張釋之：經濟考量而已 劉進圖你恐怕想多了

國泰發展本已好景難再

國泰航空成立於1946年，今年已是74歲的「名牌老店」。截至2018年底，國泰航空連同旗下的港龍航空以及香港華民航空（國泰全資貨運子公司），營運共212架飛機，直接聯繫香港至全球35個國家共109個目的地，其中港龍航空共有48架飛機，國泰的內地航線均由其運營，包括內地26個目的地。

近年國泰的發展原本就已好景難再。集團主席在2018年年報中承認：「與其他航空公司（尤其是中國內地航空公司）之間存在激烈的競爭，燃油成本增加及美元逐漸走強，均對客運業務的表現構成不利影響」，顯示國泰面臨的發展限制，而港龍航空面對中國國航、海南航空、南航等同樣經營內地與香港之間航線的內地航空公司的競爭，明顯更為不易。一個港人恐怕並不知悉的現實是，在港的內地普通人士飛內地時，多數會選擇國內航空公司而非港龍，內地旅客赴港，乘坐內地航空公司班機的，也肯定是大多數。

國泰曾因應形勢制定了為期3年的企業轉型計劃。從最近幾年的公司業績看，2018年年報指出，2017年下半年及2018年上半年，國泰航空及國泰港龍錄得的應佔虧損分別為港幣15.38億元及9.04億元，呈虧損減少之勢，2018年下半年則錄得應佔溢利11.45億元，扭虧為盈。而集團的整體情况在2019年上半年都有良好的表現，集團主席在致股東信函中，將之歸因於企業轉型計劃初見成效。

內地客來港前景難料

然而，受到香港社會事件於2019年下半年升溫及中美貿易摩擦加劇影響，進出境旅客量大幅下跌。隨着香港經濟步入衰退，集團的經營環境變得極其嚴峻，因此一般較上半年為佳的下半年業績跌幅遠超預期：2019年年報指出，國泰航空及國泰港龍於2019年下半年錄得應佔虧損4.34億元，而2019年上半年及2018年下半年則分別錄得應佔溢利6.75億元及12.53億元；集團2019年下半年僅錄得股東應佔溢利3.44億元，而同年上半年及2018年下半年則分別錄得應佔溢利13.47億元及26.08億元。集團主席稱：「（2019年）下半年香港的社會事件使運載率、機位預訂量及乘客運載人次大幅下跌。訪港客運量大受影響，尤以短途及中國內地航線為甚，而離境客運量亦同樣下跌。」

所謂「社會運動」尚未完全終結，新冠疫情又至，香港航空業雪上加霜。疫情的前景不可預測的同時，內地旅客來港旅遊以至購物的前景同樣難以預測，就算疫情成功受控，在政治風波中感情受到傷害的內地民眾，是否還對香港有從前一樣的熱情和興趣，只能存疑。面對如此前景，國泰作出重大調整，下重手拿主要經營內地航線的國泰港龍開刀，是不用多加考慮的事。

經營考慮不會攙雜幼稚離地政治動機

然而香港資深傳媒人劉進圖在《明報》10月27日文章〈港龍停運——中英共利告終〉中，卻認為國泰停運港龍航空和大規模裁員的決定，「不是純粹的商業決定，更多是政治決定，標誌着中英兩國資本合作共利的年代告終」。這個結論的天馬行空，有點讓人無語。

國際性商業機構的經營考慮，一般不會攙雜部分港人建立「黃色經濟圈」一樣幼稚而又離地的政治動機，除非政治因素將明顯有損其未來經營前景。經濟發展前景、獲取最大利潤，一定會是商業機構首要的考量因素。把港人的離地思維套在國泰的決定上，不知是否會讓後者的決策者們偷笑。現在「黃色」消費者們只光顧「黃店」，一段時間內當然能讓「黃色經濟」受益，甚至能呈現一時的「黃色經濟」繁榮，但根本而言，這只是在塘水滾塘魚，維持長期繁榮靠的是「黃色經濟圈」消費者錢包始終充裕，而消費者們的收入並不能靠「黃店」反哺，如果前者的荷包萎縮了，總不至於割自身肉而讓「黃店」獲利吧？現在許多港人只通過HKTVmall購物，大概也是「黃色經濟圈」的一種表現，但所購貨品也不乏made in China之物，稱不上純粹的塘水滾塘魚，如果自斷made in China貨品，甘願全部捱貴貨，試看這樣的消費模式能維持多久。

香港一些凡事以意識形態為先的人，思維已經偏離正常，不僅自欺欺人，還發展到了以脫離實際的想像詮釋商業機構決定的地步。所謂「以己度人」，用在體諒別人方面，是好意和美德，但不着邊際的生拉硬扯，實在只是想多了。

作者是香港新範式基金會資深研究員

[張釋之]