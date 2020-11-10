梁美儀：誰主真相 誰怕真相

有份參與製作港台《鏗鏘集》兩集有關7．21事件專題報道的編導蔡玉玲，被指在報道中運用查閱車牌所得資料，涉嫌虛假聲明，違反《道路交通條例》而被警方拘捕。這則消息震撼新聞界，事關查冊及查閱車牌登記等資料，多年來都是傳媒作為偵查及追蹤新聞的慣常手法，甚至在大學的新聞學課堂，也是如此教導學生。

正如廣播處長梁家榮所言，蔡玉玲有份參與兩集有關7．21事件的《元朗黑夜》和《誰主真相》，「製作水準足以作為新聞學的教材和典範」，兩集節目以嚴謹的新聞報道手法，窮追當晚襲擊市民的白衣人背後，牽涉什麼人、什麼勢力。然而警方卻拘捕以傳媒一貫採訪手法去追求真相，為社會尋求公義的記者。是誰害怕真相昭然於世？

警方事後解釋，他們也是在接獲投訴後，依法拘捕，並非針對任何行業或機構。然而，說到傳媒「踩界」的報道手法，警方於2004年開始通訊系統由模擬系統轉為數碼系統前，多年來也一直「容忍」傳媒截聽999報案熱線和內線通訊，作為突發新聞的消息來源，鮮聞有傳媒人因「勾線」被捕。

警方應明白，蔡玉玲也是基於公眾利益，而非個人原因去查閱並報道有關資料，即使將來在法庭也能作為有力的抗辯理由，但警方甘冒被指衝擊新聞自由仍進行拘捕行動，背後理由公眾心裏有數。

傳媒追尋真相的使命不會終結

曾主導水門竊聽醜聞報道的《華盛頓郵報》已故執行編輯Ben Bradlee，1997年在美國加州大學河濱分校的一場講堂中曾言：「當我們追尋真理愈激烈，就會觸犯更多人對傳媒的不滿」（The more aggressive our search for truth, the more some people are offended by the press），儘管如此，傳媒追尋真相的使命不會因此終結，正如Bradlee所言，So be it，就這樣吧。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]