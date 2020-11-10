孫興杰：美國大選背後的「分裂之家」危機

2020年大選的投票率創了多年來新高，拜登已經成為獲得選票最多的總統候選人，這一高投票率其實折射出美國社會的焦慮以及激情政治的到來，就像在19世紀中期美國面臨的「分裂之家」危機一樣。從大選的選舉版圖來看，美國的選舉地理固化，呈現出東西海岸與中部地區的對壘。其背後是不斷裂變的美國經濟社會結構，藉由大選赤裸裸地呈現出來。

第一條斷層線：美國政治代際的斷層線

參加2020年大選競逐的是特朗普和拜登這兩位70多歲的老人。對於美國這樣一個年齡結構比較年輕的社會而言，已至「古來稀」之年的拜登能否有足夠的體力和精力履行總統職責是個問號，更不要說他可能謀求的第二個任期，那將是美國最年長的總統。可以說，老人政治與年輕的美國社會之間形成了一條斷層線。為什麼是拜登這樣一名老將代表民主黨披褂上陣呢？從中，我們可以看到民主黨內部的僵化，沒能推選出具有活力且成熟的政治家來與特朗普競爭。着眼於未來，民主黨和共和黨都面臨着代際更替的問題。在4年或者8年之後，面臨着新世代的競爭以及兩黨的更新問題。

第二條斷層線：拜與特代表的兩種不同政治理念和競選組織方式

從政治理念來說，拜登代表着建制派精英，是自由國際主義話語的代言人。他聲稱，如果自己當選，美國將恢復美國的多邊主義，修復同盟關係，尤其是大西洋共同體的紐帶。特朗普是非常典型的反建制派，反自由國際主義秩序。這是兩種不同的美國思潮之間的博弈或撕裂，即使拜登上台，也無法彌合這種裂痕。從大選的組織方式來說，特朗普代表着扁平化的網絡競選組織方式，而拜登則是傳統的等級性競選組織方式。借用尼爾．弗格森的話，這是廣場與高塔之間的區別。以facebook、推特等社交媒體為代表的即時通訊，在某種程度上改變了政治動員的組織方式，由此形成扁平化網絡組織與等級性組織之間的對壘和斷裂。這一變遷帶來政治組織或者政治秩序的演化，當然在此過程中，也必然會出現系統性紊亂。

第三條斷層線：美國不斷極化的政黨政治

事實上這一趨勢已經持續了多年。共和黨和民主黨之間視同水火，「否決政治」流行。雖然2016年大選時，特朗普並不是共和黨的正統候選人，但是到2018年時，特朗普已對共和黨進行了一番改造。可以說，特朗普與共和黨形成了緊密的綁定關係。有人說，共和黨已經轉向了財閥民粹主義。這次大選除了總統職位的競爭之外，還有參眾兩院，民主黨對國會山的控制在下降，參議院有較大機會掌握在共和黨手中。除了國會山與白宮之間的博弈之外，政黨政治極化的裂痕還延伸到最高法院，趨於保守的最高法院將制衡民主黨總統。當然，這個過程也會讓最高法院愈來愈政治化。

第四條斷層線：美國族群關係愈來愈變成一個安全問題

在特朗普執政期間，種族主義的思潮湧動。尤其在今年，白人警察殺死黑人引發了「黑命貴」運動及其騷亂。特朗普是一個白人至上主義者，他有效地調動了白人中下層的憤怒情緒，並將其轉化為排外和仇外情緒。特朗普在美墨邊境修建邊境牆，阻斷移民或者非法移民進入美國境內。無論效果如何，這都代表了美國西南邊境的封閉。這涉及到一個很重要的問題，那就是塞繆爾．亨廷頓所提出的美國的國家特性問題：「我們是誰」，或者說，美國是誰的美國。這種身分政治的崛起，對美國這樣一個移民國家是巨大衝擊。基於民族種族身分重塑國家的過程，必然是一個痛苦的撕裂過程。

第五條斷層線：美國與世界之間的斷裂

即使特朗普不能連任，特朗普主義也在很大程度上改變了美國國家安全戰略。換句話說，美國從世界回撤的趨勢已經形成。從奧巴馬到特朗普，再到拜登，美國戰略調整的態勢和趨勢已形成。雖然每位總統的個性迥然不同，但是「美國優先」、美國本土優先的思潮也已形成。可以說，美國與世界關係發生重大的位移，也就是在世界秩序的中心地帶出現了結構性的坍塌。

美國大選的結果是世界焦點，但這膠着的選情讓我們看到了更加撕裂或裂變的美國，這是美國以及全世界需要面對的客觀現實。拜登沒有乾淨利落地贏得大勝，這事實上就是一種失敗。在新冠疫情的危機下，投票方式、計票時間都有了很大改變，投票率創多年新高，這也引起了系統性變化。現在能夠看到為拜登投票的人未必是喜歡拜登，只是因為他們更討厭特朗普。在這場大選中，我們能夠看到美國社會形成了一大批「特朗普選民」。在拜登上台之後，「特朗普選民」依然會發揮非常重要的作用，至少在兩年後的中期選舉中，會進一步呈現出來。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長

[孫興杰]