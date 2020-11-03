歐陽五：從幾個「意想不到」看五中全會

【明報文章】中共十九屆五中全會日前落幕，會議公報和新聞發布會釋放出大量關乎中國未來發展走向的重要信息，當中不少更令人倍感「意想不到」。
在國家層面，首先令人「想不到」的是未設經濟增長目標。五中全會前夕，外界或預測中共將下調「十四五」時期GDP年增速目標至5%左右，或做模糊性表述，惟會議公報對此隻字未提，2035年遠景目標也僅提到「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」，都體現出淡化數量、強調質量的特點。
公開資料顯示，這是改革開放以來繼十七屆五中全會之後，中共第二次在五年規劃建議中淡化GDP增速。這一做法延續了今年政府工作報告的處理方式，既是疫情背景下的變通之道，也反映出中共十八大以來發展理念的轉變趨勢，即強調「在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展」。
第二個「想不到」，在於將創新科技提升到空前突出的位置。五中全會公報強調「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」。科技部長王志剛稱，將創新科技擺在各項規劃任務首位並進行專章部署，這是中共在編制五年規劃建議歷史上的第一次。在中美博弈向科技甚至軍事領域發展的當下，中國提高自主創新能力、掌握關鍵核心技術的重要性不言而喻。中國還強調這種自立自強與開放合作的辯證統一性，明確表示希望學習借鑑國際先進經驗，願意分享中國科技成果，這在西方科技強國普遍趨於保守封閉和技術壟斷的今天甚為難得。
在中共層面，最令人「想不到」的當屬首次以「中共中央」名義召開新聞發布會。從十八屆三中全會提出全面深化改革的總目標，到十九屆四中全會通過針對若干重大問題的決定，中共近年來一直將「推進國家治理體系和治理能力現代化」作為其執政的重中之重。中共藉五中全會建立中共中央新聞發布制度，不僅是黨務公開的進步，也是適應形勢發展和時代要求的制度創新，更再次反映出執政理念的轉變。
在「十四五」規劃建議的編制過程中，中共先後面向企業家、黨外人士、經濟社會領域專家、科學家和基層代表召開了多場座談會，更史無前例地開展網上意見徵求活動，從100多萬條留言中整理出1000多條意見建議，開門問策的誠意和集思廣益的做法無疑是又一進步。
港戰略定位：國際創科中心、一帶一路平台
在香港層面，五中全會令人「想不到」的是公報僅強調「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」，看似寥寥數語，實則點出了新時期背景下中央對香港的定位和期許。從中央財經委辦公室副主任韓文秀的表述可知，中央仍高度重視香港的經濟地位和獨特優勢，「十四五」時期，中央將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢，香港的戰略定位將着重體現在國際創新科技中心和「一帶一路」功能平台。
從遠景目標來看，香港要保持長期繁榮穩定，關鍵還是在於全面準確貫徹「一國兩制」方針，加強與內地交流合作，融入國家發展大局。中央已明確表示支持香港高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展的政策措施，支持港澳同世界各國各地區開展交流合作，具體惠港惠澳政策措施料將在明年出台的「十四五」規劃綱要中有所體現。
五中全會傳遞出的信息，看似令人「意想不到」，實際上體現出世界進入動盪變革期背景下，中共對未來發展方向的戰略性堅持和戰術性調整，在「兩個一百年」承上啟下的關鍵階段，將成為中國全面建設社會主義現代化國家道路上的重要一筆。