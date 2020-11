【明報文章】本文刊登之日,影響全球政經和戰略格局的美國大選,該如火如荼地在點票。雖然選前拜登在絕大部分民調中都顯著領先,若然瀏覽270toWin、RealClearPolitics等美國選情網站所展示的選情數據,拜登似乎已經「贏硬」,約一周前《經濟學人》甚至說拜登勝出「普選票」的機會大於99%,而勝出「選舉人票」(即勝出大選)的機會是94%。但經過上屆大選的慘痛教訓,今次大家都不敢盡信民調結果。我當然不敢妄測這次大選鹿死誰手,但香港政局從未有像今天般受美國大選影響,港人都屏息以待,今天若寫其他題目,大家也未必有心情看,還是寫寫兩位候選人。拜登在8月民主黨全國黨代表大會接受總統候選人提名時說:「今次選的是人品個性」(character is on the ballot),這其實不純粹是選舉語言,特朗普和拜登,兩人的性格,也真的是南轅北轍,甚至可以說是mirror image。