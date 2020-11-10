阮穎嫻：疫情下的樓價

全球樓市肺炎下不跌反升

過去幾年，有香港市民甚至希望沙士再來，令他們有低價「上車」的機會。如果讓大家猜今年全球樓市的狀况，相信十有八九都估，在這艱難的時期，樓價會下跌。意想不到的是，最新的數字顯示，全球樓市普遍不跌反升。中介公司Knight Frank的數字（註1）顯示，大部分國家及地區的樓價在第一季至第二季仍然錄得不同程度增長。另外，根據《經濟學人》的最新數據（註2），備受疫情困擾的美國，樓價比去年同期升5%，德國升11%，英國的（名義）樓價更在8月創出新高。無樓的人要慨嘆：「無嘢可以阻止到樓價上升了！」

這個似乎不合乎常理的現象有幾個解釋。第一個是政府的救市政策。這裏包括貨幣政策和財政政策。貨幣政策方面，美國聯邦儲備局早在今年3月疫情開始在美國爆發時，已將利息降至零，同時進行量化寬鬆（quantitative easing），其他央行如歐洲央行也實行類似政策。這些貨幣政策一方面支持金融機構，減輕疫情對金融市場的衝擊，亦降低企業的融資成本，另一方面也托住資產價格，包括樓價。

財政政策方面，各國政府紛紛派錢救市，紓解民困。有些國家政府與銀行協調，允許住宅按揭還息不還本，不會立即call loan。而其他措施也對樓價有間接影響，例如政府幫企業出糧，令僱員至少保住部分收入，不至要斷供，也暫時不需大量變賣資產，民眾爭相割價賣樓套現而自相踐踏的情况沒有發生。

專業人士需求未必減少

第二個原因是，疫情之下，大眾減少外出，在家工作和休息的時間增加了，自然對居住空間有更高的要求。因此大家的偏好可能改變了，願意花更多錢在自己住的地方。例如在疫情之前，很多人在家不會工作，因此家裏不需要工作間。到疫情出現，忽然要在家裏工作遙距開會上學，大家也遇過會議時孩子到處奔跑和家人「亂入」的情况，工作間忽然變得有需要，所以家裏需要多些空間。而且疫情維持時間愈長，慢慢造成工作模式的改變，有人提出即使疫情完結也會給予員工在家工作的選擇。這些變化或許會令人更願意花錢住大一點和舒適一點，幫助支撐樓價。

第三，最受疫情打擊的人，較多從事面對面服務，例如餐廳酒樓侍應、商店售貨員、空中服務員等。另一方面，有些工作受疫情影響較小，例如專業服務、金融從業員、資訊科技界等，他們的工作未必要經常與客人面對面接觸，因此比較容易轉換成網上進行，而且從事這些工作的人多為專業人士，他們工資較高。簡而言之，就是疫情造成社會貧富懸殊加劇。對於勞動階層，樓本來就太貴，買不起，疫情來了，還是買不起，但高收入的專業人士，本來樓價就是由他們的大量需求支撐，疫情對他們的收入影響不大，所以他們的需求未必會減少。

香港樓市頂得住

根據上述全球樓價的數據，香港的樓價自去年第二季至今年第二季，下跌2.8%，在全球56個有數據的國家或地區中，排在榜末。香港的樓價受中美貿易戰、社會事件和肺炎疫情等多重因素打擊。但近月疫情逐漸消退，市民多了外出消費，睇樓的人回升，又有新盤推出，人頭湧湧，睇樓大排長龍，有人不睇樓就入票，追蹤樓價的中原領先指數的跌勢似乎已經喘定。疫情重來，但樓價沒有大跌，看來某些人的「瘟疫平價上車」願望落空了。

雖然本地經濟逐漸好轉，但同時不少政府的救市措施將完結，如工資補貼等。事實上政府已花了很多公帑，這些短期的援助不能變成長期援助。有些行業，如航空業也正在裁員。雖然上文說樓價與基層市民生活水平脫節，若經濟困境持續，高樓價能否與經濟下行和失業率高企長期並存，仍是一大問號。基層有公屋又有資助房屋，若社會的階級隔離與對應房屋市場夠清楚，而經濟環境對中產以上影響仍然細，就有機會維持這個情况。

當年九七金融風暴樓價大插一半是因為槓桿大，有些人一人供幾層樓，市一跌全數call loan無法償還，又或失業無法支撐供款，造成樓價下跌。近年有壓力測試和辣招，斷供風險較細。不少業主樓已供斷，實力雄厚，已在幫下一代置業，樓價大跌這件事沒有發生。雖然香港住宅按揭貸款負資產數字在第三季大升約50%，其實合計只有199宗（註3）。市面情况是一方面多人說移民，一方面繼續有價有市。近年大陸買家在港買樓數佔總體數字已大幅減少，看買家一次過掃幾層新樓，只可以說香港人很有錢。至於基層市民，服務業工作手停口停。近日綠置居銷情不如前兩期，至日前只賣出53%單位，應該是因為經濟環境，想留個錢傍身，公屋可以繼續廉租居住就沒必要急於買樓，可見不同階層活在平行時空。

香港近年的私人樓愈建愈小，當然有部分是市場因素，但在疫情之後，大家留家時間多了，納米樓會不會變得缺乏吸引力？還是會因為多細家庭，lump sum細，也有放租考慮，加上有九按上車，所以仍然能支撐？中型單位成很多家庭換樓之選，香港人住在籠裏也太久，想住好一點，大批中產付得起過千萬樓的首期，相信能企得硬。

最後，有人認為政權的支持來自樓價不跌，所以相信政府會用盡一切政策方法穩住樓市。董建華的故事，每個官僚都銘記心中，加上未來供應其實沒有增加，所以市場上有買家仍信心十足。

註1：bit.ly/36loTyr

註2：econ.st/3l7VXA5

註3：bit.ly/2Inc5z1

作者是港大經管學院講師

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[阮穎嫻]