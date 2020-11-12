梁美芬：勿被牽着鼻子走 促強制全民檢測

揪出所有隱形患者 才有底氣商討恢復通關

中國是全球最早發生疫情的國家，在沒有先例可依的惡劣情况下抗擊疫情，好不容易才成功清零，成為全球首個走出疫情、經濟復蘇的國家，派員協助其他國家抗疫。香港近日再有小型爆發，而且仍有源頭不明個案，中央不可能單為了挽救香港經濟、方便香港居民，就犧牲得來不易的抗疫成果。本人一直建議政府推行全民強制檢測，揪出所有隱形患者，杜絕病毒傳播，才能有底氣與內地、澳門、台灣和外國商討恢復通關。

本人上月所作的電話民調，成功訪問4552位年滿18歲的香港人，結果顯示逾七成市民贊成全民強檢，但政府始終對支持全民強檢的聲音充耳不聞，不痛不癢，遇事避難，尤其是醫護界有些人發放令人莫名其妙的理論，拒絕接受內地幫助，仍然維持高價測試，通關毫無寸進，實在令人費解。

筆者有朋友曾到認可的檢測中心取檢測證明，費用不但逾千元，等候報告時間亦頗長，最終因為過關需要，還是到私家醫院檢測，要額外支付1000元「快檢附加費」，每次檢測費2800元。

對於家庭團聚者、跨境學童、從事學術交流者等基層市民來說，根本負擔不起高昂的檢測費。在疫情中，醫院是收入最穩定的行業，有私家醫院仍然申請「保就業基金」超過8500萬元，失業排隊也輪不到醫護界。

沒有強制全民檢測，如何找出隱形患者「清零」？如何斬斷社區隱性傳播鏈？怎樣叫內地及澳門對香港重拾信心？怎樣可以讓生活和經濟重回正軌？香港經濟無可能單靠政府不停用公帑資助，恐怕小商戶未等到疫苗研發成功，已經要結業。

不少正氣的醫護界朋友勇於指出與內地專門醫療機構合作，全民檢測的可能性及廉價性，但政府偏偏只聽一些反對與內地合作的醫界人員的話。防疫不能拖拖拉拉，請政府不要被醫護界部分人牽着鼻子走，將全港市民的生活及經濟利益押上。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]