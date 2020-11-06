黎蝸藤：「藍色浪潮」為何沒有發生

經濟議題角色極重要

今年疫情爆發，民主黨迎來擊敗特朗普的天賜良機，希望重現藍色浪潮並不過分，可是為何最多只能險勝呢？原因有很多，比如拜登魅力不足、放棄地面選戰策略的成效值得商榷等等。但忽視了經濟這個選民最關心的因素，可能最直接。在出口民調中，認為經濟是最重要考慮因素的佔35%，幾乎相當於第二三位（種族問題和COVID-19）的總和（註1）。而偏偏從關鍵州的選民基礎看，經濟議題又扮演極為重要角色。

2016年後潛流暗湧「政黨重組」

決定選戰的基本面是選民基礎，每個州的人口結構則決定選民基礎的數量。自從2016年特朗普贏得「鐵鏽三州」（賓夕法尼亞、密歇根和威斯康星）之後，美國政壇開始有潛流暗湧新一輪「政黨重組」（realignment）。

政黨重組的意思是，由於選舉制度之故，美國只有兩大黨能穩定存在。第三黨即使能一時崛起，也會很快被兩黨之一吸收。全國有很多不同訴求的利益團體，他們必須在兩大黨中選其一代表自己的利益。因此可以把兩黨都視為不同利益團體的聯合（align）。同一政黨中的不同利益團體的訴求並不一致，有時甚至相差很大，只因必須站隊之故而聯合在一起。民主黨中女權主義、LGBT平權、黑人、環保主義者、非法移民權益分子等，都因為站隊的緣故而聯合。共和黨中也有福音派基督徒、新保守主義者、白人種族主義者等聯合。這些聯合並非牢不可破。每隔數十年，美國就會出現一次政黨重組。最近一次在1960年代開始演變，共和黨從以北方州為基地轉而變成以南方州為基地，民主黨則剛好相反，演變為第六政黨系統（註2）。

共和黨「北伐」：獲鐵鏽區產業工人轉投

在第六政黨系統下，「鐵鏽區」的產業工人是民主黨的基本盤，民主黨通過和工會結盟，把產業勞工拉進了自己的陣營，與代表資本家利益的共和黨抗衡。然而在全球化之下，產業工人成為最大的受害者，民主黨也不斷有精英加入，逐漸從代表產業工人的「勞工黨」變成「東西兩岸精英黨」。當民主黨無法代表產業工人的利益，他們就會另尋出路。當然，民主黨內部的桑德斯派也為產業工人說話，但在2016年和2020年，桑德斯都被民主黨建制派「做掉」了。產業工人這個群體在特朗普「美國優先」、「製造業回流」等的吸引下，轉投共和黨一方。

2016年，「鐵鏽三州」被特朗普奪得，震撼了民主黨，預示新一輪政黨重組的開始。但這是一時的起伏，還是持續的進程，2016年還不能說明問題。這次，民主黨雖能奪回「鐵鏽三州」中的至少兩個，但已看到這是無法阻止的趨勢。要知道，上次特朗普能在3州取勝，存在希拉里輕敵的成分，多少有點「偷襲」意味。然這次民主黨再無輕敵，力拼之下才堪堪險勝，更說明問題。

經濟牌正是特朗普這次選舉中繼續推動產業工人「重站隊」的利器。在最後一場辯論中，特朗普的「爆點」就是抓住拜登曾說過「廢止頁岩氣（fracking）」窮追猛打。在競選最後10日，特朗普在鐵鏽地區展開大規模連場集會，主打攻擊民主黨的能源政策，民主黨基本無力招架。其在鐵鏽地區的窘况就是特朗普最後一輪攻勢的結果。

這次選舉中更能讓人看清民主黨為何無法留住產業工人。民主黨中的進步派鼓吹「綠色新政」，要廢止化石能源，這種訴求和能源產業工人的利益截然相反，絕無調和空間。民主黨的困境更在於，他們根本無法提供這些工人其他選項，可以挽留他們。於是藍領工人（特別是白人）就無法再和民主黨站在一線了，只能愈來愈走向特朗普的共和黨。

經過兩次選舉，特朗普已把俄亥俄和艾奧瓦從搖擺州變成紅州。而原先屬於藍色長城的鐵鏽三州也毫無疑問地成為搖擺州。特朗普這次料雖失敗，但若民主黨決意推動綠色新政，整個五大湖的產業帶區在4年後或8年後，可望成為共和黨穩定的票源。

民主黨「南征」：人口轉移的結果

與共和黨「北伐」相對，民主黨「南征」的趨勢同樣明顯。從2016年起，陽光帶州（Sun Belt states）逐漸成為民主黨主攻的地帶。希拉里在2016年拿下內華達。至截稿時，拜登今年不但可望繼續拿下內華達，還有望反轉亞利桑那。從開票可知，正因亞利桑那的11票，一下子令拜登峰迴路轉，即使輸掉了賓夕法尼亞，也能憑密歇根和威斯康星拿到270票，意義重大。民主黨在陽光帶州的目標還包括佛羅里達、北卡羅萊納、佐治亞甚至得州。在這些州，民主黨愈來愈接近反轉，但按截稿時數據，仍未足以成功。

民主黨南征不是政黨重組的結果，而是人口轉移的結果，即大量原本是民主黨票源的人遷入這些州。陽光帶州的移民有兩種。第一是來自墨西哥、加勒比海和中南美洲的拉美裔移民，在亞利桑那、內華達、新墨西哥、佛羅里達等地區，他們成為民主黨的生力軍。第二是高學歷移民。由於南方發展，美國人有南遷趨勢。在東北和加州等地的高科技公司出於成本考慮也不斷遷入這些州。南方也逐漸建成高品質的大學、科研和高科技創業中心。北卡、佐治亞乃至得州都是目的地。高科技移民也是民主黨的鐵票。

可見，共和黨北伐和民主黨南征背後的脈絡相差很遠，其效果也不同。政黨重組由於利益關係把一整個大區塊的人推向共和黨；而人口轉移則有內部移民（從其他州遷來）和外國移民兩種，前者在選舉中更重要，但不影響總體人口。

拉美裔對特朗普支持度增

2018年中期選舉，民主黨在陽光帶州掀起藍色浪潮，他們確實有理由期望一舉「紅州翻藍」。然而，儘管從人口結構中，這已經接近成為可能，但他們忽視了，雖然高學歷移民由於價值觀多半穩定地支持民主黨，但拉丁移民則未必如想像中是民主黨的鐵票。結果，拉丁裔在這次選舉中，在不少陽光帶州拉了民主黨的後腿。

這次選舉中的一大新現象，就是拉美裔對特朗普的支持度高了很多（註3）。當中最重要的原因，恐怕就是經濟因素。在疫情期間，拉美裔受到雙重衝擊，一方面，他們受疫情影響嚴重，但另一方面，他們受失業的衝擊更嚴重。這些「手停就口停」的拉美裔，「生命誠可貴，麵包價更高」，是無奈的選擇。他們寧願冒着感染病毒的危險，也希望盡快重開經濟，養家活兒。於是在他們看來，特朗普主張重開經濟的政策是愈快愈好，而把主張「防疫優先」的民主黨視之為刻意阻礙重開經濟。民主黨的政策沒有抓住這批選民，造成繼續飲恨多個陽光帶州的重要原因。

註1：nyti.ms/34WKTQv

註2：bit.ly/3oVGXrf

註3：cbsn.ws/34WP276

作者是旅美歷史學者

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[黎蝸藤]