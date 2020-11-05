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2020年11月5日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：與其數字數 不如研內容 ／文：張志剛
聞風筆動：旅界爭進一步支援 政府無意再「放水」 ／文：李先知
蘇鑰機：新聞守門人如何報道「電郵門」
李峻嶸：比以前更強大的資產階級
王慧麟：美帝對中只會更強硬
戴耀廷：人類需求金字塔與法治發展（下）
陳帆川：《鏗鏘集》編導被捕 不止是打壓新聞自由
筆陣：與其數字數 不如研內容 ／文：張志剛
【明報文章】上周召開的十九屆五中全會，香港的評論特別關注到五中全會會議公報內涉及香港的內容不多，有報章統計，包括標點符號，涉港澳台部分只有31字，從而推論香港的地位有所下降，又或者不受中央重視。
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