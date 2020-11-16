張釋之：試無可再試 忍無可再忍

這是中央政府繼頒布《港區國安法》後，再次重拳出擊，行動之迅猛，顯示北京已義無反顧，再度體現了中央治港方針和風格的重大轉變。要理解為何會有今天，有必要回望特區已走過的路。

非正常中央與特區關係中 港離心力愈來愈大

回歸初期，中央政府以「維持不變」為初衷，致力維護香港原有的社會、經濟制度原貌，當時港澳事務主管領導和有關部門秉持的原則是「不管就是管好」，致力於做好特區的「守門員」。這裏所謂守門員，都還不是足球場上可以開球、將球撲出的不可或缺參與者，而是保安性質的大廈守門員，主要職能是嚴守把門關，防守的對象主要是內地各部門和各地方，當時做法可以「特區陣地，閒人免入」形容。

2003年沙士肆虐後，香港的客觀形勢使中央必須救港，於是開放內地多個省市到港「自由行」，大量內地遊客湧港。其間和其後出台的一些措施，或是特區政府向中央提出要求和希望，或是中央政府有見香港的需要，主動提出一些被香港社會稱為「大禮」的惠港措施。開放「自由行」讓內地民眾來港旅遊消費、2003年6月《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）和後來的補充協議等，都屬此列。中央政府可謂急香港之所急，對香港有求必應。除了在政制發展上強調要「循序漸進」而有所把關外，基本沒做過其他行使權力的嘗試，以人際關係觀之，中央政府之對香港，近似於對待失散多年後終於回家的孩子，既陌生客套，又總想給予補償式的寵愛與放任。

在這種非正常的中央與特區關係中，香港不但談不上實現回歸，反而離心力愈來愈大。

約於2008年，部分香港中小學開始嘗試普通話教學，社會上出現抵制聲浪，反對的理由竟是將之視為「中共的文化入侵」。到2012年「反國教科」運動，部分人稱教育局原本擬推行的國民教育科為配合中共「洗腦」，大型反對集會規模甚至遠超回歸以來某些年份的「六四」維園晚會，事件以政府收回德育及國民教育科課程指引而告一段落。情况已讓中央政府和內地大多數民眾震驚。

香港進一步劇變 中央政府開始醒覺

2014年香港再次發生大變。先是因挽救了香港經濟的內地「自由行」遊客，給部分地區帶來過分擁擠、一定程度上給某些居民造成不便和導致部分行業的業態改變，這個現實因素與部分港人對內地民眾的歧視，再加上泛民政客們的趁機煽動與炒作，多種因素交互作用，香港「本土意識」進一步高漲，抵制、侮辱內地遊客的所謂「驅蝗行動」接連發生。是年「六四」，第一次出現了以「本土、民主、反共」為主題的所謂本土派集會，稱中國的事與港人無關，這部分人與「傳統泛民」分道揚鑣。同年8月31日，由於此前的爭議中，泛民人士在「公民提名」等問題上毫不妥協，全國人大常委會作出《關於香港特別行政區行政長官普選問題和2016年立法會產生辦法的決定》（即「8．31框架」），在2017年行政長官選舉辦法上，不接納反對派人士要求的由「公民提名」產生候選人和候選人數不設限制等等要求，2016年立法會選舉辦法則照舊不變。反對派人士不斷舉行集會與鼓動罷課等行動，9月底，戴耀廷等人鼓吹已久的「佔中」終於開始。「佔中」前後持續約80天，其間「成功」癱瘓香港的政治、經濟中心地帶。

2014年中，面對進一步劇變的香港，中央政府已開始醒覺。當年6月，由國務院新聞辦發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，可視為中央開始全面總結和反思「一國兩制」的實踐，其中焦點問題是中央與特區關係。白皮書第一次正式闡明，中央擁有對香港特區的全面管治權，既包括中央直接行使的權力，也包括授權香港特區依法實行高度自治，而對於特區的高度自治權，中央具有監督權。但歷經約16年的無限自由，此時作為被授權一方的香港，部分人已認為不加約束地自行其是乃理所當然，對白皮書關於中央擁有全面管治權的聲明大表驚訝和不滿，視之為中央對港政策的變化，甚至認為中央違背香港高度自治的承諾。

除了此前的放任，中央政府的自我約制也是顯見的。全國人大常委會對《基本法》的解釋（「釋法」）既是基本法確定的權力，也是國家最高立法機關的職責。但全國人大常委會在行使此項權力時，長期表現克制與謹慎，特區成立20多年，釋法只進行了5次，其中3次是應特區方面的請求，僅有2次是主動而為。儘管如此，香港社會尤其是法律界人士，多年來視全國人大常委會的釋法權為猛獸，逢釋法必反。

中央被踩到底線 奮起一擊即呈雷霆之勢

簡略回顧回歸以來的歷史，不難看出，中央對港方針政策的改變，主要不是因中央和管理港澳事務有關部門領導人的改變所致，而是香港自身已變得面目全非。因抗拒中國的勢力作祟，香港的質變是必然的。經歷去年為香港帶來巨大災難的修例風波後，港區國安法的產生也無可避免。

現在，用盡了各種辦法測試中央政府底線的香港反對派們，已決定將立法會這個表演舞台推向極端。為備戰原定今年9月的立法會選舉，公民黨今年3月即表示，會否決所有政府議案、法案和撥款等，以迫使政府讓步。實際上他們也在身體力行，經典一例是將以往十幾分鐘即可完成的內務委員會主席選舉拖延約6個月之久仍難完成。10月份立法會復會後，反對派議員一天內點人數可達約10次之多，嚴重阻撓議案審議的進展，試圖癱瘓政府施政。可用的方法發揮到極致，已試無可試。

反對派長期以來一直在不斷試探，看在抗衡中央和特區政府的路上能走多遠，他們最大的賭注是中央要顧及「一國兩制」的國際形象，不敢對他們硬來。多年來，先是恃寵而驕，得勢後則肆無忌憚，正如港澳辦副主任張曉明說：「他們把中央和特區政府的克制忍讓當作軟弱可欺，做得太過分了！」被踩到底線的中央政府終於忍無可忍，奮起一擊即呈雷霆之勢，反證過去多年真的是在忍讓。

《聖經》有訓，不可試探。反對派中不乏基督教徒，但卻不遵上帝的教誨。試探的結果，使香港再難回到從前。

作者是新範式基金會資深研究員

[張釋之]