歐陽五：中美或「變奏」 香港宜「三思」

首先，在重塑中的國際貿易格局中，香港應全力捍衛中心地位。

不同於特朗普的貿易保護主義，拜登作為民主黨老牌建制派，不僅在30多年的議員生涯中一直主張自由貿易和全球化，也更加熟悉現行國際貿易秩序，其在競選期間還明確表示將考慮重返TPP（跨太平洋伙伴全面進步協定）和TTIP（跨大西洋貿易及投資伙伴協議）談判。在對華貿易問題上，拜登過往的態度甚為積極，早在2000年美國參議院高票通過對華永久正常貿易關係法案時，拜登即是主要支持者，如其順利就任，未來美國對華貿易政策有望回歸理性。

香港國際貿易中心的地位，主要得益於二戰後的經濟全球化和貿易自由化，如今在保護主義抬頭和疫情全球爆發的疊加影響下，香港保持既有中心地位的難度倍增。無論美國未來是否回調對華貿易政策、放鬆對港制裁，香港都應利用好國際貿易格局深度重塑的機遇期，一方面在中央的全力支援下積極發展同主要交易伙伴的經貿往來，拓展貿易「朋友圈」，另一方面在國家構建新發展格局中充分發揮獨特優勢，打造「一帶一路」功能平台，在助力國家暢通雙循環的同時提升自身對外貿易的深度和廣度。

其次，在美國重啟對華接觸過程中，香港應做「加裝防護欄的視窗」。

作為奧巴馬時期的美國副總統，拜登對彼時的「重返亞太」、如今的「印太戰略」都持肯定態度。這位被特朗普攻擊為「對華軟弱」的當選總統，一面稱俄羅斯為「最大威脅」、中國為「最大競爭者」，一面又稱將重振美國作為世界領導者的地位，這意味着美國不僅不會對華全面「脫鈎」，反而將加碼佈局東北亞乃至整個亞太地區。

防範外力干預 警惕極端思想

修例風波以來，美國「以港制華」的做法已是公開的秘密。拜登競選團隊的外交政策顧問布林肯（Tony Blinken）早前更表示，若拜登當選總統，美國政府將全面實施《香港人權與民主法案》，並因香港問題而制裁中國。可以預見，美國在未來對華接觸過程中，很可能繼續圍繞香港議題做文章對華發難。香港雖不能因噎廢食而減少在經貿、人文、科技等領域同美國的正常交往交流，卻也應增強防範意識，在繼續發揮中美接觸「視窗」作用的同時，依託《國安法》和相關執行機制，加裝防範和遏止外部勢力干預的「防護欄」。

第三，在美國社會面臨進一步撕裂的當下，香港應警惕「民粹輸入」。

正如美媒此前所說，無論誰當選，輸的都是美國。此次總統選舉加劇了美國社會的撕裂，有輿論認為美國或將陷入「革命」甚至「內戰」。素以「民主燈塔」自居的美國，如今已儼然成為民粹主義的最大輸出國，其對其他國家和地區社會思潮的影響不容忽視。

近幾年香港深受民粹思潮之害。如今，香港正在抓住大灣區和「十四五」機遇的緊要關頭，社會也正聚起主動求變，積極融入大局的共識，因此，未來應警惕極端民粹和政治對立思想的輸入，不給黑暴等新的攪局空間。於香港而言，唯有聚焦民生與發展，才是走出困局的正途。

作者是時事評論員

[歐陽五]