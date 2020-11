梁美儀：誰主真相 誰怕真相

有份參與製作港台《鏗鏘集》兩集有關7.21事件專題報道的編導蔡玉玲,被指在報道中運用查閱車牌所得資料,涉嫌虛假聲明,違反《道路交通條例》而被警方拘捕。這則消息震撼新聞界,事關查冊及查閱車牌登記等資料,多年來都是傳媒作為偵查及追蹤新聞的慣常手法,甚至在大學的新聞學課堂,也是如此教導學生。

正如廣播處長梁家榮所言,蔡玉玲有份參與兩集有關7.21事件的《元朗黑夜》和《誰主真相》,「製作水準足以作為新聞學的教材和典範」,兩集節目以嚴謹的新聞報道手法,窮追當晚襲擊市民的白衣人背後,牽涉什麼人、什麼勢力。然而警方卻拘捕以傳媒一貫採訪手法去追求真相,為社會尋求公義的記者。是誰害怕真相昭然於世?

警方事後解釋,他們也是在接獲投訴後,依法拘捕,並非針對任何行業或機構。然而,說到傳媒「踩界」的報道手法,警方於2004年開始通訊系統由模擬系統轉為數碼系統前,多年來也一直「容忍」傳媒截聽999報案熱線和內線通訊,作為突發新聞的消息來源,鮮聞有傳媒人因「勾線」被捕。

警方應明白,蔡玉玲也是基於公眾利益,而非個人原因去查閱並報道有關資料,即使將來在法庭也能作為有力的抗辯理由,但警方甘冒被指衝擊新聞自由仍進行拘捕行動,背後理由公眾心裏有數。

傳媒追尋真相的使命不會終結

曾主導水門竊聽醜聞報道的《華盛頓郵報》已故執行編輯Ben Bradlee,1997年在美國加州大學河濱分校的一場講堂中曾言:「當我們追尋真理愈激烈,就會觸犯更多人對傳媒的不滿」(The more aggressive our search for truth, the more some people are offended by the press),儘管如此,傳媒追尋真相的使命不會因此終結,正如Bradlee所言,So be it,就這樣吧。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]