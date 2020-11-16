鄭立：有內狀勘老兄，請兄入此甕

當時坊間已有巨大的聲音提出，去到連選舉也沒有，應該總辭，就算不總辭，也不應該接受委任。然後民主派還煞有介事的，做了民調，印了文宣，引用大量學者，去力申不接受委任的壞處。結果，在民主派接受委任後，政府才宣布取消幾個議員的資格。

去到這一點，民主派才想要實行那個說了很久的總辭。可能因為取消資格會被追討所有薪津，已付出的租金和議員助理薪水，就變成議員自資。

他們可能以為什麼時候總辭都是一樣的，但他們自己也懂說，總辭就是為了製造國際政治上的波瀾。現在卻是公然的亂世，在平靜的湖面丟一枚石頭，能引起矚目的波瀾，但現在是在傾盆大雨中，那個波瀾應該很快就會被隱沒。

設陷阱者完全掌握香港民主派心理

但就算是今年，早3個月總辭，情况也會比現在好。因為現在正好是美國總統選舉的時段，美國連政權誰屬都未決定，哪有時間理你呢？而全世界都注目着美國總統的選舉時，其他國家也沒空理香港議員總辭這種小事。在國際最沒空的時候想要引起國際政治的關注，真的是壞的時機，當然，政府選擇這時候對付你，應該早就把這件事計算在內。

民主派就像老鼠一樣，看着議席這塊芝士，一步一步的走進陷阱裏，做了一切的錯誤決策，在最壞的時機，最後被狠狠的夾住。設陷阱的人，完全掌握住香港民主派的心理，把他們狠狠的玩弄了一番。

武則天時期，有個酷吏，有一天請了同事吃飯，然後問他，如果疑犯不認罪，應該怎樣做？同事答他，很簡單，找一個大甕煮熱，把人放進去，對方就會認罪。酷吏聽了之後，立即就弄來一個大甕，說，來，你就是那個疑犯，請你進去。後人稱之為「請君入甕」。

而今天那個寫着所有反對總辭論述的文宣，應該很多市民都未丟棄，這個甕是他們自己提議、自己推銷，再自己承受的。本來他們可以不發這些文宣，不做那個民調，如果都沒做的話，事情就不會那麼難看。民主派為了議席，大力推銷的總辭無用論，變成了對付自己的武器。

請平平靜靜的反省一下，自己到底做錯了什麼。

作者是專欄作家

[鄭立]