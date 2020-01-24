香港中文大學知識轉移項目「可持續社區實驗室」研究團隊：幸福感、地方、城市權：大時代下的思考

我們與幸福的距離

心理學家Corey Keyes指出幸福感包括3個範疇，即情緒、社會和心靈幸福感。情緒幸福感所指的是人們的積極態度以及對生活的滿意程度；心靈幸福感則包括自主和掌握環境、個人成長、自我接納、生活目標，以及和他人的良好關係。社會幸福感則指個人與社會的關係影響着我們的心理健康，當中包括社會貢獻、社會融合、社會凝聚力、社會的接納和社會發展。如此看來，經濟發展或只會帶來物質的豐盛，不能為我們帶來幸福感。從Keyes所列的元素可見，與人相處、在生活中得到身邊人的支持，是建構幸福感一個不可忽視的途徑。

從社區促進幸福感

在日常生活中，我們可以從在地社區啟動幸福感。地理學者段義孚（Yi-fu Tuan）認為，空間（space）不同於地方（place），因為地方滿載故事和意義。從城市設計的角度來看，地方質素能為用家帶來很多好處，其中兩點尤為重要，分別是親生命（biophilic）和鼓勵社交（sociopetal）的設計。親生命的設計尊重生態，鼓勵人與自然緊密聯繫，從而促進健康、生產力和幸福感；鼓勵社交的空間則促進用家與用家之間的活動。

透過在地社區的地方營造（place-making），參加的社區人士不僅能集體再想像和重塑公共空間，在空間裏實現共同的價值觀，增強人與人和人與地方之間的連結，長遠從認知、情感和行為上增進我們的地方感；我們亦可以透過創新的提案，應對城市發展進程中出現的痛點，以營造一個更美好的社會。

地方營造：從理論到實踐

地方營造非常着重「在地知識」（place-based knowledge），所以「街坊」的參與不可或缺。在地方營造的過程中，我們要尊重社區的背景，考慮環境與人日常的互動，歡迎任何人參與，以建構人人都可以享用的社區空間。

8月中，香港中文大學「豐盛生命：可持續社區實驗室」舉辦了第二場知識分享交流會，除向參加者介紹上述概念以外，亦邀請到4位現任區議員分享他們現時正在開展的地區營造項目，包括（1）建立臨時另類回收站，以回應社區中日益增長的環保意識，並減少傳統回收站所帶來的臭味和佔路等問題；（2）改造橋底空間，以增強社區網絡；（3）就政府快將實行的規劃提出另類方案，以期回應用家需要和保留屬於居民的地方；（4）要求康文署在其轄下公園加置設施及提供網絡，以讓公園適合更多人士使用。議員在工作坊中，除了介紹項目以外，更邀請參加者提供意見，透過動用民間經驗和智慧，完善計劃內容。參加者不負所託，以用家角度，提出了不少創新的見解。

共議共創：未竟之路？

香港現時體制內未有社區規劃，公眾諮詢亦往往停留於諮詢區議員的層面，未能真正善用居民的「在地知識」，導致政府與民間的認知偏差，例如在上述一個快將開展的項目中，政府計劃把公共屋邨前的空地改建成公園。可是這「空地」絕非閒置空間，它是附近居民用來晾衣服、放狗、跳舞、耍太極和聯誼的樂土，把它變身為傳統公園無疑扼殺了居民共建靈活共用地方的幸福感。

在上述空地改劃的項目中，政府的目的是提高該區的綠化率以達標，區議員嘗試反映政府方案的不足，可是方案已開展在即，相信難以推倒重來。然而，居民並非堅決反對該項目，只是期望當局能栽種一些防蚊的植物，並能容許用家進行不同活動而不設無謂的限制。在改造康文署公園一例中，即使區內市民無甚反對，署方卻以「無先例」以及「構成滋擾」為由，拒絕在園內加設鋼鏡供跳舞的青年使用。政府雖在上年的《施政報告》中承諾在改造公園的過程中推動共議共創（註3），目前看來似是一條未竟之路。

有參加者表示，曾接觸一些投標者希望把創新提案呈交政府，卻不知從何入手。其實，政府官員也未必能掌握如何制定需要持份者參與的標書。他比對澳洲、加拿大兩地的政策框架，發現當地在共議共創的過程中，部門和承辦商雖要走一定程序，卻保有彈性，讓民眾能夠參與其中。這種框架讓政府能徹底實踐公民參與，充分掌握在地知識，令城市空間用得其所，加強民眾的幸福感。

柳暗花明，存一線光

社會運動和疫情不免讓人沮喪。在啟首提及的問卷調查中，有逾九成受訪者不認同現今社會是一個好的地方，為他們的社會幸福感大打折扣。然而，我們在第三波疫情期間舉辦線上工作坊，亦能有逾80人出席，提出不同的城市願景，實為消沉之中帶來一點希望。城市空間無時無刻塑造我們，我們卻不曾意識到自己能塑造這些空間。空間生產的過程，正正是將「生產者」的價值觀在空間實踐出來。我們每人也應叩問：我們到底要一個怎樣的城市？這條問題不由旁人代答，正正是城市權（the right to the city）的精神。在沮喪之中保有希望，我們才能共同把這個城市變成一個更好的地方。「豐盛生命：可持續社區實驗室」研究團隊將在11月14日舉辦最後一場工作坊（註4），我們會邀請有心人分享更多「三合一」（環保、公義和具效益）的創新提案，誠邀各位出席。

註1：bit.ly/2U527VX

註2：bit.ly/327XiPJ

註3：bit.ly/34Ufiil，見第35點

註4：bit.ly/3aiBh3R

[香港中文大學知識轉移項目「可持續社區實驗室」研究團隊]