朱兆麟：對政黨人才 政府足夠重視嗎？

從以上迹象可見，政府施政方針日漸走向自我中心，出現輕視政黨意見以至民意的趨勢。新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，不少建制派成員都曾批評政府抗疫措施，行政會議成員葉劉淑儀就曾批評政府以「價低者得」手法招標採購口罩不智；早前又有多個政黨包括民建聯、經民聯聯手批評防疫抗疫基金金額太小，又無設失業援助金，未能幫助失業市民解燃眉之急，但都未能改變政府態度。

政府不重視政黨意見，亦體現在對待吸納的政黨人才上。例如疑遭特首批評的民建聯出身、前民政事務局長劉江華，即使不同政治陣營都曾批評他少說話、無政績，但其謹言慎行及溫和的作風，卻有助推動爭議議題。例如其任民政事務局長期間，推動《國歌法》立法時就強調立法目標是希望市民尊重國歌、國家和民族，最終國歌法「大步檻過」；這種溫和、低調作風正是社會撕裂的當下，政府官員所需，但特首似乎並不欣賞。

而工聯會何啟明入政府前，曾多次批評政府勞福政策，又要求政府立法訂定標準工時為每周44小時、要求取消強積金對冲機制、爭取法定最低工資水平一年一檢及改善等。他當初被任命為勞工及福利局副局長，外界一度期望政府會認同何的部分倡議，加強勞福措施，亦寄望勞工界出身的何啟明可把基層聲音帶入政府。可惜此後政府的勞福政策「態度照舊」，何的倡議全被束之高閣，就有意見批評政府只視政黨人才為政策執行者。既然執政者不尊重政黨意見，政黨人才知道難以一展抱負，難免對加入管治班子卻步。

應考慮取消行政會議「集體負責制」

類似情况亦發生在行政會議。民建聯早前就建議政府要在制訂政策時，增加諮詢行政會議成員意見，「至少3次」，政府目前就政策諮詢行會的次數之少可想而知。未來應考慮取消行政會議的「集體負責制」，讓行會成員可就政策暢所欲言，以吸引更多政黨人士加入，強化行會吸納政黨對政策意見的功能。

要改善政府施政，透過政黨吸納民意是重要一環，而行會成員除了政府及商界，亦有民建聯、新民黨的代表，正是吸納政黨意見、直接互相對話的好機會，若制訂政策時能諮詢行會3次，已可大大提升政策的質素。長遠而言，政府應多把政策諮詢的過程制度化，表現出尊重政黨意見的誠意，既能使政黨中人更樂於出謀獻策，政府也更易從政黨中招攬到高質素的人才。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人

[朱兆麟]