周永新：疫情下港人少了什麼、多了什麼

控疫社交距離措施形同虛設

疫情緩和讓港人鬆一口氣，但10個月來造成的經濟損失，相信噩夢才剛開始。上月中，政府公布7至9月的失業數字，是勞動人口的6.4%，創「沙士」以後的新高，超過25萬人在市場上尋找工作。市民還未能消化失業的數字，隨即傳來國泰港龍停止營運及國泰大幅裁員的消息，裁員潮似乎陸續有來，不知何時才會完結？到11月底，政府的「保就業」計劃就會結束，不少老闆揚言，沒有了政府的補貼，結業、裁員無可避免。

有意見認為政府必須推行第三期「保就業」計劃，否則更多打工仔會失去工作，但財政司長陳茂波擔心，薪金補貼若延續下去，經濟復蘇又遙遙無期，財政赤字會超出負荷，政府實難承擔。11月過後，多少企業會步國泰的後塵，現在難以估計；不爭的事實是，香港經濟的四大支柱——金融、地產、物流貿易、旅遊——隨着新冠肺炎疫病的出現，正遭受不同程度的打擊；情况會否每况愈下，筆者並非這方面專家，無法置評。但市民的生活，卻確實出現了一些變化：

少了熱鬧氣氛 相聚更有意思

第一，市民少了社交活動、多了家庭生活。因為社交距離限制，市民少了大型宴請，連結婚現在也只能邀請約50位至親朋友出席典禮：這樣的社交活動方式，自然少了熱鬧氣氛，但正因參加人數減少，親友間不再是寒暄幾句，相聚變得更有意思。新冠疫情日後若然受到控制，市民的生活會否回復正常？筆者覺得，過往港人筵開數十席的熱鬧場面，看來不至完全消失，也會收斂得多，宴請親朋戚友，一二十圍差不多了。港人也習慣了視像會議，實體聚會並非必要，將來可免則免。

家庭生活會出現怎樣的變化？疫情出現後，一家人共聚晚飯的機會多了，但情况是逼出來的，特別在食肆不可在晚上營業時，怎可不回家吃飯？但香港的居住情况實在太擠迫了，限制一旦放寬，相信市民還是喜歡外出吃飯。另一方面，市民多了時間留在家中，家庭關係會否有改善？表面看來，相處的時間增多，彼此應可增加了解，但研究顯示，家人關係重質不重量，接觸多了，摩擦也可能增加，所以家人能否融洽相處，最重要還是彼此能否體諒和愛護。

市民收入減少幅度因行業而異

第二，市民少了消費、多了保健產品。年初以來，香港的生產總值連續3季下跌，市民收入減少，消費自然疲弱。從7至9月的失業率來看，雖然整體是6.4%，但零售、住宿及膳食服務的失業率是11.7%，差不多是平均值的兩倍；另一方面，金融、保險、地產、專業及商用服務是4%，可見裁員在這些行業並不嚴重。總的來說，市民的收入減少了，但減少的幅度因行業而異，公務員便沒有減薪，從事金融、保險和地產的人士，收入還可能有上升呢！

這也說明，為什麼「限聚令」稍一放寬，市面立時恢復旺盛，大型商場人流不絕。不少市民看來仍有很強消費能力——君不見地產新盤出售，認購的人龍見首不見尾！不過，若然到基層家庭較集中的地區看看，便知道情况並不一樣；雖然店舖多可支撐下去，但售賣的貨品和提供的餐飲服務，定價比對以往不但沒有上升，還得適應當區居民的消費能力向下調整。明顯地，疫情影響下，市民的消費形態正出現兩極化：有些趁貨品和服務價格下調，增加自己的消費，有些卻因收入減少，消費必須精打細算。

另外值得一提的是，市民因疫情多更加着重自己的健康，任何產品和服務有保健作用的，過去大半年都大受歡迎，連帶近月最熱播的電視廣告，有三分之一都與保健有關！這種趨勢會否在疫情過後延續？現在預測還早一些，但正如環境保育一樣，市民的保健意識提高了，潮流看來不會驟然消失。筆者認為，政府應順勢推廣保健教育，消委會也應多測試市面上售賣的各類保健產品，確保消費者的權益。

港人不習慣太多個人時間

第三，市民少了群體聚會、多了私人時間。什麼網上教學、在家工作、市民不應群體聚集等，造成的效果就是市民少了參加群體活動，而相對上，個人控制的時間多了。筆者以前講過，網上教學的最大弊端，是學童少了與同學相處的機會，間接影響他們性格的成長和學習社交技巧的機會。另一方面，約45萬獨居或雙老家庭長者失去或減少社交生活，身體機能和精神健康可能出現退化，安老服務工作人員必須加倍注意。總的來說，社交距離措施使群體活動受到限制，對年幼和年長的都有負面影響。

市民為了兩餐日做夜做，平日生活出名的忙碌，現在因為疫情，個人的時間多了：在家工作的可按公司要求支配自己的時間、上班的可彈性返工放工、過往頻頻應酬客人的也有藉口減少了。這樣，大半年過去，打工仔是否適應這樣的生活方式？他們是否懂得善用自己的時間？近日有報道稱，因為多了人在家工作，家暴個案增多——這也不難理解，香港居住環境狹窄，不容許個人有太多空間，現在多了人在家裏一起睇電視，選台若不互相遷就，初則口角，繼則動武，一點也不出奇。

另一方面，因着政府實施社交距離措施，什麼靜思班、冥想課、性情修煉等在市場應運而生，目的就是要幫助個人打發獨處的時間——可知多人聚集，個人在群體中很容易忘記自己和周遭事物，但單獨一人，一旦靜下來，怎樣面對自己和外間一切，並不是容易的事。

市民都希望疫情過後，香港能夠回復以往的模樣，就算不是全部，也不至如國泰港龍一樣，停止營運；但種種迹象顯示，香港再不一樣了！疫情下，港人生活出現的變化，不盡是壞處，也有不少好處：多了時間與家人共聚、減少過去浮誇的消費、更多自己支配的時間，這些都是過往難得的幸福！盼望疫情過後，這些美好的一面，不至離我們而去！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]