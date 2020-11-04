陳景祥：黨委治校與一流大學

質疑理由之一，是其中一名副校長申作軍曾在清華校網上顯示為工業工程系「黨委委員」，後來清華校網刪走資料，申作軍則提交書面陳述，表示自己並非中共黨員，也不是黨委委員，有關錯誤內容源於幾年前出任系主任時，被誤當成黨委，他知悉有關報道後即時聯絡了清華大學，校方立即修正了網頁內容。

有人再問，即使是中共黨員又如何？大學聘請教授應該只看履歷，毋須理會其政治背景，這才是兼容並包之道。以目前一切都要融入國家發展大局的政治形勢，中共是執政黨，即使直認是中共黨員也沒什麼大不了，是否需要急急澄清？

黨委領導 有異世界主流教育

內地高等教育機構設中共黨組織，是「中國特色辦學」和外國高校的其中一個重要分別。據專家研究，按內地各高等學校的領導體制，最高領導是「黨委書記」，以下各單位直屬於校級黨委，包括黨委辦公室、組織部、宣傳部、統戰部等；此外也有「學生、研究生工作部」，負責管理學生黨員、思想政治教育等（註1）。

專家的研究認為，世界上很少有國家像中國大陸一樣，在每一所學校都設黨組織，而且明文規定大學的領導體制是「黨委領導下的校長負責制」；換句話說，在大學內黨委才是真正的領導，並不是校董會、校長及大學管理層。

這種與世界主流教育有所不同的體制，會令人提出疑問：黨委領導下的校長負責制，到底是有助於、還是有害於中國大陸的大學希望成為世界一流大學的理想？

中文大學在2013年籌辦中大深圳分校，當年任校長的沈祖堯教授曾經公開表示，「已跟大陸當局爭取到深圳分校不設有黨委書記一職」；「中大一直堅持分校要有學術自由，並要自主辦學」（註2）。要「爭取」不設黨委書記作為中大深圳分校的「特色」，箇中含意應該不說自明。

然而，去年有消息傳出中大深圳分校在近期成立了「黨校」，工作包括「構建黨校名師隊伍」，「組織發展對象培訓，擴充黨的新生力量」；中大深圳發言人回應時仍表示，深圳分校「有別於一般內地大學由黨委領導的管理方式」。

港大學地位受內地高度認可

中國內地也應該明白，黨委領導的辦學體制跟國外格格不入，中大深圳分校是一家合辦大學，必須在體制上容許有差異，方能顯出其特色。中大深圳分校開辦不足10年，已成為市內名校，校長徐揚生最近更獲封為深圳特區建立40周年「創新創業人物和先進模範人物」。有別於一般內地大學體制，是否中大深圳分校能在短期內取得成績的原因之一？深圳特區建立40年，經濟上取得可觀成就，然而卻辦不出一家高水平的大學，反而讓中大深圳分校跑出，這又是否與大學辦學體制有關？

回歸以來香港的大學頻頻鬧出風波，不少評論都認為香港的大學正在倒退，紛紛被內地的大學趕上。事實卻是，由內地9家最頂尖的大學發起、旨在推動中國一流大學建設、提高中國高等教育辦學水平和國際影響力的「一流大學建設系列研討會」，從2008年開始就邀請了香港3家大學——中文大學、香港大學和科技大學出席；香港一個小地方，卻有3家大學可以跟全國最頂尖的9家高等學府「平起平坐」，可見香港的大學地位受到內地學術界、知識界的高度認可。

中國高教實力 和世界一流差距仍不小

2015年8月，習近平主持全面深化改革領導小組會議，提出要建立世界一流大學和一流學科的總體方案；同年10月，國務院提出到本世紀中，內地一流大學和一流學科的數量和實力要進入世界前列，基本建成高等教育強國。結果清華大學在今年9月18日自行宣布已「全面建成為世界一流大學」，但這種「自評為一流」的做法，受到內地廣泛質疑，連教育部發言人都承認，「我們國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比還有不小的差距」；BBC引述中國教育科學研究院一名研究員直陳：清華大學距離世界一流大學仍有一定距離。

曾任北京大學校長的中國科學院院士許智宏曾經說過，如果內地的大學尚停留在競相蓋大樓、學術自治讓位於行政主導、學術失範變得見怪不怪，這樣的機制和土壤，恐怕永遠也培養不出世界一流大學。溫家寶總理也曾經對國內大學作出過相類的評論：「一所好的大學，在於有自己獨特的靈魂，這就是獨立的思考、自由的表達。千人一面、千篇一律，不可能出世界一流大學。」（註3）

沒有一流的大學，就沒有一流的國家，中國要成為強國，除了經濟和國防實力，還要有一批一流大學吸引全球最精英的人才；中美競賽除了貿易戰、科技戰、金融戰，其實還有人才戰，在吸納最頂尖人才方面，中國明顯仍遠不及美國，要數一流大學的數目，就更不用說了。

黨委治校非香港所需

論吸引國際人才，香港相比內地其他城市，有得天獨厚的條件，這次港大聘請兩位清華教授的風波沒有引起太大迴響，因為他們的學術成就足以勝任，而黨委成員的背景引起質疑，是因為黨委治校非香港所需，更對本地大學躋身成為一流大學沒有幫助，有這樣的背景反而「累事」。

香港能有幾家國際水準級的大學，皆因我們秉持專家治校、教授治校而非黨委治校，這正是「一國兩制」賦予香港的「特權」。香港的大學能夠招來世界各地的精英人才雲集，其實也是對國家的一大貢獻。

註1：見楊景堯：〈中國大陸普通高等學校行政組織之分析〉，《展望與探索》，第1卷第3期，2003年3月

註2：〈沈祖堯：中大深圳分校不設黨委書記〉，大公網，2013年9月2日

註3：〈為何中國沒有「世界一流大學」？〉，環球網，2010年4月16日

作者是資深傳媒人

[陳景祥]