一國兩制」什麼時候變成了「反中亂港者」、暴力抗爭者的「避風港」？讓「反中亂港者」出局又如何說明「一國兩制」已死？這樣的邏輯令人莫名其妙。

回歸以來由於各種考慮，香港對於一些基本的政治規矩和要求，一直沒有講清楚說明白，以為在政治上留下模糊地帶，對泛民的越界行為留有餘地，就代表「一國兩制」的成功，會博得國際社會掌聲，結果對於一些歪理謬論沒有立即駁斥，表面是寬容，實際卻讓社會習非成是，令到一些人更加變本加厲的挑戰「一國」底線，甚至到外國呼籲制裁香港，回港後還沾沾自喜的開記者會大肆宣傳。

人大就立法會議員資格所作出的決定，就是要立規明矩，劃清界線，這樣的雷霆手段，在短期內難免引起震盪。但基本法已經頒布30年了，回歸亦過了23年，再不把政治規矩講清楚說明白，讓參政者知所進退，知道界線何在，只會愈加積重難返。正如張曉明所言，現在已經到了正本清源、把習非成是的東西改過來的時候了。雖然難免出現「陣痛」，但長遠卻有利「一國兩制」行穩致遠，也有利泛民中人知所進退。

張曉明在致辭時亦指出，反思香港回歸以來出現的許多問題，說到底都與對「一國兩制」方針理解和貫徹不全面不準確有關。確實，香港回歸以來，風雨兼程，風波不斷，根源是政治問題，是要將香港帶向何處的問題。泛民中人一直企圖將香港的「高度自治」變成「獨立或半獨立的政治實體」，千方百計排拒中央權力，這是香港政治鬥爭的根源，也令香港付出了沉重代價。

既然香港問題在於政治，就需要對症下藥，明確香港的政治規矩，完善落實基本法的法律制度。由香港《國安法》的出台，到現在的人大決定，再到特區政府着手完善公務員宣誓制度、DQ不符合資格的議員，這一連串的行動，不單單是針對泛民，也不是要將泛民趕走，令立法會變成所謂「一言堂」，而是要將過去沒有講的政治規矩和底線一次過講清楚；將過去沒有樹立的政治制度和法律規範重新訂立，確保「愛國者治港」的原則得以體現和落實。

無意趕絕泛民 但泛民必須轉型

對泛民來說，沒有必要對「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」太過對號入座。「一國兩制」本來就為泛民留下一席之地，但前提是必須遵循憲制的規定，恪守政治規矩和法律規範。

國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會的講話中，提到「從中央來說，只要愛國愛港，誠心誠意擁護『一國兩制』方針和香港特別行政區基本法，不論持什麼政見或主張，我們都願意與之溝通」。這表明只要恪守愛國愛港，誠心誠意擁護「一國兩制」方針和基本法，中央都願意與他們溝通對話，甚至視之為建制的一環。這正是呼籲泛民轉型為類似於西方的「忠誠反對派」。

英國對「忠誠反對派」的界定着重「忠誠憲制」，美國則強調維護國家整體利益。應該說，這兩者共同構成了「忠誠反對派」的本質特徵。西方的「忠誠反對派」雖然在政綱、政策、定位上與執政黨不一樣，甚至以打擊執政黨為己任，但卻堅持尊重憲法制度，維護國家整體利益。

現在中央為香港立規矩、劃界線，目的是從香港政治大局着眼，並非要趕絕泛民，但前提是他們要逐步轉化為「忠誠反對派」，成為「愛國者」的一員，在遵守憲制要求的同時，繼續扮演監督政府、理性反對者的角色，這才是泛民的出路。但如果堅持「反中亂港」之路，香港政壇恐怕將沒有他們的容身之所。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

[韓成科]