張仁良：COVID-19對教育模式的影響

尋找評估網上教學成效的方法

在傳統的面授課堂，教師可以通過觀察學生的反應評估他們的專注程度，從而調節教學策略及步伐；網上教學則較難通過屏幕顧及所有學生的需要。如果教師整個課堂只在鏡頭前單調講學，學生只在電腦前被動接收，雙方都會感到枯燥乏味。有些課程單靠網上教學亦很難達到預期效果，比如樂器指導、藝術創作、科學實驗，以及其他着重師生互動的課程。故此，我們必須尋找一個評估網上教學成效的方法，訂定標準。

由面授改為網上教學，教師需要付出更多心力和時間備課。在疫情期間，教師除了網上授課，亦要透過不同形式關心學生的學習進度，這份對教育的承擔及熱忱，值得我們予以最大的肯定。為增加靈活性，面授與網上並行的混合教學模式相信會成為未來的趨勢。我們不難想像，這種要兼顧傳統與創新的教學模式對教師的要求將會更高，亦須配合新穎的教學法以提高成效。

不同學校網上教學水平存距離

疫情期間，我觀察到兩個現象：一是學生的學習體驗參差，二是學校在網上教學方面的水平不一。前者主要基於硬件和基礎設備。有些學生家裏沒有電腦，或需與家人共用電腦，甚至是智能電話，因此在課堂時間內未能使用合適的學習設備；亦有學生居住環境狹小，缺乏學習空間；又有些學生在家裏無法連接穩定的網絡，大大影響網上學習的質素。諸如此類的問題其實都可以通過硬件支援解決，例如為他們提供平板電腦或良好的網絡。至於學生整體生活條件的改善，則是另一課題，需要更深入的討論。

另一個差距在於學校提供電子教學的能力。有些學校擁有豐富的資源和經驗，可毫不費勁地開展高質素的網上教學，但有些學校卻礙於經驗不足，實行起來自然是困難重重。我聽聞疫情初期，部分教師只能把教學簡報上載到網站，及至後期，學校總結經驗，在實踐中學習，上述情况已大為改善。然而，不同學校之間的網上教學水平仍存在一段距離。

為核心學科製作網上課程

問題是：教師如何製作高質素的網上課程，吸引學生在網上學習兩三個小時呢？這對於大多數教師來說，是一個全新的挑戰。我明白教師都忙於教學及行政工作，學校也未必能夠為他們提供適當的資源。那麼，我們能否為學校的核心學科設計及製作部分網上課程？我建議課程內容以10至15分鐘的短片為主，採用聊天對話和動畫等形式，目的是為學生的學習體驗加入有趣元素，增強課堂的互動和趣味性。教師可在播放短片後進行問答環節，與學生討論課程內容。

此外，我亦建議集中資源，將所有短片上載到一個網上平台，讓所有學校免費使用，校方可自由選擇網上材料進行教學。如此一來，那些本來已具備相當電子教學能力的學校，既可繼續使用校方原有的教材，亦可採用這些網上學習資源，以節省教師準備高質素網上教材的時間，好讓他們能專注教學及課後輔導。這樣便可確保學生能透過有質素的短片教材進行網上學習，亦可收窄學校之間在電子教學能力方面的差距。更重要的是，這樣的平台可縮減不同學校學生之間的學習差異。

目前，香港教育大學已展開一個電子學習項目，涵蓋中國語文、英國語文、數學及常識4個學科領域，為小學生免費提供網上學習資源，為建立良好的網上學習生態圈出一分力。

混合模式教學或將成新常態

相信大家都期望疫苗面世後，COVID-19便會隨之而消失。然而，將來或許會出現COVID-22或其他疫症，我們很可能要再次面對今年出現的種種挑戰。屆時，以面授及網上混合模式教學可能已成為教育的新常態。

猶記得香港在2003年經歷非典型肺炎（SARS）時，曾提倡發展網上教學。若當年投放了更多資源開展網上教學，相信學校會更易應對目前的處境。而為了應付未來可見的挑戰及新常態，不但學界要準備就緒，社會各界的支持及積極參與亦同樣重要。

作者是香港教育大學校長

[張仁良]