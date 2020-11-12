陳帆川：西方傳媒封殺特朗普 有什麼值得學習？

西方自由派媒體對拜登與特朗普厚此薄彼，昭然若揭。惟最令香港網民不滿的，或者是西方媒體如何審查特朗普的發言，包括有電視台在特朗普談到選舉出現舞弊時，腰斬直播，主播並立即批評特朗普口中的指控不實；另外，當特朗普說出自己「其實已經贏了」後，很多媒體立即以「特朗普錯誤地聲稱自己勝出」為題報道。凡此種種，都是媒體對當權者的發言加上價值判斷，並果斷地堵截它們所認為不恰當的信息，做法罕見。

雖然這種封殺對「侵粉」來說難以接受，而對於看慣媒體一字不漏地轉述高官發言的香港讀者來說，更似是違反了新聞中立原則，不過記者其實是reporter，不是recorder（錄音機），將官方說話轉達公眾之前確實應該先查核和批判，要不然就成了免費傳聲筒，做了中央電視台。

其實西方大媒體自特朗普上台前，已一直被批評遭他牽着鼻子走。由於特朗普言論惹火，點擊率高，因此又形成一個他愈講媒體愈報、媒體愈報他愈講的循環。從前媒體就是以一種香港媒體也愛用的「各打五十大板」方式，去合理化自己的報道——完整報道特朗普的惹火言論，再找持反對意見的人訪問，去把特朗普的不實言論平衡掉，然而這終究還是幫助當權者散播不實信息。今場選舉事關重大，媒體一早預料特朗普會偷步宣布勝選，因此早已想好對策，拒絕再當傳聲筒。

反觀香港，其實早在去年「反送中運動」如火如荼之際，警方記者會便因警隊多次透過傳媒鏡頭對示威者未審先判，甚至作出「Yellow Object」等令人嘩然的失實描述，觸發部分記者發起杯葛，只不過和應者寡。媒體高層的理據當然離不開記者政治中立，任何人的說法也要報道云云。但當每一家傳媒都爭先恐後地發布即時新聞的時候，事實查核往往便要讓路給發布速度和點擊率，香港媒體只能一次又一次地淪為政權的傳聲筒，直至今天還是一樣。這次美國媒體的集體經驗，是不是也值得香港傳媒界借鏡，反思「各打五十大板」式的所謂中立報道呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]