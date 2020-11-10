劉進圖：告玉玲 污警隊 辱法治 損自由

帶選擇性、針對性、報復性的執法行動

運輸署讓公眾查車牌的網站，「查閱用途」一欄，過去一直容許公眾填報「其他」，不限於法律程序或買賣車輛，去年10月運輸署在沒有任何公眾諮詢下，更改為「其他有關交通及運輸的事宜」，刻意製造法律陷阱，令警隊可以主動出擊，懲罰盡責求真的記者，控告記者填報虛假用途，違反《道路交通條例》，一經定罪可判罰款5000元及監禁6個月。問題在於，新聞機構查車牌，每年有幾千宗，警方為何對親建制媒體公開宣認的查車牌報道不查不告，唯獨針對港台質疑7．21事件報道的編導又查又告？在公眾看來，這種明顯帶有選擇性、針對性、報復性的執法行動，是對法治的莫大侮辱！

查車牌憑什麼只限「其他交通運輸事宜」？

代表蔡玉玲的律師在審訊中，應該對運輸署和警方的做法提出質疑。運輸署憑什麼規定查車牌用途只限於其他交通運輸事宜？不論是銀行委託合法代理人追債，或新聞機構進行符合公眾利益的偵查報道，向來都是受法律保障的公民權利與自由，除非有合理理由，不應受到限制，這是《基本法》和人權法的一貫要求，車輛查冊、公司查冊、土地查冊，回歸以來一直按這些原則辦理。運輸署突然改變規則，限制車輛查冊自由，若說是為了保護車主私隱，也要與新聞自由取得平衡，因《個人資料（私隱）條例》明確列出，新聞活動享有特殊對待，運輸署的做法徹底扼殺為新聞活動查車牌的權利，牴觸了20多年來基本法及人權法賦予的保障。

是否有犯罪意圖頗成疑問

其次，由於查車牌網頁長期以來都容許市民填報「其他」用途，去年底才悄悄改成「其他有關交通及運輸的事宜」，其間沒有任何宣傳或解說，使用查車牌網頁的市民並非法律專家，未必馬上意會到這個轉變的法律涵義，可能繼續以為其他用途也是可以的。做偵查報道的記者也可能認為，查核道路上的車輛有否涉及違法行為，也算是有關交通和運輸的事宜。而且，7．21事件引發多宗刑事和民事官司，涉及眾多法律程序，而法律程序向來是查車牌的認可用途之一。換言之，檢控方不一定能證明，蔡玉玲有故意虛報失實用途的犯罪意圖，從這宗案件的背景事實來看，被告人是否有犯罪意圖頗成疑問，而疑點利益應該歸於被告人。

警方每年都要招聘大批畢業生加入警隊，自2019年的反修例運動引發連串警察與示威者衝突後，不少年輕人對加入警隊頗有保留，而警隊為了洗刷名譽，也再三向畢業生強調，拘捕示威者只是執行法律，前線警員沒有選擇，必須一視同仁。蔡玉玲被捕被告一事清楚顯示，警隊的執法行動既有選擇，亦非一視同仁！已蒙污的警隊聲譽，還怎能洗刷？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]