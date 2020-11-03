歐陽五：從幾個「意想不到」看五中全會

在國家層面，首先令人「想不到」的是未設經濟增長目標。五中全會前夕，外界或預測中共將下調「十四五」時期GDP年增速目標至5%左右，或做模糊性表述，惟會議公報對此隻字未提，2035年遠景目標也僅提到「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」，都體現出淡化數量、強調質量的特點。

公開資料顯示，這是改革開放以來繼十七屆五中全會之後，中共第二次在五年規劃建議中淡化GDP增速。這一做法延續了今年政府工作報告的處理方式，既是疫情背景下的變通之道，也反映出中共十八大以來發展理念的轉變趨勢，即強調「在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展」。

第二個「想不到」，在於將創新科技提升到空前突出的位置。五中全會公報強調「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」。科技部長王志剛稱，將創新科技擺在各項規劃任務首位並進行專章部署，這是中共在編制五年規劃建議歷史上的第一次。在中美博弈向科技甚至軍事領域發展的當下，中國提高自主創新能力、掌握關鍵核心技術的重要性不言而喻。中國還強調這種自立自強與開放合作的辯證統一性，明確表示希望學習借鑑國際先進經驗，願意分享中國科技成果，這在西方科技強國普遍趨於保守封閉和技術壟斷的今天甚為難得。

在中共層面，最令人「想不到」的當屬首次以「中共中央」名義召開新聞發布會。從十八屆三中全會提出全面深化改革的總目標，到十九屆四中全會通過針對若干重大問題的決定，中共近年來一直將「推進國家治理體系和治理能力現代化」作為其執政的重中之重。中共藉五中全會建立中共中央新聞發布制度，不僅是黨務公開的進步，也是適應形勢發展和時代要求的制度創新，更再次反映出執政理念的轉變。

在「十四五」規劃建議的編制過程中，中共先後面向企業家、黨外人士、經濟社會領域專家、科學家和基層代表召開了多場座談會，更史無前例地開展網上意見徵求活動，從100多萬條留言中整理出1000多條意見建議，開門問策的誠意和集思廣益的做法無疑是又一進步。

港戰略定位：國際創科中心、一帶一路平台

在香港層面，五中全會令人「想不到」的是公報僅強調「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」，看似寥寥數語，實則點出了新時期背景下中央對香港的定位和期許。從中央財經委辦公室副主任韓文秀的表述可知，中央仍高度重視香港的經濟地位和獨特優勢，「十四五」時期，中央將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢，香港的戰略定位將着重體現在國際創新科技中心和「一帶一路」功能平台。

從遠景目標來看，香港要保持長期繁榮穩定，關鍵還是在於全面準確貫徹「一國兩制」方針，加強與內地交流合作，融入國家發展大局。中央已明確表示支持香港高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展的政策措施，支持港澳同世界各國各地區開展交流合作，具體惠港惠澳政策措施料將在明年出台的「十四五」規劃綱要中有所體現。

五中全會傳遞出的信息，看似令人「意想不到」，實際上體現出世界進入動盪變革期背景下，中共對未來發展方向的戰略性堅持和戰術性調整，在「兩個一百年」承上啟下的關鍵階段，將成為中國全面建設社會主義現代化國家道路上的重要一筆。

作者是時事評論員

[歐陽五]