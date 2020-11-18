周浩鼎：取消4議員資格 撥亂反正有理

我們需要搞清楚一個重要觀點，今次人大決定非常清晰列明在何等情况下，立法會議員將被取消資格，包括因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

勾結外國勢力 後果不堪設想

4個上述攬炒派議員在今年參選立法會時，選舉主任並不信納他們符合法定要求，即擁護基本法及效忠中華人民共和國香港特別行政區，因此裁定他們不符合資格參選。正如較早前、當人大宣布立法會延任的時候，我已表明該4名人士既然不符資格參選，則亦不應繼續留任立法會。特區政府依照人大決定，即時執行，宣布取消他們4人的立法會議員資格，絕對合情合理合憲。其實，要跑到外國要求人家干預自身事務，甚至要求制裁香港，企圖打擊祖國，無論從何角度看，都是超越了可接受的底線，他們理應為自己的惡行負責。

大家可以想像，倘若立法會議員不斷借用其身分勾結外國勢力，乞求他們干預香港事務，甚至藉此危害國家安全，後果不堪設想。去年黑暴是一例證，攬炒派議員和暴徒裏應外合，支援暴動，甚至發動外國勢力，為暴徒暴行背書，煽動公眾接受暴力抗爭。去年的情况，差點進入無政府狀態，市民人人自危，幸好有《國安法》出台，這才保護我們市民的安全，市民才不用天天擔驚受怕，害怕被暴徒私了傷害。

攬炒派隨即提出總辭，企圖進行政治鬧劇，行為絕對不負責任，他們企圖透過總辭鬧劇，污衊人大常委的決定，更令公眾對他們深惡痛絕。攬炒派離開議會後，我們期望社會同心同德，聚焦民生經濟，香港盡快脫離疫情困境。

作者是香港青年時事評論員協會主席

[周浩鼎]