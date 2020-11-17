楊文俊：美大選未塵埃落定 港人需保持冷靜

選民認同共和黨 只不滿特朗普

簡單觀察總統大選現階段所公布的票源分佈：大城市選民差不多一面倒支持拜登，鄉郊地區選民則傾向支持特朗普。知識型經濟於21世紀發展蓬勃，原因在於全球化使美國公司可在發展中地區設廠，將低技術工作外包至發展中地區，降低成本。有得必有失，全球化對已發展國家所帶來的副作用就是其本土製造業的衰落，這亦是特朗普4年前得以上台的主要背景。眾所周知，城市人口多從事受惠於全球化的知識型工作，鄉郊地區則從事工農業，特朗普一直主張「將工作帶回美國」、「使美國再次偉大」等，目標受眾為後者，是以此次大選可大致理解為農業及本土工商業者與跨國服務業者之爭。

本次上下議院選舉結果，共和黨預期將保住參議院控制權，於眾議院更有進帳。假設總統大選點票過程以及郵寄選票皆沒問題，結果所反映的實為選民只是不滿特朗普一人，而認同共和黨路線。

如何解決鄉郊地區因全球化所引致的本土工商業萎縮造成之經濟倒退，將是美國所面臨最大的挑戰。如果民主黨中的「進步派」在拜登上台後盲目提倡「進步價值」，無視美國鄉郊地區利益，認為將特朗普拉下台就代表其路線已遭全盤否定，進步價值受美國廣泛民意支持，那實屬一廂情願。不正視全球化對本土工商業的衝擊，促使各種受惠於全球化的界別如傳媒、非政府組織以至大專院校唱好全球化發展和進步價值，將對全球化以至進步價值有所質疑的聲音貶為「民粹主義」或「極右」，以勢服人，最終必適得其反。

港左翼與本土派 在「撐特」「反特」歸邊

查實，香港人根本毋須對美國大選最終結果太憂慮，事緣總統大選是美國人的事情，選出誰當總統是美國人本身選擇，撇除少數具美國公民身分的港人，港人根本在美國大選沒投票權。香港年輕民主派以至本土派人士於本次選舉普遍支持特朗普，與他們本身對「進步價值」以至「全球化」等的質疑有莫大關連。他們對特朗普的支持，實源自其過往與社會民主主義者之間的衝突。香港的左翼人士與本土派就單程證、新移民福利等與本土權益有關的議題早已衝突頻生，不少本港的左翼人士，每每將保衛本土權益視為「極右法西斯」，而本土派則稱對方為「左膠」。左翼人士的行為和原則，實與民主黨中的「進步派」原則相近，而本土派以香港人優先的原則又與共和黨的「美國優先」主張相近，兩方遂在支持或反對特朗普兩邊歸邊。不少香港人自「反送中」運動爆發後才開始關心政治，他們沒有了解清楚特朗普和拜登立場上的差異，在受到網絡資訊影響下支持特朗普或拜登，輿論上的討論遂往往變得非黑即白，將一切簡化為正邪之爭，視拜登或特朗普為「正」或「邪」，然後再就此上綱上線，整個共和黨或整個民主黨都被打成「正派」或「邪派」。

拜登上任不會太影響香港局勢

其實，拜登只是代表民主黨出選總統的一名成員，特朗普亦只是代表共和黨出選總統的一名成員。美國與香港不同，是實行真正的三權分立制度，由參議院和眾議院組成的上下議院，與以總統為首的行政機關以及法院互相制衡，總統並不能獨斷獨行。總統若希望施政順利，首先必須說服一眾參眾議員支持其政策。真正影響香港局勢的，是拜登上任總統會否繼續對中國保持強硬。對中國強硬本來就關乎美國國家利益，誰上台也好，立場也會對中國強硬，因此拜登上任總統並不會太影響香港的局勢。打從奧巴馬時代，「重返亞太」戰略已被提出，跨太平洋伙伴協定（TPP）已經建立，將中國視為美國競爭對手的大方向已經形成。特朗普上台，只是延續奧巴馬時代的大方向，但卻因為其爭取美國經貿利益優先的政綱，而放棄了不少與盟友合作對抗中國的機會，比如在2017年初剛上任總統就立即退出TPP。拜登和特朗普的分別，主要是會否建基於現時的國際秩序作為基礎制衡中國。就算拜登本人不明白舊有的國際秩序已經隨蘇聯解體而失去用處，在共和黨預期控制參議院、眾議院共和黨議席增加的情况下，其政策也必定需要有所調整，不能夠盲從國際秩序。

「盲撐」再侮辱立場相反者 並不理想

「權力容易使人腐化，無限制的權力，帶來無限的腐化」，人無完人，任何的統治者再品格高尚，仍需社會監察督促，才不至於腐化。本次美國大選，香港不少人盲目信服有利特朗普或有利拜登的輿論，將反對特朗普與否視作道德問題，盲目支持拜登或特朗普，更將自己的立場當成道德原則，進而對立場相反者進行極盡侮辱之能事，這種做法並不理想。正所謂樹大有枯枝，不論共和黨抑或民主黨，有品格高尚者，亦有品格卑劣者。民主自由的存續在於互相制衡，而非將所謂「對」的東西定於一尊。香港人不論支持拜登抑或特朗普，皆應該明白只有美國人才有權選擇誰當美國總統，且一個人的立場與其道德水平並沒有關係。不論立場如何，香港人皆應該緊守共同底線，互相尊重，避免社會因為支持特朗普與否而進一步撕裂。

作者是時事評論員

[楊文俊]