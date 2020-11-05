王慧麟：美帝對中只會更強硬

回頭看香港，既然美帝選民已展示了其意志及選擇，「侵粉」及「登粉」的爭拗，也應該暫時停止了吧。說到暫時，是因為無論誰做總統，對港人而言，是美帝下一步將會怎樣處理對中政策。侵侵在任時，至少在言辭上，對北京態度好似毫不手軟，而且在關稅制裁、公司制裁及官員制裁方面，比起前幾屆美帝總統，更為強硬，令人感覺，侵侵對中態度才是王道。

對中強硬是朝野共識

然而，侵侵對中政策之強硬，不能單靠白宮施壓、國務卿蓬佩奧四圍飛，以及外交官員在全球操作就可做到。這需要國內，即是有兩黨共識，才有一個大政策的轉向。換言之，假如美帝民主黨沒有強硬對中的政策意願，在對中事務上刻意阻攔，單靠侵侵一人之力，不可能全力將對中關係轉為強硬。

美帝的對中政策方面，香港素來都是小菜一碟。最大的要素，是要看美帝對台的態度。這幾個星期，解放軍戰機加強了，進入台灣西南地區空域的次數、對台施壓的力度愈來愈強。其中一個原因，應是近幾個星期以來，美帝對台售武方面，有愈來愈多及愈來愈先進之勢。就在投票之前數周內，美帝已公布3宗對台售武的清單。當然，美帝國會有30日的時間反對有關軍售。假如美帝朝野，在對台政策方面，沒有高度共識，侵侵提出軍售之議，就會在國會遭到民主黨否決。換言之，沒有兩黨的高度共識，對台售武不單卡在侵侵，也會卡在國會。美對台政策說到底，也是對中政策。美帝朝野的對中政策沒有共識，也不可以有這麼多的對台售武。換言之，對中強硬，是朝野的共識。

北京誤判「侵侵」 對美政策失着力點

其次，美帝侵侵對中政策看似好有成效，其中一個外界忽略的是，北京對侵侵的誤判，是造成侵侵對中政策成功的一個因素。侵侵剛上台後，北京及香港有一班自稱對美政策好熟悉的智庫、學者以至KOL，都在吹噓說，侵侵是商人出身，係做生意的，不是來搞事的，一向做事雷聲大雨點小，只要給他多一些甜頭（以至個人甜頭），美帝就會就範，之後中美business as usual。在中美要搞貿易談判之時，這個說法更甚囂塵上，以為談判完成就萬事大吉，美中關係回到奧巴馬年代了。但北京忽略了，侵侵雖是生意人，其從政之後，一直有強烈的意識形態，而非一個單純的生意人。其團隊內也有極強烈政治意識的政客，而不是一堆失敗的生意人。所以，單單這個誤判，就在中美談判前後，令北京對美政策失去了着力點，到了今年年中，侵侵提到全面「脫鈎」之後，這些智庫、學者以至KOL都好似如夢初醒，紛紛「轉軚」，不再說什麼「侵侵是生意人只是做deal」的分析。但是，北京這次誤判，已經失去有利時機去修正對美政策了。

西方反中聯盟已成形

侵侵對中政策的特點，是其以單邊主義的操作方式，先訂好自己對中政策的主軸，然後派國務卿蓬佩奧周遊列國，逼其他盟友就範。北京現在都應該有一套對應的方法，所以侵侵如果連任，北京大抵心中有數，不會對侵侵存有任何幻想，以為侵侵會突然對中示好，亦不再覺得可以與侵侵談判講和。但如果是拜登贏的話，美帝重返多邊主義，表面上好似回到奧巴馬年代，但現在全球西方國家的反中聯盟已經成形了。

侵侵辦事霸道，逼其他盟友就範，所以一些西方國家表面團結，但內心仍然好抵制侵侵，而拜登贏的話，美帝回歸多邊主義操作，對中政策會否忽然又軟下來，抑或是在對中政策上，西方國家的合作更為緊密，以及更為強而有力呢？

所以，有些人以為，拜登贏的話，美帝就一定會對中軟弱，這是一種相當一廂情願的思路。未來美帝的對中政策，沒有轉向溫和，只會一直強硬，而且更強硬。

作者是時事評論員

[王慧麟]