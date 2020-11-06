曾志豪：沒有贏家的美國選舉

但不論最後是拜登還是特朗普勝出，幾可肯定，這是沒有贏家的選舉。

先講民調，是輸得最徹底的一家。

即使特朗普最後輸掉，但他的得票以及在各州的支持度，完全和賽前美國主流民調的統計，相去甚遠。以美國538綜合民調的數字為例，預測雙方在搖擺州的表現，特朗普輸掉大部分州份，而且拜登的得票有不少還要領先最少約5個百分點。但結果，特朗普贏得佛羅里達州，雖然威斯康星州和密歇根州敗北，但差距僅約1至2個百分點，完全不像民調預測般的差距。

所以許多人已經談論，民調在美國的作用，仍然存在嗎？2016年民調的公信力被質疑，2020年各民調已經信誓旦旦，作出加權調整，結果仍然是「南轅北轍」。與其怪責美國的選民特別是「侵粉」講大話欺騙民調公司，倒不如反思，為何其中一派的選民，對主流傳媒所做的民調如此不信任？他們長期認為左派傳媒針對特朗普，是否客觀事實，從而令「侵粉」拒絕和主流傳媒合作？不要小看這個問題，這等於是美國社會分裂的重要表現。拜登多次強調他不是民主黨或共和黨的總統，而是美國的、「United」的總統，那他首先要解決美國民眾對傳媒的信心危機。

和香港有關的當然是期待中的「中美關係」。但由於這個選舉在美國已陷入司法訴訟危機，也有兩派互鬥的局面，誰當上總統，只怕都要以「美國優先」去安撫內部矛盾，香港議題或者無可避免變得次要。對香港那些渴望從中得到「改變」的朋友，難免會失望，所以也是輸家。

唯一贏家，看來是中共。不是因為某人上台，而是這個選舉過程出現的爭拗、混亂、攻擊，可以令中共悠然宣布：看，民主不一定是好東西啊。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]