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張志剛

筆陣

筆陣：與其數字數 不如研內容 ／文：張志剛

【明報文章】上周召開的十九屆五中全會，香港的評論特別關注到五中全會會議公報內涉及香港的內容不多，有報章統計，包括標點符號，涉港澳台部分只有31字，從而推論香港的地位有所下降，又或者不受中央重視。

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