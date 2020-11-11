李宇陽：回歸議會本質 明確行政立法關係

若存矛盾 應是行政長官說了算

為何多年來頻頻出現有立法會議員公然挑戰中央、對抗港府的現象？很明顯，他們基於民意代表性及認受性行使其所認定的「法定職權」，對行政立法關係就從未有一個明確認同，更不可能承認行政主導這一政制原則，不斷陷入「否決政治」的極化泥潭。儘管在法律條文上並沒有出現行政主導的字眼，但無論是從基本法的制定背景、歷史淵源，還是理論基礎等方面，行政主導就是香港政制的根本原則，就算行政立法關係由殖民時期的「絕對主導」變為回歸後的「相對主導」狀態，但也是行政主導，非三權分立。

從法律地位與主導原則方面來看，行政長官凌駕三權之上，當行政與立法存在矛盾的時候，應該是行政長官說了算。法理上行政長官及其領導下的政府對立法會所行使的立法權有一定的制約機制，因此期望中的政治願景應該是立法會在行使立法權時，需注意和顧及到政府對有關立法的立場。但回歸以來，政府並未充分運用其掌握的行政資源和權力，兩者之間也從未達到一個平衡點，反而政府權威受到衝擊與挑戰。

制衡大於配合 行政主導嚴重不彰

香港基本法起草委員會主任姬鵬飛在1990年3月向全國人大報告基本法（草案）時曾提到「行政機關和立法機關之間的關係應該是既互相制衡又互相配合」，但近年趨勢卻是制衡大於配合，且行政主導嚴重不彰。此外，早在2004年香港特區政制發展專責小組在其第二號報告書中便清楚提及「行政與立法機關每每只能互相制衡，但不能做到充份互相配合的情况，加上在現行制度下，行政長官在立法會中沒有固定的支持，以致對行政主導及施政效率造成不良影響」。

與殖民時代港督直接委任立法局議員不同，自1995年政改之後，港英時期的行政吸納、議行合一的政制基礎發生徹底轉變，選民取代港督擁有產生立法機關的權力，行政機關不再擁有任何可以確保立法機關對之言聽計從的憲制性權力，只能透過現實政治，寄望組成親政府的政治聯盟以確保施政順暢。但香港並非政黨政治，也絕不會實行政黨政治，因此如立法會中佔大多數的政黨或政治聯盟願意與行政長官合作，且行政長官能夠取得他們穩固支持，那麼就會有一個強勢政府，反之亦然，所以這種微妙的關係使行政立法二元之間存在很多變數，即使政府做了很多游說爭取工作，也未嘗如願。

舉個簡單例子，反對派並不會因為政府有心推動「大和解」就願意配合政府工作，究其根本，在無法進入權力中心時，就要盡可能的滿足自身支持者以鞏固政治資本，所以寧願做「永恒反對派」、「頑固反對派」也不要做一個「忠誠反對派」，更何况如今的泛民已被黃營民意劫持，無法與本土派劃清界限，但又要一方面思考如何延任抗爭議會陣線，另一方面又怕觸動《國安法》紅線，只能費盡心思在開會時「搞搞震」，要不然自身席位在明年的立會選舉中隨時可能讓位於本土派，退出歷史舞台。

有輿論認為回歸後的立法會在實踐中是一個「高度健全、果敢和獨立的立法機關」。立法會甚至可以彈劾行政長官、成立調查委員會、對特區主要官員提出不信任動議等，看似比回歸前的立法局享有更大更實際的權力，但是在起草基本法時，在政制設計方面，無論是基本法第74條立會權限還是附件二第2條規定的「分組點票制度」，這樣做的目的就是為了要確保行政主導體制運行順暢。儘管現實政治的結果是行政主導不等於有一個強勢政府，但該原則與行政立法互相配合和制衡及司法獨立互不矛盾，亦並行不悖。

只有行政主導才符合憲制要求

議會容得下反對的聲音，也需要反對聲音監督政府施行良政，但不需要完全為反而反、阻礙社會正常運行的「永恒反對派」。立法會議員必須明確一個重要事實：立法機關有權監督政府，但絕非越權干擾，更絕對不能衝擊行政主導這一根本政制原則！因為行政立法關係深刻影響着香港民主改革的未來進程，畢竟從權力來源，基本法規定了行政長官最終需要由中央政府任命並授權，只有行政主導才能符合這一憲制要求，無論是立法主導還是三權分立，都無法做到這一點。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[李宇陽]