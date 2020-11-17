劉進圖：制衡消失日 洗牌開始時

京想盡快實現港政經格局徹底改造

當北京決定押後香港的立法會選舉，由原來的立法會議員全體延任一年，那時4位泛民議員已被選舉主任取消參選資格，能否上訴得直仍是未知之數，北京當時的取態是參選資格與延任資格不同，所以4名泛民議員才會考慮留任，現在北京的取態作了180度的轉變，認為4位泛民議員不能留任，這個轉變和螞蟻上市被叫停同樣突然，同樣前後矛盾莫名其妙，但這就是有中國特色的管治方式，也是香港的新常態。

北京考慮是否剝奪4位泛民議員的議席時，清楚知道泛民陣營的取態，其實泛民議員對留任本來就有分歧和顧慮，因為有相當多泛民選民反對留任，假如出現留任議員被無理剝奪議席，絕大部分泛民議員都表明會辭職抗議。因此，北京完全可以預見，取消4名泛民議員的議席，就等於逼全體泛民議員離開，但北京仍然選擇這樣做，唯一合理的解釋就是，北京想盡快在香港通過一系列的法律和政策，實現2014年「一國兩制白皮書」提出的、中央對香港的全面管治權，實現對香港政治和經濟格局的徹底改造，所以要馬上清除立法會內僅有的阻力。

北京想盡快通過哪些法律和政策？近月來不少建制派人士已一再放風，例如容許在大灣區居住的數十萬香港居民可以投票，藉此改變區議會和立法會的選舉生態；又例如，盡快通過明日大嶼的填海造島計劃，興建大量房屋以容納源源不絕地湧入的內地新移民。還有好些改造社會的手段，例如設立政治任命的司法委員會，指導法官如何量刑；或者引入強制衛生檢測，推行全民健康碼，消除中港融合障礙等。凡此種種，在立法會失去反對派聲音之後，全都可以快速通過。至於不用議會立法或撥款，單靠行政權力也可以做的，如政治任命大學校董、撤銷中小學教師牌照、對政府電台窮追猛打等，早就已經加緊進行。

制衡不再奏效 濫權逐利無可避免

這場政治經濟大洗牌，受衝擊的只是反對派議員及其支持者？當然不是，反對派議員只不過是首當其衝，他們承受的是第一線的打擊，當他們被打倒之後，清洗的對象就會轉移至其他擁有權力或掌握戰略資源的人，例如公務員、公營機構、公用事業。權力及利益的再分配，是必然會發生的事情，濫權逐利的事情，也會無可避免，因為過去一切的制衡，如民意、輿論、議會、國際等，都已經不再奏效，就連司法這道最後防線，在連綿不斷的政治攻擊下，也變得岌岌可危。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]